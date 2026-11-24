Ngày 24/11, Đồn Biên phòng Phước Chỉ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, liên quan đến đối tượng JHENG REN-JIE (SN 2000, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc).

Trước đó, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 18/11/2026, tại khu vực cột mốc 173/3, thuộc ấp Bình Phú, xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh, tổ công tác do Đồn Biên phòng Phước Chỉ chủ trì, phối hợp với Công an xã Phước Chỉ và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Tây Ninh thực hiện nhiệm vụ trên biên giới.

Đối tượng làm việc với cơ quan chức năng.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang JHENG REN-JIE có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Kiểm tra chiếc ba lô màu đen mà đối tượng mang theo, tổ công tác phát hiện 6 túi nilon trong suốt chứa tinh thể rắn màu trắng. Đối tượng khai nhận số tinh thể trên là ma túy.

Qua đấu tranh, JHENG REN-JIE khai được một người đàn ông Trung Quốc (không rõ lai lịch) thuê vận chuyển số ma túy trên từ TP Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia về Việt Nam với tiền công 2.000 USD.

Tuy nhiên, khi vừa đưa số ma túy qua biên giới, đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Bắt người đàn ông vận chuyển 2kg ma túy.

Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, 6 mẫu vật thu giữ trong các túi nilon là ma túy loại Ketamine, có tổng khối lượng 2kg.

Căn cứ kết quả giám định cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Đồn Biên phòng Phước Chỉ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, đồng thời hoàn tất hồ sơ, bàn giao vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh (PC04) tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.