Chương trình hòa nhạc đặc biệt tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Nhạc viện TP.HCM

Sáng 18.11, Nhạc viện TP.HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (1956-2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Tham dự buổi lễ có PGS.TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VHTTDL; đại diện các cơ quan Bộ VHTTDL, TP.HCM, các sở, ban, ngành, cơ sở đào tạo, cùng các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, nghệ sĩ, học sinh, sinh viên và cựu người học của Nhạc viện.

Tại buổi lễ, TS Nguyễn Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Nhạc viện TP.HCM đã đọc thư chúc mừng của Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh gửi đến các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, viên chức, người lao động và người học của Nhà trường nhân kỷ niệm 70 năm thành lập.

Trong thư, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, qua bảy thập kỷ, Nhạc viện TP.HCM đã đào tạo nhiều thế hệ tài năng, góp phần gìn giữ âm nhạc dân tộc và mở rộng giao lưu quốc tế.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh biểu dương những đóng góp của các thế hệ thầy và trò, đồng thời chúc mừng Nhạc viện TP.HCM được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Trong bối cảnh ngành văn hóa đang hướng đến khơi dậy sức sáng tạo, đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển đất nước, âm nhạc cần được phát triển thành một ngành công nghiệp văn hóa có sức cạnh tranh, vừa bồi đắp đời sống tinh thần, vừa tạo ra giá trị kinh tế và lan tỏa hình ảnh Việt Nam.

TS Nguyễn Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Nhạc viện TP.HCM đọc thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh gửi đến các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, viên chức, người lao động và người học của Nhạc viện nhân kỷ niệm 70 năm thành lập

Bộ trưởng mong muốn Nhạc viện TP.HCM đi đầu trong đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp âm nhạc, từ sáng tác, biểu diễn đến sản xuất, phân phối và kinh doanh; tăng cường gắn kết đào tạo với thực tiễn, kết nối nghệ sĩ với doanh nghiệp để tạo điều kiện cho tài năng phát triển và tác phẩm tiếp cận công chúng.

Nhà trường cũng cần đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; trang bị kiến thức về bản quyền, kỹ năng khởi nghiệp cho người học, đồng thời phát huy âm nhạc truyền thống trong sáng tạo mới, đưa sản phẩm mang bản sắc Việt Nam ra thế giới.

Bảy thập kỷ đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp

Nhìn lại chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển, TS.NSND Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện TP.HCM cho biết ngày 12.4.1956, Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn được thành lập, đặt nền móng cho hoạt động đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp tại Thành phố.

Ngay từ những ngày đầu, việc tổ chức đào tạo song song Quốc nhạc và nhạc phương Tây đã thể hiện định hướng kết hợp giữa gìn giữ cội nguồn văn hóa dân tộc với tiếp thu tinh hoa nghệ thuật thế giới.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông trao Huân chương Lao động hạng Ba đến tập thể Nhạc viện TP.HCM

Năm 1960, trường mang tên Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn. Sau ngày đất nước thống nhất, nhà trường bước vào giai đoạn phát triển mới; đến năm 1981, chính thức mang tên Nhạc viện TP.HCM.

“Trong suốt quá trình phát triển, dù từng đối mặt với những khó khăn về điều kiện giảng dạy, học tập và cơ sở vật chất, tâm huyết của đội ngũ nhà giáo vẫn là yếu tố quan trọng giúp Nhạc viện duy trì hoạt động đào tạo.

Nhiều giảng viên đã dành hàng chục năm truyền dạy kỹ thuật, kiến thức và kinh nghiệm nghề nghiệp; nhiều học trò trưởng thành từ giảng đường, phòng tập để trở thành nghệ sĩ, nhà giáo, nhạc sĩ và tiếp tục trở về công tác tại chính mái trường này”, NSND Đỗ Quốc Hưng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL đến các tập thể

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL đến các cá nhân

Theo Giám đốc Nhạc viện TP.HCM, từ Nhạc viện, hàng nghìn nhạc sĩ, nghệ sĩ biểu diễn, nhà giáo, nhạc trưởng, nhà nghiên cứu, nhà lý luận phê bình, cán bộ quản lý và những người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc đã được đào tạo, bồi dưỡng.

Nhiều người hiện công tác tại các nhà hát, dàn nhạc, đoàn nghệ thuật, cơ sở đào tạo và tổ chức văn hóa trong nước, quốc tế. Giảng viên, học sinh, sinh viên của trường cũng đạt nhiều danh hiệu, giải thưởng tại các cuộc thi âm nhạc trong nước và quốc tế.

Hiện nay, Nhạc viện duy trì hệ thống đào tạo từ trung cấp, đại học đến sau đại học, với các chuyên ngành âm nhạc đa dạng. Từ âm nhạc truyền thống, thanh nhạc, piano, nhạc cụ phương Tây đến sáng tác, chỉ huy, âm nhạc học, jazz, pop, rock và công nghệ âm nhạc, các lĩnh vực đào tạo từng bước đáp ứng yêu cầu đa dạng của đời sống âm nhạc.

Giám đốc Nhạc viện TP.HCM Đỗ Quốc Hưng diễn văn khai mạc

Trong đó, âm nhạc dân tộc luôn được Nhà trường chú trọng. Các loại nhạc cụ như đàn tranh, đàn bầu, đàn nguyệt, sáo trúc cùng những loại hình âm nhạc truyền thống được đưa vào chương trình giảng dạy, nghiên cứu, sáng tác và biểu diễn. Song song đó, âm nhạc giao hưởng, thính phòng, hợp xướng và các hình thức nghệ thuật đương đại tiếp tục được phát triển trên nền tảng học thuật.

