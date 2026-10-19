Nhận 220 triệu đồng chuyển nhầm, người đàn ông ở Thanh Hóa lập tức báo công an

Ngày 12.10, do sơ suất khi giao dịch ngân hàng, ông Hoàng Đăng Thúy (57 tuổi, trú tại xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh) chuyển nhầm 220 triệu đồng vào tài khoản của anh Phạm Văn Định (44 tuổi, trú tại xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Ông Hoàng Đăng Thúy gửi thư cảm ơn Công an Thanh Hóa và anh Phạm Văn Định. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Phát hiện khoản tiền lớn không rõ nguồn gốc được chuyển vào tài khoản, anh Định không giữ lại mà chủ động đến Công an xã Vạn Lộc trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh người chuyển tiền để hoàn trả.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Vạn Lộc nhanh chóng phân công cán bộ xác minh, đồng thời phối hợp với Công an xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh làm rõ thông tin người chuyển nhầm.

Lực lượng công an hướng dẫn các thủ tục cần thiết, bảo đảm việc hoàn trả tài sản được thực hiện an toàn, đúng quy định.

Nhờ sự phối hợp của lực lượng công an và tinh thần trung thực của anh Định, toàn bộ 220 triệu đồng đã được trao trả đầy đủ cho ông Thúy.

Ngày 15.10, sau khi nhận lại tài sản, ông Thúy gửi thư cảm ơn Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an xã Vạn Lộc và anh Phạm Văn Định.

Trong thư, ông bày tỏ sự trân trọng trước hành động trung thực của người nhận tiền và tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an trong quá trình hỗ trợ giải quyết vụ việc.