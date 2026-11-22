Thông tin trên Cổng thông tin Công an Hà Tĩnh ngày 21/11, Công an xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ xác minh, kết nối và giải quyết vụ việc một công dân nhận được 1,74 tỷ đồng do người khác chuyển khoản nhầm.

Trước đó, chiều 19/11, chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1991), chủ Công ty TNHH Nông nghiệp Nhật Hằng, trú tại thôn Hương Lộc, xã Hương Đô, bất ngờ nhận được 4 giao dịch chuyển tiền từ một tài khoản ngân hàng không quen biết. Tổng số tiền chị nhận được là 1,74 tỷ đồng.

Nhận thấy số tiền trên có thể do người khác chuyển nhầm, chị Hằng chủ động liên hệ, trình báo Công an xã Hương Đô, đề nghị hỗ trợ xác minh người chuyển tiền để hoàn trả.

Người phụ nữ ở Hà Tĩnh tự nguyện hoàn trả 1,74 tỷ đồng cho người chuyển khoản nhầm dưới sự chứng kiến của lực lượng công an. Ảnh Công anh tỉnh Hà Tĩnh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hương Đô khẩn trương vào cuộc xác minh và xác định người chuyển nhầm tiền là anh P.T.T. (SN 1978, trú tại tổ dân phố Hưng Lợi, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh).

Lực lượng công an sau đó liên hệ, kết nối hai bên để xác nhận thông tin, thống nhất phương án giải quyết vụ việc.

Dưới sự chứng kiến của Công an xã Hương Đô, chị Nguyễn Thị Hằng đã tự nguyện hoàn trả đầy đủ 1,74 tỷ đồng cho anh P.T.T.

Nhờ sự chủ động của người nhận tiền và sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an, vụ việc được giải quyết nhanh chóng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.