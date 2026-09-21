Nhận 1,3 tỷ đồng chuyển nhầm rồi mang đi đánh bạc, một người bị khởi tố

Ngày 21/9, Công an thành phố Hà Nội thông tin về việc Công an phường Phú Thượng xác minh, làm rõ vụ chuyển nhầm 1,3 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng nhưng người nhận không hoàn trả.

Trước đó, ngày 26/8, Công an phường Phú Thượng tiếp nhận trình báo của chị H.T.B.P (SN 1976, trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội) về việc chuyển nhầm số tiền 1,3 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên N.T.A (SN 1992, trú tại tỉnh Thái Nguyên).

Theo trình báo, ngày 13/7, trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng, chị P đã chuyển nhầm số tiền trên vào tài khoản của N.T.A. Sau khi phát hiện sự việc, chị P liên hệ, đề nghị người nhận hoàn trả nhưng không được giải quyết.

Đáng chú ý, N.T.A đã sử dụng số tiền chuyển nhầm để đánh bạc tại một casino ở Campuchia, dẫn đến không còn khả năng hoàn trả.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Phú Thượng đã khẩn trương xác minh nguồn gốc dòng tiền, xác định người nhận và làm rõ quá trình sử dụng số tiền chuyển nhầm.

Căn cứ kết quả xác minh, cơ quan Công an đã triệu tập N.T.A đến làm việc. Tại cơ quan Công an, N.T.A khai nhận hành vi liên quan đến số tiền 1,3 tỷ đồng.

Ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.T.A về hành vi “Chiếm giữ trái phép tài sản” theo Điều 176 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc đang tiếp tục được củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người thụ hưởng và số tiền trước khi thực hiện giao dịch chuyển khoản, đặc biệt đối với các giao dịch có giá trị lớn.

Người dân cũng cần lưu giữ đầy đủ thông tin, chứng từ giao dịch để phục vụ việc xác minh khi xảy ra sự cố.

Khi phát hiện chuyển nhầm tiền, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý.

Đối với trường hợp nhận được tiền chuyển nhầm, người dân không được tự ý sử dụng, chuyển tiếp hoặc chiếm giữ số tiền. Thay vào đó, cần chủ động liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an để xác minh, thực hiện việc hoàn trả cho chủ sở hữu theo quy định, tránh những hệ lụy pháp lý đáng tiếc.