Bên cạnh đào tạo, Nhạc viện còn tổ chức các hoạt động nghiên cứu, sáng tác, thực hành và biểu diễn. Những chương trình hòa nhạc, hoạt động của dàn nhạc giao hưởng, dàn nhạc dân tộc, hội thảo khoa học, giao lưu học thuật và các lớp chuyên đề với nghệ sĩ, chuyên gia quốc tế tạo điều kiện để giảng viên, học sinh, sinh viên tiếp cận môi trường nghề nghiệp.

Ông Dương Anh Đức, Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TP.HCM trao Cờ truyền thống 70 năm cho Nhạc viện TP.HCM

Nhạc viện TP.HCM cũng mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo, tổ chức và nghệ sĩ quốc tế thông qua hoạt động trao đổi chuyên môn, đào tạo chuyên sâu, hợp tác biểu diễn và nghiên cứu.

Trong 70 năm, Nhạc viện TP.HCM đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, gồm Huân chương Lao động hạng Ba năm 1982, hạng Nhì năm 1985, hạng Nhất năm 1990; Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2000 và hạng Nhì năm 2011, cùng nhiều danh hiệu, cờ thi đua, bằng khen của các cấp, ngành.

Tiếp tục đổi mới, gắn đào tạo với thực tiễn

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, PGS.TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VHTTDL, ghi nhận những kết quả Nhạc viện TP.HCM đạt được trong công tác đào tạo, biểu diễn và nghiên cứu khoa học.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu chỉ đạo

Theo Thứ trưởng, từ Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn thành lập năm 1956 đến Nhạc viện TP.HCM hiện nay, Nhà trường đã khẳng định vị trí là một trong những cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp quan trọng của cả nước.

Về đào tạo, Nhạc viện tiếp tục duy trì hệ thống từ trung cấp đến sau đại học với nhiều chuyên ngành. Nhà trường đã chú trọng đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, gắn lý thuyết với thực hành, đào tạo với hoạt động biểu diễn và môi trường nghề nghiệp.

Trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, nhiều chương trình hòa nhạc, thính phòng, opera, giao hưởng và âm nhạc truyền thống được tổ chức. Đội ngũ giảng viên, nghệ sĩ, học sinh, sinh viên tích cực tham gia các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại, góp phần làm phong phú đời sống nghệ thuật và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Giám đốc Nhạc viện TP.HCM Đỗ Quốc Hưng tặng hoa tri ân lãnh đạo Nhạc viện qua các thời kỳ

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, nguyên Giám đốc Nhạc viện TP.HCM tặng hoa tri ân Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Đời, người viên chức đầu tiên của Nhạc viện

Ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học, Nhạc viện triển khai các đề tài nghiên cứu, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, gắn hoạt động nghiên cứu với nâng cao chất lượng đào tạo.

Đáng chú ý là công tác nghiên cứu, sưu tầm, tư liệu hóa và truyền dạy âm nhạc truyền thống, trong đó có Đờn ca tài tử Nam Bộ, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản âm nhạc dân tộc.

Trước yêu cầu phát triển văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và hội nhập quốc tế, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị Nhạc viện tập trung đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, phù hợp với đặc thù nghệ thuật Việt Nam; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ và xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ, tâm huyết.

Cùng với đó, Nhà trường cần tăng cường gắn kết đào tạo, nghiên cứu, sáng tác và biểu diễn, tạo điều kiện để giảng viên, học sinh, sinh viên tham gia môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp; nâng cao hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn đào tạo.

Đối với âm nhạc truyền thống, Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh sưu tầm, nghiên cứu, tư liệu hóa và truyền dạy các loại hình âm nhạc đặc sắc; đồng thời khuyến khích sáng tạo, đổi mới phương thức thể hiện để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" của Bộ GD&ĐT cho NSND Đỗ Quốc Hưng

Việc chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng hợp tác với các cơ sở đào tạo, tổ chức nghệ thuật và nghệ sĩ uy tín cũng cần được chú trọng, qua đó tiếp thu có chọn lọc tinh hoa âm nhạc thế giới và quảng bá những giá trị đặc sắc của âm nhạc Việt Nam.

Một nhiệm vụ khác được đặt ra là đổi mới quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo đảm chất lượng giáo dục và xây dựng môi trường đào tạo chuyên nghiệp, dân chủ, kỷ cương, nhân văn, sáng tạo.

“Tôi mong muốn các thầy giáo, cô giáo, nghệ sĩ, giảng viên và cán bộ Nhà trường tiếp tục giữ vững tâm huyết, trách nhiệm, truyền cảm hứng và tình yêu nghệ thuật cho các thế hệ học trò.

Các em học sinh, sinh viên cần không ngừng học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng khát vọng sáng tạo, trân trọng âm nhạc dân tộc, chủ động tiếp cận tinh hoa nghệ thuật thế giới để khẳng định tài năng, bản lĩnh của nghệ sĩ Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện để Nhạc viện phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập, Nhạc viện TP.HCM vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Dịp này, UBND TP.HCM trao Cờ truyền thống 70 năm cho Nhạc viện; Bộ VHTTDL tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân; UBND TP.HCM tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Bộ GD&ĐT trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” cho TS.NSND Đỗ Quốc Hưng. Quỹ Đào Minh Quang cũng trao học bổng dành cho sinh viên Nhạc viện TP.HCM, khuyến khích học tập đối với các tài năng âm nhạc trẻ.