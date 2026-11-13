Nhạc viện TP Hồ Chí Minh sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập

Khẩn trương hoàn tất các khâu chuẩn bị cho ngày hội lớn

Chỉ còn ít ngày nữa, Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Nhạc viện TP Hồ Chí Minh sẽ chính thức diễn ra. Theo TS. NSND Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc chuẩn bị cho sự kiện ngày 18/11.

Các nghệ sĩ tập luyện cho phần trình diễn chương IV bản Giao hưởng số 9 của nhà soạn nhạc Ludwig van Beethoven vào lễ kỷ niệm sáng 18/11.

Ông Đỗ Quốc Hưng cho biết, hơn 3 tháng kể từ khi nhận nhiệm vụ tại Nhạc viện, ông đã dành phần lớn thời gian cho công tác chuyên môn, kiểm định và chuẩn bị lễ kỷ niệm. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với Nhạc viện, đánh dấu chặng đường 70 năm xây dựng, phát triển và là dịp nhìn lại những đóng góp của các thế hệ thầy và trò đối với nền âm nhạc Việt Nam.

Một trong những nội dung nghệ thuật trọng tâm tại lễ kỷ niệm sáng 18/11 là phần trình diễn chương IV bản Giao hưởng số 9 của nhà soạn nhạc Ludwig van Beethoven. Tác phẩm do Nghệ sĩ ưu tú, nhạc trưởng Trần Vương Thạch, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, chỉ huy với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng gồm 60 thành viên và 100 nghệ sĩ dàn hợp xướng.

Bốn nghệ sĩ lĩnh xướng gồm Phạm Khánh Ngọc, Huỳnh Hà Thu Thảo, Trần Tuấn Phi và Đào Mác. Theo TS. NSND Đỗ Quốc Hưng, chương IV của tác phẩm thường được nhiều nơi gọi là “Ngày vui” hoặc “Niềm vui”. Tuy nhiên, xét theo nghĩa sát hơn từ tiếng Đức sang tiếng Việt, “Khúc khải hoàn” là cách dịch phù hợp. Vì vậy, Nhạc viện lựa chọn chương IV bản Giao hưởng số 9 để trình diễn trong đại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập.

Nghệ sĩ opera Đào Mác, giảng viên thỉnh giảng Khoa Thanh nhạc, Nhạc viện TP Hồ Chí Minh chia sẻ, anh cảm thấy rất hạnh phúc và vinh dự khi được đứng cùng các nghệ sĩ tham gia biểu diễn một tác phẩm giao hưởng nổi tiếng trong dịp đặc biệt của Nhạc viện. Với anh, đây không chỉ là cơ hội biểu diễn một tác phẩm có giá trị nghệ thuật, học thuật cao mà còn là dịp góp sức vào ngày hội lớn của mái trường đã đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ.

Bên cạnh lễ kỷ niệm sáng 18/11, Nhạc viện còn chuẩn bị đêm gala nghệ thuật quy mô lớn vào tối 20/11 với sự tham gia chỉ huy của Nhạc trưởng Lê Phi Phi. Theo TS. NSND Đỗ Quốc Hưng, đây là một trong hai chương trình trọng điểm khép lại chuỗi hoạt động chào mừng 70 năm thành lập trường.

Trong nhiều tháng qua, Nhạc viện đã tổ chức nhiều hoạt động nghệ thuật hướng đến dấu mốc này. Nổi bật có Liên hoan Guitar quốc tế, các chương trình biểu diễn của các khoa và Liên hoan Âm nhạc dân tộc quốc tế vừa diễn ra. Các hoạt động có sự tham gia của nghệ sĩ trong nước và quốc tế, góp phần tạo không khí sôi nổi, đồng thời mở rộng cơ hội giao lưu, trao đổi chuyên môn và giới thiệu các loại hình âm nhạc đến công chúng.

Hội tụ các thế hệ, tiếp nối hành trình phát triển

Không khí chuẩn bị cho ngày kỷ niệm còn lan tỏa đến những người từng học tập, giảng dạy và trưởng thành từ Nhạc viện. Nhiều giáo sư, tiến sĩ, nghệ sĩ, giảng viên và cựu học viên hiện sinh sống, làm việc ở nước ngoài cũng bày tỏ mong muốn trở về tham dự ngày hội lớn của nhà trường.

