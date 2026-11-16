Nhạc viện TP.HCM rộn ràng chuẩn bị kỷ niệm 70 năm thành lập

Các nghệ sĩ tích cực tập luyện cho chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập

Chỉ còn ít ngày nữa, Nhạc viện TP.HCM sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (1956-2026). Những ngày này, không khí chuẩn bị tại Nhạc viện diễn ra khẩn trương, sôi nổi. Các thế hệ giảng viên, nghệ sĩ và sinh viên cùng hướng về ngày hội lớn của nhà trường với nhiều cảm xúc, kỳ vọng.

Khẩn trương hoàn tất các chương trình nghệ thuật

Chia sẻ về công tác chuẩn bị, TS. NSND Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện TP.HCM cho biết, sau hơn 3 tháng nhận nhiệm vụ, ông cùng tập thể nhà trường đã triển khai nhiều công việc, từ công tác kiểm định đến tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập.

TS. NSND Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện TP.HCM chia sẻ về công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm

“Guồng công việc tại Nhạc viện rất lớn. Trong thời gian qua, tôi gần như chỉ đi từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà, chưa có thời gian đi thăm thú thành phố vì phải tập trung cho công tác kiểm định và sau đó là chuẩn bị lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Nhạc viện”, TS. NSND Đỗ Quốc Hưng chia sẻ.

Theo ông, đến thời điểm hiện tại, Nhạc viện đã hoàn thành khối lượng công việc chuẩn bị cho ngày hội lớn, các nghệ sĩ, giảng viên và sinh viên đang tập trung tập luyện, hoàn thiện những nội dung cuối cùng cho ngày lễ chính thức diễn ra vào sáng 18.11.

Một trong những nội dung nghệ thuật trọng tâm tại buổi lễ là phần trình diễn chương IV, chương cuối của bản Giao hưởng số 9 của nhà soạn nhạc Ludwig van Beethoven, với tên gọi “Khúc khải hoàn”.

TS. NSƯT Hoàng Ngọc Long, nguyên Quyền Giám đốc Nhạc viện TP.HCM (ngồi ngoài) cùng các nghệ sĩ tham gia tập luyện chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật

Tác phẩm do NSƯT, nhạc trưởng Trần Vương Thạch chỉ huy, với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng gồm 60 thành viên và 100 nghệ sĩ dàn hợp xướng. Bốn nghệ sĩ lĩnh xướng gồm NSƯT Phạm Khánh Ngọc, Đào Mác, Trần Tuấn Phi và Huỳnh Hà Thu Thảo.

TS.NSND Đỗ Quốc Hưng cho biết, chương IV của tác phẩm thường được nhiều nơi gọi là “Ngày vui” hoặc “Niềm vui”. Tuy nhiên, xét theo nghĩa sát hơn từ tiếng Đức sang tiếng Việt, “Khúc khải hoàn” là cách dịch phù hợp. Vì vậy, Nhạc viện lựa chọn chương nhạc này để trình diễn trong dịp kỷ niệm 70 năm.

NSƯT, nhạc trưởng Trần Vương Thạch chỉ huy dàn nhạc

Ngoài lễ kỷ niệm sáng 18.11, vào tối 20.11, Nhạc viện sẽ tổ chức đêm gala nghệ thuật quy mô lớn, với sự tham gia chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi (từ nước ngoài về Việt Nam). Đây là một trong hai chương trình trọng điểm trong những ngày cao điểm của chuỗi hoạt động kỷ niệm.

Trước đó, trong nhiều tháng qua, Nhạc viện TP.HCM đã tổ chức các hoạt động nghệ thuật chào mừng, trong đó có Liên hoan Guitar quốc tế, các chương trình biểu diễn của các khoa và Liên hoan Âm nhạc dân tộc quốc tế vừa diễn ra. Các hoạt động có sự tham gia của nghệ sĩ trong nước và quốc tế, tạo không khí giao lưu, trao đổi chuyên môn và biểu diễn nghệ thuật trong nhà trường.

Theo Giám đốc Nhạc viện, dịp kỷ niệm 70 năm còn là cơ hội để các thế hệ từng học tập, giảng dạy tại trường trở về gặp gỡ. Nhiều giáo sư, tiến sĩ, nghệ sĩ và cựu sinh viên hiện sinh sống, làm việc ở nước ngoài đã gửi thông tin, bày tỏ mong muốn trở về tham dự.

Dàn nhạc giao hưởng trong chương trình đang tập luyện

“Trong nhiều tháng qua, chúng tôi nhận được rất nhiều thông tin từ các giảng viên, học sinh, sinh viên từng học tập tại Nhạc viện và hiện đang sinh sống ở nước ngoài. Mọi người đều mong muốn được trở về tham dự đại lễ. Đó thực sự là niềm vui lớn đối với thầy và trò Nhạc viện TP.HCM”, NSND Đỗ Quốc Hưng nói.

Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Nhạc viện TP.HCM sẽ diễn ra lúc 8h ngày 18.11 tại Phòng Hòa nhạc lớn, Nhạc viện TP.HCM, số 112 Nguyễn Du, phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh.

