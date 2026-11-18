Sự kiện cũng đồng thời đánh dấu chặng đường 70 năm xây dựng, phát triển và đồng hành cùng nền âm nhạc Việt Nam.

PGS.TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông biểu dương những kết quả Nhạc viện TP Hồ Chí Minh đạt được trong 70 năm qua, đặc biệt là giai đoạn 2021 - 2025 trên các lĩnh vực đào tạo, biểu diễn nghệ thuật và nghiên cứu khoa học.

Theo PGS. TS, Thứ trưởng Tạ Quang Đông, từ Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn thành lập ngày 12/4/1956, đến năm 1981 chính thức mang tên Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, Nhà trường đã không ngừng trưởng thành, khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp quan trọng của cả nước. Qua nhiều thế hệ, Nhạc viện đã đào tạo, bồi dưỡng nhiều nghệ sĩ, nhà giáo, nhạc sĩ, nhà nghiên cứu có đóng góp tích cực cho nền âm nhạc Việt Nam.

PGS.TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Nhạc viện TP Hồ Chí Minh.

Trong lĩnh vực đào tạo, Nhạc viện tiếp tục duy trì hệ thống đào tạo từ trung cấp đến sau đại học với nhiều chuyên ngành âm nhạc đa dạng, quy mô hơn 2.400 học sinh, sinh viên, học viên trong năm 2026. Nhà trường chú trọng đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, gắn lý thuyết với thực hành, đào tạo với biểu diễn và môi trường nghề nghiệp, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực âm nhạc cho khu vực phía Nam và cả nước.

Ở lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, nhiều chương trình hòa nhạc, thính phòng, opera, giao hưởng và âm nhạc truyền thống được tổ chức với chất lượng chuyên môn tốt. Đội ngũ giảng viên, nghệ sĩ, học sinh, sinh viên cũng tích cực tham gia các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng, góp phần làm phong phú đời sống nghệ thuật và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Đáng chú ý, trong công tác nghiên cứu khoa học, Nhạc viện quan tâm triển khai các đề tài nghiên cứu, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, sưu tầm, tư liệu hóa và truyền dạy âm nhạc truyền thống, trong đó có Đờn ca Tài tử Nam bộ, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản âm nhạc dân tộc.

Tiết mục biểu diễn hợp xướng của thầy và trò Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, do Nghệ sĩ Ưu tú, nhạc trưởng Trần Vương Thạch chỉ huy.

Đánh giá cao những thành tựu của Nhà trường, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, Huân chương Lao động hạng Ba được trao tặng dịp này là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp của tập thể Nhạc viện trong giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời là động lực để Nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, vươn lên trong giai đoạn phát triển mới.

Theo Thứ trưởng, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ngày càng cao. Cùng với tác động của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và hội nhập quốc tế sâu rộng, các cơ sở đào tạo nghệ thuật cần chủ động đổi mới, thích ứng, vừa tiếp thu tinh hoa nhân loại, vừa giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Từ yêu cầu đó, Thứ trưởng đề nghị Nhạc viện TP Hồ Chí Minh tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, hội nhập, phù hợp với đặc thù nghệ thuật Việt Nam; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ và xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ, tâm huyết, trách nhiệm.

Ông Dương Anh Đức, Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TP Hồ Chí Minh trao Cờ truyền thống 70 năm cho Nhạc viện TP Hồ Chí Minh.

Nhà trường cần tăng cường gắn kết đào tạo với nghiên cứu, sáng tác và biểu diễn; tạo điều kiện để giảng viên, học sinh, sinh viên tham gia môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn đào tạo.

Đặc biệt, Thứ trưởng lưu ý Nhạc viện cần coi trọng nhiệm vụ bảo tồn và phát huy âm nhạc truyền thống dân tộc, đẩy mạnh sưu tầm, nghiên cứu, tư liệu hóa và truyền dạy các loại hình âm nhạc đặc sắc; khuyến khích sáng tạo, đổi mới phương thức thể hiện để di sản tiếp tục lan tỏa trong đời sống đương đại.

Cùng với đó, Nhà trường cần chủ động hội nhập quốc tế, đẩy mạnh ngoại giao văn hóa thông qua âm nhạc, mở rộng hợp tác với các cơ sở đào tạo, tổ chức nghệ thuật và nghệ sĩ uy tín; tiếp thu có chọn lọc tinh hoa âm nhạc thế giới, đồng thời quảng bá những giá trị đặc sắc của âm nhạc Việt Nam ra quốc tế. Việc đổi mới quản trị, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng cần được quan tâm nhằm xây dựng môi trường đào tạo chuyên nghiệp, dân chủ, kỷ cương, nhân văn và sáng tạo.

TS.NSND Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện TP Hồ Chí Minh ôn lại lịch sử 70 năm hình thành và phát triển của nhà trường.

TS.NSND Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện TP Hồ Chí Minh cho biết, 70 năm qua, lịch sử Nhà trường được bồi đắp từ tâm huyết của nhiều thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, nghệ sĩ và người học. Từ những ngày đầu thành lập, Nhạc viện kiên trì định hướng kết hợp đào tạo âm nhạc dân tộc với âm nhạc phương Tây, trân trọng cội nguồn văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa nghệ thuật nhân loại.

Đến nay, Nhạc viện đã đào tạo hàng nghìn nhạc sĩ, nghệ sĩ biểu diễn, nhà giáo, nhạc trưởng, nhà nghiên cứu và những người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Nhiều thế hệ học trò trưởng thành từ mái trường đã và đang đóng góp tại các nhà hát, dàn nhạc, đoàn nghệ thuật, cơ sở đào tạo và tổ chức văn hóa trong nước, quốc tế.

Lãnh đạo Trung ương và TP Hồ Chí Minh tại chương trình.

Theo TS.NSND Đỗ Quốc Hưng, bước vào chặng đường mới, Nhạc viện xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và biểu diễn; phát huy thế mạnh các chuyên ngành âm nhạc, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, ứng dụng công nghệ phù hợp, đồng thời bảo vệ những giá trị căn cốt của giáo dục nghệ thuật.

Nhà trường sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy di sản âm nhạc dân tộc, phát triển âm nhạc hàn lâm và các hình thức sáng tạo đương đại, tăng cường hợp tác quốc tế, gắn đào tạo với thực tiễn biểu diễn và nhu cầu phát triển văn hóa của đất nước.

TS.NSND Đỗ Quốc Hưng trao tặng học bổng Quỹ Đào Minh Quang cho các em sinh viên.

Dịp này, Nhạc viện TP Hồ Chí Minh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Thành phố Hồ Chí Minh cũng trao Cờ truyền thống 70 năm cho Nhà trường, ghi nhận hành trình xây dựng và phát triển của một cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp có nhiều đóng góp cho đời sống văn hóa, nghệ thuật.