TS. NSND Đỗ Quốc Hưng cho biết, trong nhiều tháng qua, Nhạc viện nhận được nhiều thông tin từ các thế hệ giảng viên, học sinh, sinh viên từng học tập tại trường và hiện đang sinh sống ở nước ngoài. Mọi người đều háo hức, mong muốn trở về đoàn tụ trong dịp kỷ niệm 70 năm. Đây là niềm vui lớn đối với tập thể thầy và trò Nhạc viện.

Với Nghệ sĩ ưu tú Trần Vương Thạch, dấu mốc 70 năm gợi lại nhiều ký ức về thời học sinh, những trải nghiệm trong hành trình làm nghệ thuật, cả thành công lẫn những khó khăn, thất bại. Dù đã nghỉ hưu, ông vẫn cảm nhận rõ không khí háo hức của nhà trường, đặc biệt là tinh thần nhiệt tình của các giảng viên, sinh viên trẻ đang chuẩn bị cho sự kiện.

Theo ông, điều đọng lại sâu sắc nhất trong dịp kỷ niệm chính là lòng biết ơn đối với mái trường đã đào tạo, nuôi dưỡng và tạo nền tảng để nhiều thế hệ nghệ sĩ trưởng thành, thành tài, thành đạt. Mỗi người có một hành trình riêng, nhưng đều có chung ký ức và tình cảm dành cho Nhạc viện TP Hồ Chí Minh.

Sự gắn bó qua nhiều thế hệ cũng được thể hiện qua câu chuyện của Thạc sĩ, Nghệ sĩ ưu tú Phạm Khánh Ngọc, giảng viên thỉnh giảng Khoa Thanh nhạc, Nhạc viện TP Hồ Chí Minh. Chị cho biết đã có 20 năm gắn bó với Nhạc viện, từ khi theo học các bậc đại học, thạc sĩ đến khi trở thành giảng viên của trường. Đặc biệt, mẹ chị cũng từng học tập tại đây, khiến Nhạc viện không chỉ là nơi học tập, làm việc mà còn gắn với những ký ức của gia đình.

Từng tham dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập, nay tiếp tục có mặt trong dịp kỷ niệm 70 năm, Nghệ sĩ ưu tú Phạm Khánh Ngọc chia sẻ, chị rất xúc động và may mắn khi được đồng hành cùng nhà trường qua những dấu mốc quan trọng. Với chị, đây cũng là dịp để các thế hệ cùng nhìn lại hành trình đã qua và tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Nhạc viện.

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Nhạc viện TP Hồ Chí Minh đã từng bước khẳng định vai trò là cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp quan trọng ở khu vực phía Nam và cả nước. Hoạt động đào tạo của trường được triển khai từ bậc trung cấp đến đại học, sau đại học, đồng thời gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học, sáng tác và biểu diễn. Năm học 2025 - 2026, Nhạc viện có 2.561 người học ở các bậc và hệ đào tạo.

Trong lĩnh vực nghiên cứu, nhà trường triển khai các đề tài về lý luận, lịch sử âm nhạc, phương pháp giảng dạy, biểu diễn và sáng tác. Một số công trình tập trung phát triển đào tạo chỉ huy chuyên nghiệp, xây dựng chương trình đào tạo tài năng ngành Piano bậc đại học. Đáng chú ý, các hoạt động sưu tầm, biên soạn bài bản nhạc Tài tử và nghiên cứu chương trình truyền dạy Đờn ca Tài tử Nam Bộ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản âm nhạc truyền thống.

Song song với đào tạo và nghiên cứu, hoạt động biểu diễn, giao lưu quốc tế cũng được Nhạc viện chú trọng. Các chương trình hòa nhạc, biểu diễn chuyên đề tạo điều kiện để giảng viên, học sinh, sinh viên nâng cao năng lực nghề nghiệp, đồng thời đưa âm nhạc hàn lâm và âm nhạc dân tộc đến gần hơn với công chúng.

Dịp kỷ niệm 70 năm thành lập, việc Nhạc viện TP Hồ Chí Minh đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba là sự ghi nhận đối với những đóng góp của nhà trường trong công tác đào tạo, biểu diễn và nghiên cứu khoa học. Đây cũng là động lực để các thế hệ cán bộ, giảng viên, nghệ sĩ và người học tiếp tục gìn giữ truyền thống, nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng giao lưu quốc tế và đóng góp cho sự phát triển của nền âm nhạc Việt Nam.

Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba sẽ diễn ra lúc 8 giờ ngày 18/11 tại Phòng Hòa nhạc lớn, Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, số 112 Nguyễn Du, phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh.