Theo THE GOLD ONLINE, Yukiko, tên nhân vật đã được thay đổi, nhận tài sản sau khi mẹ qua đời cách đây 3 năm. Bà từng làm nhân viên văn phòng, nghỉ hưu ở tuổi 60 và hiện sống cùng chồng.

Mẹ bà đứng tên 3 bất động sản, gồm khu căn hộ cho thuê được xây cách đây 35 năm gần nhà ga, căn nhà bà từng sinh sống và khu đất làm bãi đỗ xe cho thuê theo tháng.

Yukiko biết mẹ đầu tư bất động sản nhưng không nghĩ số tài sản lại nhiều như vậy. Ban đầu, bà cho rằng nguồn tiền cho thuê sẽ bảo đảm cuộc sống tuổi già thoải mái. Tuy nhiên, khó khăn đầu tiên xuất hiện từ khoản thuế thừa kế.

Do mẹ không để lại nhiều tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng, Yukiko phải thuê chuyên gia hỗ trợ kê khai và lấy tiền tiết kiệm cá nhân để nộp thuế. Bà cho biết tài sản trên giấy tờ tăng lên nhưng tài khoản ngân hàng lại lập tức mất một khoản lớn.

Nhận 3 bất động sản trị giá 21 tỷ đồng từ mẹ, 3 năm sau người phụ nữ chỉ muốn bán hết đi: “Biết thế không nhận thừa kế”. Ảnh minh họa

Khoảng 6 tháng sau, 2 người thuê tại khu căn hộ lần lượt chuyển đi, khiến tỷ lệ bỏ trống vượt 50%. Công ty quản lý khuyên bà nâng cấp thiết bị và sửa chữa các căn hộ để thu hút khách mới. Yukiko phải chi thêm hàng triệu yen cho việc cải tạo.

Căn nhà cũ của mẹ cũng cần được dọn dẹp, bảo trì và tiếp tục phát sinh thuế. Mỗi khi có bão, Yukiko lại lo mái nhà hư hỏng và xuất hiện thêm chi phí ngoài dự tính.

Bà muốn bán căn nhà để giảm gánh nặng, nhưng môi giới cho biết công trình đã quá cũ. Nếu muốn đạt mức giá kỳ vọng, bà phải tiếp tục bỏ tiền sửa chữa.

Khu đất làm bãi đỗ xe cũng không còn mang lại nguồn thu như trước vì nhiều bãi mới xuất hiện trong khu vực. Những hạn chế về điều kiện tiếp giáp đường còn khiến việc chuyển nhượng thêm khó khăn.

Quá mệt mỏi, Yukiko nói với chồng rằng muốn bán toàn bộ tài sản và hối hận vì nhận thừa kế. Bà nhận ra khối tài sản hàng trăm triệu yen không đồng nghĩa có lượng tiền mặt tương ứng, trong khi thuế và chi phí bảo trì liên tục tạo áp lực.

Sau khi cân nhắc, Yukiko bắt đầu thu dọn căn nhà cũ để chuẩn bị bán. Bà trao đổi với công ty quản lý về kế hoạch sửa khu căn hộ, đồng thời hạ giá khu đất làm bãi đỗ xe nhằm tăng khả năng tìm người mua.

Ban đầu, Yukiko muốn giữ gìn tài sản mẹ để lại. Tuy nhiên, khi nghĩ mình sắp bước sang tuổi 70 và có thể không còn đủ sức quản lý, bà quyết định thu xếp mọi thứ từ bây giờ.