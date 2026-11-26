Theo tạp chí PEOPLE, khoảng 1h10 ngày 3/5 (giờ địa phương), Jody Brown (38 tuổi) gặp nạn tại khu vực lòng kênh Walsall, vùng West Midlands, Anh, sau khi rời khách sạn Premier Inn.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy Brown có biểu hiện say xỉn, một mình rời khách sạn, trên tay cầm túi và đồ uống. Người phụ nữ vừa đi loạng choạng vừa nhìn vào điện thoại di động, sau đó bước thẳng từ lối đi bộ xuống kênh.

Nghe tiếng kêu cứu, những người có mặt tại khu vực đã hỗ trợ đưa Brown lên khỏi mặt nước. Tuy nhiên, các nỗ lực hồi sức không thành công, nạn nhân được xác nhận tử vong tại hiện trường.

Theo báo cáo điều tra, nguyên nhân tử vong của Brown được xác định là ngừng tim, ngừng hô hấp, đuối nước và ngộ độc rượu nghiêm trọng.

Jody Brown tử vong do đuối nước tại khu vực lòng kênh Walsall. (Ảnh: Facebook)

Ngày 8/5, cơ quan chức năng mở cuộc điều tra về cái chết của Brown trước những lo ngại liên quan đến sự an toàn của người dân tại khu vực này.

Bà Joanne Lees, người phụ trách điều tra nguyên nhân tử vong, cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra các vụ tai nạn chết người nếu không có thêm biện pháp phòng ngừa.

Theo bà Lees, hệ thống chiếu sáng quanh khu vực lòng kênh và các lối đi bộ chưa bảo đảm, khiến tầm nhìn bị hạn chế vào ban đêm. Bên cạnh đó, hệ thống biển cảnh báo cũng thiếu hoặc chưa đầy đủ.

Đáng chú ý, lớp tảo bao phủ mặt nước khiến người đi bộ khó phân biệt ranh giới giữa mép kênh và lối đi, dễ nhầm tưởng đây là thảm cỏ hoặc phần nối dài của đường dành cho người đi bộ.

Khu vực này cũng thiếu lan can bảo vệ và các thiết bị cứu hộ cần thiết.

Theo The Telegraph, Brown có 5 người con trong độ tuổi từ 9 đến 21 và một người cháu.

Nạn nhân Jody Brown

Sau vụ việc, Paul Clarke, anh trai nạn nhân, đã đưa ra bản kiến nghị kêu gọi lắp đặt rào chắn an toàn xung quanh lòng kênh. Theo BBC, bản kiến nghị đã thu hút 700 chữ ký.

Clarke cho biết lớp tảo bao phủ mặt nước trông giống như thảm cỏ. Ông cũng từng chứng kiến trẻ em rơi xuống nước tại khu vực này.

Trước đó, tình trạng tảo tích tụ tại lòng kênh Walsall từng được điều tra vào năm 2019. Những sự cố tương tự đã xảy ra vào các năm 2019 và 2022 nhưng không gây tử vong.

Tổ chức Canal and River Trust cho biết đang nghiên cứu các biện pháp nhằm cải thiện mức độ an toàn tại khu vực lòng kênh sau vụ việc.