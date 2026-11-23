Theo hồ sơ vụ án, tối 27/9/2018, Dương Công Hiếu tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà hàng Bé Thân, thuộc tổ dân phố Loan Lý, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) (nay là xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế). Tham dự buổi tiệc có Tôn Thất Nhật Tường, Hồ Kim Tuyến cùng một số người khác.

3 bị cáo nhận án tù vì đánh người trong tiệc sinh nhật.

Cùng thời điểm, tại tầng 1 nhà hàng, một nhóm thanh niên khác cũng tổ chức sinh nhật cho Đỗ Thị Mỹ Trâm. Trong nhóm này có Hồ Công Nam, Trương Văn Quốc và Bùi Xuân Sang.

Khoảng 21h30 cùng ngày, Hiếu, Tường và Nguyễn Văn Giàu đi vệ sinh thì gặp Quốc, Nam và Sang. Tại đây, Hiếu nói với Tường rằng trước đó có mâu thuẫn với Quốc và Sang. Sau đó, Hiếu và Tường tiến đến đánh Quốc bằng tay, khiến người này bỏ chạy.

Hiếu cùng Giàu tiếp tục đuổi theo và đánh Quốc tại khu vực quầy hải sản của nhà hàng. Thấy sự việc, Hồ Công Nam đi ra xem thì bị Tuyến và Hiếu đánh.

Toàn cảnh phiên toà xét xử.

Khi Nam bỏ chạy, Hiếu và Giàu tiếp tục truy đuổi, dùng tay và chân đánh, khiến nạn nhân ngã xuống sàn nhà.

Chưa dừng lại, khi Nam tiếp tục bỏ chạy, Tôn Thất Nhật Tường cầm một chiếc ly thủy tinh lấy từ bàn nhậu, đuổi theo rồi ném về phía Nam. Chiếc ly trúng vùng đầu khiến nạn nhân bị thương.

Sau khi xảy ra sự việc, Hồ Công Nam được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc (cũ) điều trị. Đến ngày 5/10/2018, nạn nhân xuất viện.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Tôn Thất Nhật Tường 1 năm 6 tháng tù; Dương Công Hiếu 1 năm 3 tháng tù và Hồ Kim Tuyến 1 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.