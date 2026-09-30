Nhận 30.000 USD đổi tiền cho người nước ngoài rồi chặn liên lạc

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Trần Văn Quân (SN 1983, trú TP Hải Phòng; tạm trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 17/9, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận tin báo của ông Wang Qiang (SN 1996) về việc bị chiếm đoạt 30.000 USD.

Do có nhu cầu đổi ngoại tệ, ông Wang Qiang từng nhiều lần nhờ Trần Văn Quân làm dịch vụ đổi tiền. Ngày 13/9, ông Wang Qiang liên hệ với Quân qua tài khoản WeChat có tên “Wang”, đề nghị đổi USD sang tiền Trung Quốc.

Trần Văn Quân bị khởi tố. (Ảnh: C.A)

Trưa cùng ngày, Quân lái ô tô Mazda CX5 đến nơi ở của ông Wang Qiang tại phường An Hải. Tại đây, ông Wang Qiang giao cho Quân 30.000 USD, nhờ đổi sang tiền Trung Quốc và chuyển toàn bộ số tiền sau khi quy đổi vào tài khoản ngân hàng.

Quân cho biết chưa có sẵn tiền Trung Quốc, cần tìm người để đổi rồi mới chuyển lại. Ông Wang Qiang đồng ý, cung cấp mã QR tài khoản ngân hàng cho Quân rồi đi vào sòng bài. Tuy nhiên, sau khi nhận 30.000 USD, Quân nảy sinh ý định chiếm đoạt. Đối tượng chặn liên lạc, xóa kết bạn với ông Wang Qiang trên WeChat rồi lái ô tô rời Đà Nẵng, chạy thẳng vào Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để lẩn trốn.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Phòng Cảnh sát Hình sự triển khai Tổ công tác gồm nhiều điều tra viên, trinh sát viên dày dạn kinh nghiệm, tập trung truy xét đối tượng.

Quá trình điều tra gặp khó khăn khi những thông tin ban đầu về Quân rất ít ỏi, trong khi hắn đã rời khỏi Đà Nẵng và tìm cách cắt liên lạc với bị hại.

Sau khi xác định được nơi Quân ẩn náu, Phòng Cảnh sát Hình sự lập tức cử tổ công tác tinh nhuệ phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa triển khai bắt giữ, đưa Quân về cơ quan công an để đấu tranh, làm rõ.

Khi kiểm tra hành chính, cơ quan chức năng phát hiện trong chiếc ba lô màu đen Quân mang theo có 30.000 USD - đúng bằng số tiền ông Wang Qiang trình báo bị chiếm đoạt.

Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Quân đã khai nhận hành vi chiếm đoạt 30.000 USD của ông Wang Qiang.