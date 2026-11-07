Nhận 5 thiệp cưới trong một tháng, cô gái TP.HCM áp dụng '3 không'

Khi nhận nhiều lời mời cưới cùng lúc, khách mời có thể cân nhắc giữa việc đến dự và gửi lời chúc. Ảnh minh họa: Trung Nguyen/Pexels.

Tháng 10, Huyền Trang (25 tuổi, chuyên viên marketing tại Hà Nội) nhận 5 thiệp mời cưới. Với thu nhập 12 triệu đồng/tháng, cô phải tính xem sẽ đến dự đám nào và dành bao nhiêu tiền cho mỗi phong bì.

“Thiệp đầu tiên là của đồng nghiệp cùng team, thiệp thứ hai là bạn thân cấp 3. Hai đám cưới này chắc chắn tôi phải đi và mừng tối thiểu 1 triệu đồng/đám. Nhưng các thiệp còn lại từ những người bạn học cũ đã nhiều năm không nói chuyện, tôi thật sự bối rối”, Trang chia sẻ.

Cô tính toán phải dành lại 1/3 tiền lương cho việc đi đám cưới.

Khi nhiều lời mời dồn vào một tháng, mỗi người có cách cân nhắc riêng. Trang dựa vào mức độ thân thiết để quyết định đến dự hay gửi lời chúc kèm phong bì. Có người từ chối hẳn một số lời mời, có người nhờ bạn gửi mừng hoặc góp tiền mua quà.

Hai cách xử lý 5 tấm thiệp

Trang thu xếp đến dự đám cưới của bạn thân và đồng nghiệp. Với những người đã lâu không trò chuyện, cô chọn gửi mừng 300.000 đồng kèm lời nhắn báo bận. Dù đã chọn lọc những đám sẽ đến dự, cô vẫn phải điều chỉnh kế hoạch chi tiêu tháng đó.

“Nhận thiệp cưới thời nay giống như nhận một khoản ‘hóa đơn’ bất ngờ. Không đi thì áy náy, mà đi đủ thì bản thân lại rơi vào cảnh thắt lưng buộc bụng cả tháng”, Trang nói.

Nhận 5 thiệp cưới trong tháng 10, Thu Thảo (28 tuổi, làm việc tại TP.HCM) từ chối 3 lời mời. Hồi mới ra trường, cô từng đi gần như mọi đám cưới được mời. Có lần, Thảo ngồi một mình ở bàn tiệc vì ngoài cô dâu, cô chẳng quen ai.

Thu Thảo đặt ra nguyên tắc “3 không” khi nhận lời mời cưới.

Sau vài lần như vậy, Thảo đặt ra nguyên tắc “3 không”. Cô không dự đám cưới của người đã mất liên lạc hơn hai năm, không đi nếu người mời chỉ gửi thiệp online mà không gọi điện hay gặp mặt, và không mừng quá khả năng tài chính. Với những lời mời gửi hàng loạt qua mạng xã hội từ người vốn ít tương tác với mình, cô cũng không gửi phong bì.

“Lúc đầu tôi cũng ngại bị nói ra nói vào. Nhưng thực tế, những người thật sự coi trọng mình sẽ không mời cưới theo kiểu ‘rải thiệp’. Việc lọc bớt thiệp mời giúp tôi vừa tiết kiệm được tài chính, vừa không phải chịu cảm giác gượng gạo khi đến những bữa tiệc không thuộc về mình”, Thảo nói.

Nhờ bạn gửi mừng, góp tiền mua quà

Tiến Minh (28 tuổi, làm trong ngành công nghệ thông tin) ít lo về tiền mừng hơn. Điều khiến anh cân nhắc khi nhận 3 thiệp từ đồng nghiệp cũ là thời gian và tâm lý ngại đám đông. Với đám cưới ở xa, Minh góp tiền mừng cùng nhóm bạn rồi nhờ một người trong nhóm dự tiệc và gửi phong bì giúp.

Khi trực tiếp dự tiệc, Minh thường xem trước địa điểm tổ chức để ước tính chi phí bàn tiệc. Theo cách tính của anh, mức mừng ở khách sạn 4-5 sao hoặc trung tâm tiệc cưới cao cấp vào khoảng 1-1,5 triệu đồng. Với những tiệc có chi phí thấp hơn, anh thường mừng 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Nguyễn Duyên và nhóm bạn góp tiền mua quà mừng cưới.

Còn Nguyễn Duyên, nhân viên truyền thông ở Nha Trang, thường rủ bạn bè góp tiền mua quà khi có người thân thiết kết hôn. Nhóm cân nhắc những món có thể dùng sau cưới như máy ép chậm, robot hút bụi hoặc phiếu nghỉ dưỡng cho tuần trăng mật.

Theo Duyên, mua chung giúp cô chủ động phần chi của mình, nhất là khi có thể đợi dịp giảm giá. “Giá trị món quà có khi chỉ bằng một nửa tiền phong bì truyền thống nhưng tình cảm lại tăng gấp đôi”, cô nói.

Với người quen xã giao, Duyên thường gửi phong bì 300.000 đồng kèm lời chúc.

Khách còn cân nhắc đi hay gửi mừng, trong khi cô dâu, chú rể phải chốt số bàn với nơi tổ chức. Chị Lý Phương Lan, phụ trách marketing tại Hanoi Tower Wedding & Convention, cho biết ở trung tâm này, số bàn thường thay đổi nhiều nhất vào khoảng 3-4 ngày trước lễ cưới, khi các cặp đôi điều chỉnh danh sách khách.

Theo chị Lan, trung tâm tư vấn các cặp đôi đặt trước số bàn theo lượng khách họ dự kiến chắc chắn sẽ đến, sau đó điều chỉnh khi có thêm xác nhận. Trung tâm cho phép dự trù thêm 10% số bàn theo hợp đồng. Mốc chốt thường là hai ngày trước tiệc, một số trường hợp có thể điều chỉnh đến trước một ngày. Với số bàn đã đặt theo hợp đồng, trung tâm chỉ nhận tăng thêm.

An Chi