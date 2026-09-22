Nhận 1,3 tỉ đồng người khác chuyển nhầm, người đàn ông 'nướng' sạch vào cờ bạc

Trước đó, ngày 26/8, chị H.T.B.P (SN 1976, trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội) đến Công an phường Phú Thượng trình báo về việc ngày 13/7/2026, trong quá trình giao dịch chuyển khoản tiền ngân hàng, chị đã chuyển nhầm số tiền 1,3 tỉ đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên N.T.A (SN 1992, trú tại tỉnh Thái Nguyên).

Đối tượng N.T.A tại cơ quan Công an.

Sau khi phát hiện chuyển nhầm, chị P. đã liên hệ, đề nghị N.T.A hoàn trả số tiền. Tuy nhiên, người này không thực hiện việc hoàn trả mà đã sử dụng số tiền trên để đánh bạc tại một casino ở Campuchia, dẫn đến không còn khả năng hoàn trả. Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Phú Thượng khẩn trương xác minh, làm rõ nguồn gốc dòng tiền, người nhận và quá trình sử dụng số tiền sau khi được chuyển vào tài khoản.

Căn cứ kết quả xác minh, Công an phường Phú Thượng đã triệu tập N.T.A đến làm việc. Tại cơ quan Công an, N.T.A khai nhận hành vi liên quan đến số tiền 1,3 tỉ đồng. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can N.T.A về hành vi “Chiếm giữ trái phép tài sản” theo quy định tại Điều 176 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cẩn trọng khi chuyển tiền, không tự ý sử dụng tiền chuyển nhầm

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người thụ hưởng và số tiền trước khi thực hiện giao dịch; đồng thời lưu giữ đầy đủ thông tin, chứng từ liên quan đến giao dịch chuyển khoản.

Khi phát hiện chuyển nhầm tiền, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý. Trường hợp nhận được tiền chuyển nhầm, không tự ý sử dụng, chuyển tiếp hoặc chiếm giữ số tiền; cần chủ động liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an để xác minh, hoàn trả cho chủ sở hữu theo quy định.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, thận trọng trong các giao dịch chuyển khoản, nhất là những giao dịch có giá trị lớn, tránh để xảy ra sai sót và những hệ lụy pháp lý đáng tiếc.