Nhận 30.000 USD để đổi tiền, người đàn ông chặn liên lạc rồi bỏ trốn

Đổi ý sau khi nhận 30.000 USD

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Trần Văn Quân (SN 1983, trú tại phường An Hải, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 17/9/2026, Phòng CSHS tiếp nhận trình báo của ông Wang Qiang (SN 1996) về việc bị chiếm đoạt 30.000 USD.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định, ông Wang Qiang có nhu cầu đổi ngoại tệ và trước đó từng nhiều lần nhờ Quân thực hiện việc đổi tiền.

Ngày 13/9, ông Wang Qiang liên hệ Quân qua tài khoản WeChat có tên “Wang” để đề nghị đổi USD sang tiền Trung Quốc.

Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Quân để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. (Ảnh: CA)

Đến trưa cùng ngày, Quân lái ô tô Mazda CX5 đến nơi ở của ông Wang Qiang tại phường An Hải. Tại đây, ông Wang Qiang giao cho Quân 30.000 USD, đồng thời đề nghị sau khi đổi sang tiền Trung Quốc thì chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản ngân hàng của mình.

Quân nói chưa có sẵn tiền Trung Quốc và cần tìm người đổi rồi mới chuyển lại. Do đã nhiều lần giao dịch trước đó, ông Wang Qiang tin tưởng, cung cấp mã QR tài khoản ngân hàng cho Quân rồi đi vào sòng bài.

Khoảng thời gian sau đó, Quân không thực hiện việc đổi tiền như thỏa thuận mà nảy sinh ý định chiếm đoạt số USD đã nhận.

Đối tượng chặn liên lạc, xóa kết bạn với ông Wang Qiang trên WeChat rồi điều khiển ô tô rời Đà Nẵng. Quân chạy thẳng vào Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để lẩn trốn.

Công an vào cuộc, lần theo dấu vết người nhận 30.000 USD

Vụ việc được xác định có số tiền bị chiếm đoạt lớn và liên quan đến người nước ngoài. Lãnh đạo Phòng CSHS sau đó báo cáo Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đồng thời triển khai tổ công tác gồm các điều tra viên, trinh sát viên để truy xét.

Thách thức đối với lực lượng chức năng là thông tin ban đầu về Quân không nhiều, chủ yếu được thu thập từ lời trình báo của người bị hại.

Trong khi đó, sau khi nhận tiền, Quân đã nhanh chóng rời Đà Nẵng, cắt liên lạc với ông Wang Qiang và tìm cách xóa dấu vết. Việc đối tượng di chuyển khỏi địa bàn ngay sau khi xảy ra vụ việc khiến quá trình truy tìm gặp thêm khó khăn.

Lực lượng CSHS tập trung xác minh, lần theo các dấu vết để làm rõ hành trình của Quân sau khi rời Đà Nẵng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Trần Văn Quân để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án đang được Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.