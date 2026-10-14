Nhân 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10 (1930 - 2026): Phát huy vai trò nông dân trong phát triển kinh tế nông thôn

Hướng về cơ sở, trợ lực nhà nông

Với mục tiêu tạo điều kiện để hội viên cùng ngành nghề liên kết sản xuất, hỗ trợ nhau về vốn, giống, kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thành phố tập trung củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, tổ hội; chú trọng phát triển các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp. Công tác tuyên truyền được đổi mới, bám sát nhu cầu của hội viên và thực tế cơ sở. Chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội được phổ biến kịp thời đến cán bộ, hội viên, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và khuyến khích hội viên thi đua lao động, sản xuất, làm giàu chính đáng.

Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố thăm khu chế biến của Công ty trách nhiệm hữu hạn rau sạch Yên Dũng (phường Cảnh Thụy).

Các phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” và “Cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp” tiếp tục được triển khai. Trong 9 tháng năm 2026, đã có hơn 230 nghìn hộ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Từ các phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị nông sản và giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Để hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, Quỹ Hỗ trợ nông dân đã giải ngân 64,4 tỷ đồng cho 94 dự án. Các cấp Hội phối hợp quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách và vốn vay qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tổng dư nợ hơn 7.620 tỷ đồng. Cùng với hỗ trợ vốn, các cấp Hội tổ chức hơn 1.400 buổi tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 117 nghìn lượt hội viên; xây dựng 92 mô hình trình diễn tiến bộ kỹ thuật. Hội hướng dẫn thành lập mới 5 hợp tác xã, 26 tổ hợp tác và 3 doanh nghiệp nông nghiệp, thu hút hơn 3.700 thành viên tham gia. Các hoạt động này góp phần thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng thương hiệu nông sản.

Đổi mới sáng tạo, kiến tạo nông nghiệp xanh

Năm 2026, Hội Nông dân thành phố đã tham mưu và được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt 2 đề án trọng điểm giai đoạn 2026 - 2030 là “Nâng cao vai trò của Hội Nông dân trong tư vấn và hỗ trợ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi chuyển đổi số gắn với sản xuất nông nghiệp hàng hóa an toàn” và “Tăng cường sự tham gia của các hợp tác xã nông nghiệp vào chuỗi giá trị”.

Mô hình trồng chè hữu cơ của hội viên nông dân Hoàng Văn Thành (xã Xuân Lương).

Để 2 đề án phát huy hiệu quả trong hỗ trợ nông dân sản xuất hàng hóa an toàn, ứng dụng công nghệ số và tăng cường liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, các cấp Hội tổ chức 277 hội nghị “Bình dân học vụ số”, thu hút hơn 18,5 nghìn lượt người tham gia. Nội dung hướng dẫn tập trung vào khai thác nền tảng trực tuyến, giới thiệu sản phẩm và sử dụng gian hàng điện tử, giúp hội viên tiếp cận các phương thức kinh doanh trên môi trường số.

Thời gian tới, các cấp Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh tập trung củng cố tổ chức Hội, hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ số và tiến bộ kỹ thuật; phát triển các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP gắn với phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn.

Cùng đó, hoạt động xúc tiến thương mại tiếp tục được triển khai. Nổi bật là Phiên chợ nông sản an toàn năm 2026 giới thiệu hơn 300 sản phẩm nông sản, OCOP, kết hợp phát trực tiếp bán hàng. Cũng trong năm, các cấp Hội phối hợp tổ chức trưng bày 57 gian hàng với hơn 800 sản phẩm tại các hội chợ, triển lãm, góp phần quảng bá và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Thông qua hỗ trợ vốn và hướng dẫn liên kết sản xuất, nhiều hợp tác xã đã phát triển sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Điển hình như Hợp tác xã Dứa sạch Hương Sơn (phường Kép) thành lập năm 2021, có 30 thành viên chính thức và 72 thành viên liên kết, canh tác trên diện tích 115 ha. Hợp tác xã thâm canh giống dứa Queen theo quy trình VietGAP, đồng thời phát triển các sản phẩm chế biến. Hằng năm, Hợp tác xã cung ứng ra thị trường hơn 4 nghìn tấn dứa tươi và hơn 500 kg trà dứa, dứa sấy dẻo; doanh thu bình quân đạt từ 350 - 400 triệu đồng/ha. Sản phẩm dứa tươi và các sản phẩm chế biến được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Cùng với phát triển kinh tế, hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện an sinh xã hội. Trong 9 tháng năm 2026, các cấp Hội vận động hội viên hiến hơn 220 nghìn m² đất, đóng góp hơn 27,4 tỷ đồng và hơn 19,1 nghìn ngày công để xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 106 ngôi nhà. Các mô hình tự quản bảo vệ môi trường, thu gom rác thải và xây dựng tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp” tiếp tục được duy trì.

Phát huy truyền thống 96 năm của Hội Nông dân Việt Nam, các cấp Hội tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao hiệu quả hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quan tâm của chính quyền và phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, Hội đồng hành cùng nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.