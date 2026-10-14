Nhận bàn giao nhà mới, hãy kiểm tra ngay 4 hạng mục này để tránh tốn tiền sửa chữa

Dưới đây là những hạng mục bạn nên kiểm tra kỹ khi nhận bàn giao nhà mới.

Kiểm tra mặt bằng và cấu trúc tổng thể

Một căn nhà có diện tích rộng chưa chắc đã dễ sử dụng nếu mặt bằng thiếu hợp lý. Những góc khuất, phần diện tích méo lệch, cột nằm giữa lối đi hoặc xà ngang gây vướng víu có thể làm giảm diện tích sử dụng thực tế và khiến việc bố trí nội thất trở nên khó khăn.

Khi nhận bàn giao, người mua nên đối chiếu mặt bằng thực tế với bản vẽ, kiểm tra kích thước các phòng, vị trí cửa ra vào, cửa sổ và những khu vực dự kiến đặt giường, tủ, bàn ăn. Cần đặc biệt chú ý các lối đi chính, bảo đảm đủ khoảng trống để di chuyển và vận chuyển đồ đạc.

Với những căn hộ có góc khuyết hoặc không gian bất thường, có thể tận dụng bằng tủ lưu trữ, kệ trang trí hoặc cây xanh nếu điều kiện ánh sáng phù hợp. Trường hợp cột, dầm hoặc xà ngang ảnh hưởng đến công năng, gia chủ nên cân nhắc điều chỉnh cách bố trí nội thất thay vì tự ý can thiệp vào kết cấu chịu lực.

Khi nhận bàn giao nhà mới, hãy kiểm tra mặt bằng và cấu trúc tổng thể

Kiểm tra vị trí và hệ thống nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh là khu vực cần được kiểm tra kỹ trước khi đưa vào sử dụng. Ngoài chất lượng thiết bị, người mua nên chú ý đến khả năng thông gió, thoát nước, chống thấm và vị trí cửa nhà vệ sinh so với các không gian sinh hoạt khác.

Nhà vệ sinh nằm ở khu vực trung tâm hoặc quá gần bếp, phòng khách có thể gây bất tiện nếu mùi và độ ẩm không được kiểm soát tốt. Với nhà nhiều tầng, cần kiểm tra cả vị trí đường ống cấp thoát nước và khả năng tiếp cận để sửa chữa khi xảy ra sự cố.

Đặc biệt, nếu nhà vệ sinh tầng trên nằm ngay phía trên khu vực bếp, gia chủ nên kiểm tra kỹ bản vẽ kỹ thuật, vị trí đường ống và các điểm có nguy cơ rò rỉ. Bố trí này không mặc nhiên đồng nghĩa với việc công trình có lỗi, nhưng việc chống thấm và bảo trì cần được thực hiện đúng tiêu chuẩn.

Sau khi nhận nhà, hãy thử xả nước, kiểm tra tốc độ thoát sàn, quan sát các mối nối và dấu hiệu thấm ẩm. Quạt hút cần hoạt động tốt; cửa nhà vệ sinh nên đóng mở thuận tiện và không cản trở lối đi.

Bố trí bếp nấu và bồn rửa hợp lý

Trong những căn hộ có diện tích nhỏ, bếp nấu và bồn rửa thường được bố trí sát nhau để tiết kiệm không gian. Tuy nhiên, nếu khoảng cách quá hẹp, việc sơ chế thực phẩm, nấu nướng và vệ sinh sẽ trở nên bất tiện. Nước cũng có thể bắn vào khu vực nấu, làm tăng nguy cơ mất an toàn khi sử dụng thiết bị điện hoặc bếp nóng.

Khi kiểm tra khu bếp, gia chủ nên xem xét khoảng không gian thao tác giữa bếp, bồn rửa và mặt bàn sơ chế. Khoảng cách khoảng 60cm có thể là mốc tham khảo ban đầu, nhưng cách bố trí phù hợp còn phụ thuộc kích thước bếp, loại thiết bị và hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất.

Nếu bếp và bồn rửa quá gần nhau, có thể cân nhắc điều chỉnh vị trí thiết bị hoặc bổ sung khu vực sơ chế riêng. Không nên lắp vách ngăn một cách tùy tiện nếu giải pháp đó khiến bếp bí, khó vệ sinh hoặc cản trở thao tác.

Ngoài ra, cần kiểm tra hệ thống hút mùi, ổ cắm, đường cấp thoát nước và vị trí bình gas nếu sử dụng bếp gas. Đây là những chi tiết ảnh hưởng trực tiếp đến sự tiện lợi và an toàn trong sinh hoạt hằng ngày.

Bếp nấu và bồn rửa cần được bố trí hợp lý, thuận tiện

Kiểm tra cửa chính và khu vực cầu thang

Ở nhà phố, nhà ống, cửa chính và cầu thang thường nằm gần nhau do hạn chế về diện tích. Nếu cầu thang nằm ngay trước cửa, gia chủ có thể gặp bất tiện về tầm nhìn, sự riêng tư và cách bố trí phòng khách, đặc biệt khi lối vào quá hẹp.

Trước khi dọn vào nhà mới, hãy đứng từ cửa chính quan sát toàn bộ lối đi, thử mở cửa, mang đồ đạc qua khu vực cầu thang và kiểm tra xem có điểm nào dễ va chạm hay cản trở di chuyển không. Cần bảo đảm cầu thang có tay vịn chắc chắn, bậc đi an toàn và đủ ánh sáng, nhất là vào buổi tối.

Nếu lối vào thiếu riêng tư hoặc nhìn thẳng vào khu vực sinh hoạt, gia chủ có thể bố trí tủ giày, kệ trang trí hoặc vách ngăn nhẹ. Tuy nhiên, cần giữ lối thoát hiểm thông thoáng, không đặt đồ đạc chắn đường đi và tránh làm không gian trở nên chật chội.