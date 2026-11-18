Tham dự sự kiện có các đồng chí: PGS -TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, nguyên Giám đốc Nhạc viện TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TPHCM; Huỳnh Tân Định, Thành ủy viên, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TPHCM; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM... cùng đại diện các đơn vị, đối tác, các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, học sinh - sinh viên nhà trường.

Các đại biểu khách mời tham dự lễ kỷ niệm 70 năm Nhạc viện TPHCM. Ảnh: NHẬT NAM

Trong diễn văn kỷ niệm 70 năm thành lập Nhạc viện, TS.NSND. Đỗ Quốc Hưng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhạc viện TPHCM, đã ôn lại hành trình 70 năm thành lập và phát triển.

TS.NSND Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện TPHCM, đọc diễn văn khai mạc buổi lễ. Ảnh: NHẬT NAM

Từ mái trường này, hàng nghìn nhạc sĩ, nghệ sĩ biểu diễn, nhà giáo, nhạc trưởng, nhà nghiên cứu, nhà lý luận phê bình, cán bộ quản lý và những người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc đã được đào tạo, bồi dưỡng.

Nhiều giảng viên, học sinh, sinh viên được ghi nhận bằng những danh hiệu, giải thưởng tại các cuộc thi âm nhạc trong nước và quốc tế. Thành tựu quan trọng hơn cả là những thế hệ nghệ sĩ có chuyên môn, nhân cách và khả năng sáng tạo, tiếp tục làm giàu đời sống âm nhạc của xã hội.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu chúc mừng và chỉ đạo. Ảnh: NHẬT NAM

Phát biểu chúc mừng và chỉ đạo, PGS.TS. Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của Nhạc viện, TPHCM, đặc biệt trong giai đoạn 2021-2025.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng đề nghị Nhạc viện TPHCM tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy; tăng cường gắn kết đào tạo, nghiên cứu, sáng tác và biểu diễn; coi trọng bảo tồn và phát huy âm nhạc truyền thống dân tộc; chủ động hội nhập quốc tế, đẩy mạnh ngoại giao văn hóa thông qua âm nhạc và đẩy mạnh đổi mới quản trị và chuyển đổi số.

Nghi thức trao Huân chương Lao động hạng ba cho Nhạc viện TPHCM. Ảnh: NHẬT NAM

Nhằm ghi nhận xứng đáng hành trình 70 năm tận tụy cống hiến vì sự nghiệp giáo dục, đào tạo và phát triển âm nhạc Việt Nam, Nhạc viện vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng ba.

UBND TPHCM cũng quyết định trao cờ truyền thống 70 năm cho Nhạc viện và Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Dương Anh Đức - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TPHCM tặng cờ truyền thống 70 năm cho Nhạc viện. Ảnh: NHẬT NAM

Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch cũng trao tặng bằng khen cho Nhạc viện TPHCM cùng các tập thể và cá nhân. Liên đoàn Lao động TPHCM cũng trao tặng Cờ truyền thống cho Công đoàn cơ sở Nhạc viện TPHCM.

TS.NSND Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện TPHCM, cũng được Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục”.

TS.NSND Đỗ Quốc Hưng nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục”. Ảnh: NHẬT NAM

Dịp này, Nhạc viện TPHCM cũng trao học bổng của Quỹ Đào Minh Quang đến 10 em học sinh, sinh viên nhằm góp phần hỗ trợ công tác đào tạo, khuyến khích tinh thần học tập và tiếp sức cho các tài năng âm nhạc trẻ.

Nhạc viện TPHCM tiền thân là Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn, ra đời năm 1956. Năm 1960, Trường đổi tên thành Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn; năm 1975 là Trường Quốc gia Âm nhạc TPHCM và từ năm 1981 đến nay là Nhạc viện TPHCM.