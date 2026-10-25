Nhận bằng tốt nghiệp, 673 designer, lập trình viên sẵn sàng 'vào việc'

Ngày 24/10, lễ tốt nghiệp khóa 2023 - 2026 với chủ đề “Designed to Shine - Develop to Shine” đã diễn ra, đánh dấu một dấu mốc quan trọng trên chặng đường học tập của các học viên theo đuổi lĩnh vực mỹ thuật đa phương tiện và công nghệ thông tin.

﻿Hình ảnh phấn khởi của các tân khoa trong buổi tốt nghiệp. Ảnh: Arena Multimedia.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại buổi lễ là phần trình chiếu các đồ án tốt nghiệp tiêu biểu. Thông qua những sản phẩm này, học viên có dịp thể hiện kiến thức chuyên môn, tư duy sáng tạo và khả năng triển khai dự án sau quá trình đào tạo. Bên cạnh đó, đại diện doanh nghiệp chia sẻ góc nhìn về nhu cầu tuyển dụng, nguồn nhân lực trẻ và những kỹ năng cần thiết khi bước vào môi trường làm việc thực tế.

﻿Anh Đinh Trí Dũng - đại diện phía Arena phát biểu và gửi lời chúc đến các tân khoa. Ảnh: Arena Multimedia.

Theo số liệu do Arena Multimedia và Aptech cung cấp, 65% học viên Arena Multimedia và 53% học viên Aptech có việc làm trước khi tốt nghiệp. Các học viên làm việc tại doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài hoặc theo hình thức tự do (freelance).

﻿Học viên cùng gia đình tươi tắn trong buổi lễ tốt nghiệp. Ảnh: Arena Multimedia.

Về chuyên môn, học viên Arena Multimedia vận dụng các kỹ năng sử dụng phần mềm chuyên dụng, tư duy thẩm mỹ và sáng tạo trong công việc. Trong khi đó, học viên Aptech ứng dụng kiến thức lập trình, xử lý dữ liệu và tư duy thuật toán. Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, phản biện và quản lý dự án cũng được sử dụng trong quá trình làm việc.

Ảnh: Arena Multimedia.

Ngoài nghi thức trao bằng, chương trình vinh danh các thủ khoa của hai hệ thống đào tạo và một cá nhân đạt danh hiệu Arena Face. Đây là những gương mặt được ghi nhận về thành tích học tập và sự tham gia tích cực trong các hoạt động cộng đồng.

Chân dung các Thủ khoa trong buổi vinh danh. Ảnh: Arena Multimedia.

Với chủ đề “Designed to Shine - Develop to Shine”, lễ tốt nghiệp gửi gắm thông điệp về việc phát huy thế mạnh riêng, không ngừng trau dồi năng lực và chủ động thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp. Đối với các tân khoa, tấm bằng tốt nghiệp không chỉ khép lại một chặng đường học tập mà còn mở ra hành trình vận dụng kiến thức vào thực tế, tích lũy kinh nghiệm và định hình hướng đi tương lai.

Kim Cương