Niềm vui hội ngộ của các thế hệ

Không khí hướng về ngày kỷ niệm 70 năm còn được cảm nhận rõ từ những người từng học tập, giảng dạy và trưởng thành từ Nhạc viện. Với họ, đây là dịp gặp lại thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp và nhớ về mái trường đã gắn bó với con đường nghệ thuật của mình.

NSƯT Trần Vương Thạch, nguyên Giám đốc Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ Kịch TP.HCM, cho biết dù đã nghỉ hưu, ông vẫn cảm nhận rõ sự háo hức của các thế hệ giảng viên, nghệ sĩ và sinh viên trong những ngày chuẩn bị cho sự kiện.

“Chúng tôi đang rất tích cực và háo hức chuẩn bị cho sự kiện này. Dù đã nghỉ hưu và có thể xem là một trong những người lớn tuổi nhất tại trường, tôi vẫn cảm nhận rõ không khí háo hức của tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ. Đây thực sự là ngày hội của Nhạc viện TP.HCM”, NSƯT Trần Vương Thạch chia sẻ.

Theo ông, dấu mốc 70 năm gợi lại nhiều kỷ niệm về thời học sinh, những trải nghiệm trong quá trình học tập và hoạt động nghệ thuật. Đó là những thành công, cũng như những khó khăn, thử thách mà mỗi người đã trải qua, nhưng tình cảm dành cho mái trường vẫn luôn còn đó.

“Điều đầu tiên mà mỗi người muốn nhắc đến trong dịp kỷ niệm này chính là sự biết ơn đối với Nhạc viện TP.HCM - nơi đã giúp chúng tôi học tập, trưởng thành và theo đuổi con đường nghệ thuật”, NSƯT Trần Vương Thạch bày tỏ.

Ông cũng nhắc đến những hoạt động nghệ thuật mà Nhạc viện đã tổ chức trong năm, với sự tham gia của nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, các chương trình giao lưu và hoạt động thuộc lĩnh vực âm nhạc dân tộc. Theo ông, những hoạt động này góp phần tạo nên không khí sôi nổi, hướng đến ngày kỷ niệm của nhà trường.

NSƯT Phạm Khánh Ngọc (bên trái) trong giờ tập

Là cựu sinh viên và hiện công tác tại Khoa Thanh nhạc, NSƯT Khánh Ngọc cho biết chị đã có 20 năm gắn bó với Nhạc viện TP.HCM, từ những ngày đầu theo học các bậc đại học, thạc sĩ đến khi trở thành giảng viên.

NSƯT Khánh Ngọc chia sẻ: “Tôi cảm thấy vô cùng xúc động vì đã gắn bó với Nhạc viện trong một thời gian dài. Có thể nói, ngôi trường này đã gắn với cả quãng đường tuổi thơ của tôi, bởi mẹ tôi cũng từng học tập tại đây”.

Đặc biệt, Khánh Ngọc từng tham gia lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Nhạc viện và nay tiếp tục đồng hành cùng nhà trường trong dịp kỷ niệm 70 năm. Với chị, đây là niềm vui khi được chứng kiến sự tiếp nối giữa các thế hệ, từ người học đến người đứng trên bục giảng.

“Hòa chung không khí với tập thể viên chức, người lao động, các giảng viên và sinh viên, tất cả mọi người đều rất háo hức, cùng chuẩn bị với tinh thần và tâm thế tốt nhất để hướng đến dấu mốc đặc biệt này”, NSƯT Khánh Ngọc bày tỏ.

Ca sĩ Đào Mác

Cùng tham gia chương trình nghệ thuật kỷ niệm, ca sĩ Đào Mác cũng bày tỏ niềm vui khi được góp mặt trong phần trình diễn Giao hưởng số 9 của Beethoven. Với anh, đây là tác phẩm nổi tiếng, có giá trị nghệ thuật và học thuật cao, mang thông điệp về tình bạn, tình yêu thương và những điều tốt đẹp của con người.

“Các nghệ sĩ tham gia chương trình kỷ niệm 70 năm Nhạc viện TP.HCM đều rất háo hức và hạnh phúc khi được góp những âm thanh tuyệt vời để chào mừng sự kiện trọng đại này”, nghệ sĩ Đào Mác chia sẻ.

Theo nghệ sĩ Đào Mác, được biểu diễn trong dịp đặc biệt của Nhạc viện là niềm hạnh phúc lớn. Trong chương trình, bốn nghệ sĩ độc xướng sẽ cùng dàn hợp xướng và dàn nhạc giao hưởng trình diễn dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Vương Thạch, góp phần tạo nên phần trình diễn có quy mô lớn trong lễ kỷ niệm.

Tiền thân của Nhạc viện TP.HCM là Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn, ra đời năm 1956. Năm 1960, trường đổi tên thành Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn; năm 1978, là Trường Quốc gia Âm nhạc TP.HCM và từ năm 1981 đến nay mang tên Nhạc viện TP.HCM. Nhạc viện TP.HCM là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ VHTTDL, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực âm nhạc cho khu vực phía Nam và cả nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nền âm nhạc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trải qua 70 năm, Nhạc viện từng bước phát triển thành cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp quan trọng. Nhà trường thực hiện đào tạo từ bậc trung cấp đến đại học, sau đại học, đồng thời gắn kết hoạt động đào tạo với nghiên cứu khoa học, sáng tác và biểu diễn.