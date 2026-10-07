Nhận 62 triệu đồng chuyển nhầm, người dân chủ động trả lại

Ông Trần Văn Phúc (giữa) trao lại 62 triệu đồng cho ông Dương Văn Lợi dưới sự chứng kiến của Công an xã Mỹ Thuận.

Ngày 26-9, trong quá trình giao dịch ngân hàng, ông Dương Văn Lợi, sinh năm 1982, ngụ xã Tân Hội, thao tác nhầm và chuyển 62 triệu đồng vào tài khoản của ông Phúc.

Sau khi phát hiện khoản tiền không rõ nguồn gốc, ông Phúc chủ động trình báo Công an xã Mỹ Thuận để xác minh người chuyển nhầm.

Tiếp nhận thông tin, Cảnh sát khu vực Công an xã Mỹ Thuận rà soát, xác minh các thông tin liên quan và xác định ông Lợi là người chuyển nhầm số tiền trên.

Sau khi đối chiếu, xác thực thông tin giao dịch, dưới sự chứng kiến của Công an xã Mỹ Thuận, ông Phúc đã trao trả toàn bộ 62 triệu đồng cho ông Lợi.