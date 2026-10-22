Nhạc viện TP.HCM khai mạc Liên hoan Âm nhạc dân tộc quốc tế 2026

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông và Giám đốc Nhạc viện TP.HCM Đỗ Quốc Hưng trao kỷ niệm chương và hoa đến đại diện các đơn vị tham gia và nhà tài trợ

Tối 21.10, Nhạc viện TP.HCM khai mạc Liên hoan Âm nhạc dân tộc quốc tế TP.HCM năm 2026 với chủ đề “Giai điệu phương Đông – Oriental Melodies”. Chương trình góp phần quảng bá những giá trị nghệ thuật âm nhạc truyền thống của Việt Nam và các quốc gia tham dự, đồng thời thúc đẩy tình hữu nghị, tăng cường sự thấu hiểu giữa các nền văn hóa.

Tham dự lễ khai mạc có PGS.TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VHTTDL; đại diện các cơ quan ngoại giao cùng đông đảo nghệ sĩ các nước và công chúng yêu âm nhạc.

Phát biểu khai mạc Liên hoan, TS.NSND Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện TP.HCM, nhấn mạnh âm nhạc dân tộc là kết tinh của lịch sử, tâm hồn, trí tuệ và bản sắc văn hóa mỗi cộng đồng. Qua tiếng đàn, lời ca và nhịp điệu được lưu truyền qua nhiều thế hệ, âm nhạc phản ánh đời sống tinh thần, phong tục, tập quán và khát vọng của con người. Mỗi di sản âm nhạc không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn là một phần ký ức văn hóa cần được gìn giữ và tiếp nối.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông tặng hoa chúc mừng Liên hoan

Theo TS.NSND Đỗ Quốc Hưng, trong bối cảnh toàn cầu hóa và giao lưu văn hóa ngày càng sâu rộng, công tác bảo tồn âm nhạc dân tộc đặt ra những yêu cầu mới. Bảo tồn không chỉ là lưu giữ những giá trị đã có, mà còn tạo điều kiện để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại, giúp thế hệ trẻ hiểu, yêu, thực hành và chủ động tiếp nối truyền thống.

“Phát triển âm nhạc dân tộc cũng cần những phương thức sáng tạo phù hợp với thời đại, nhưng phải giữ được cốt lõi văn hóa. Trên tinh thần đó, Liên hoan là không gian gặp gỡ, đối thoại giữa các nền văn hóa thông qua ngôn ngữ âm nhạc, tạo cơ hội giới thiệu những giá trị đặc sắc của âm nhạc Việt Nam, đồng thời tìm hiểu và trân trọng sự đa dạng trong truyền thống âm nhạc của các quốc gia”, NSND Đỗ Quốc Hưng nhấn mạnh.

Giám đốc Nhạc viện TP.HCM Đỗ Quốc Hưng phát biểu khai mạc

Giám đốc Nhạc viện TP.HCM cho biết, việc tổ chức Liên hoan còn thể hiện trách nhiệm của cơ sở đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc; gắn kết đào tạo với thực hành nghệ thuật, nghiên cứu khoa học với sáng tạo, truyền thống với yêu cầu phát triển mới.

Đêm khai mạc, Ban tổ chức giới thiệu các tiết mục âm nhạc truyền thống đặc sắc do nghệ sĩ Thái Lan và Philippines biểu diễn. Trong khuôn khổ Liên hoan, các nghệ sĩ Việt Nam, Hàn Quốc, Thái Lan và Philippines cùng tham gia những chương trình giao lưu, giới thiệu nhạc cụ và chia sẻ kinh nghiệm thực hành âm nhạc truyền thống.

Hòa tấu "Giao mùa" (sáng tác Bùi Thiên Hoàng Quân) do Dàn nhạc Khoa Âm nhạc truyền thống, Nhạc viện TP.HCM biểu diễn chào mừng

Đại diện Hàn Quốc tham dự Liên hoan là Đoàn âm nhạc truyền thống Deobureo Sup, trực thuộc Liên đoàn Nghệ thuật Chungbuk. Thành lập năm 2014, Deobureo Sup mang ý nghĩa “Cùng nhau tạo nên một khu rừng”, đoàn quy tụ 34 nghệ sĩ trẻ, tài năng, là một trong những dàn nhạc truyền thống tư nhân tiêu biểu của Hàn Quốc.

Đoàn Thái Lan đến từ Khoa Âm nhạc truyền thống Thái Lan và Phương Đông, Trường Đại học Âm nhạc thuộc Đại học Mahidol. Đây là đơn vị đào tạo, nghiên cứu và phát triển âm nhạc truyền thống tại Thái Lan, đồng thời thúc đẩy hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm bảo tồn, phát huy di sản âm nhạc.

Ban nhạc Khoa Âm nhạc truyền thống Thái Lan và Phương Đông, Trường Đại học Âm nhạc thuộc Đại học Mahidol biểu diễn

Đến từ Philippines là nhóm hòa tấu Abelardo Rondalla thuộc Trường Âm nhạc, Đại học Philippines. Nhóm có lực lượng nòng cốt là giảng viên và sinh viên, hoạt động dưới sự định hướng chuyên môn của TS Marie Jocelyn Marfil. Với thế mạnh hòa tấu rondalla, nhóm tập trung nghiên cứu, biểu diễn các tác phẩm truyền thống và đương đại, góp phần quảng bá di sản âm nhạc Philippines.

Đại diện chủ nhà Việt Nam là Khoa Âm nhạc truyền thống, Nhạc viện TP.HCM. Tiền thân là ngành Quốc nhạc thuộc Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn, đơn vị được hình thành từ năm 1956, có vai trò đào tạo, lưu giữ và truyền dạy các loại hình âm nhạc truyền thống, từ đàn tranh, đàn bầu, sáo trúc đến những loại hình nghệ thuật đặc sắc khác của Việt Nam.

Dàn hòa tấu Abelardo Rondalla thuộc Trường Âm nhạc, Đại học Philippines biểu diễn

Tiết mục độc tấu của nghệ sĩ Philippines

Bên cạnh hai đêm hòa nhạc giao lưu âm nhạc truyền thống Việt Nam và các nước vào ngày 21 và 23.10, Liên hoan còn tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về nhạc cụ, âm nhạc truyền thống của từng quốc gia trong hai ngày 20 và 22.10.

Ngày 22.10, chương trình có ba chuyên đề. Đại diện Hàn Quốc giới thiệu nội dung “Cấu tạo Jangdan trong âm nhạc truyền thống Hàn Quốc và ứng dụng trong sáng tác mới”; đoàn Philippines trình bày chuyên đề “Nâng tầm nghệ thuật truyền thống Philippines qua hòa tấu Rondalla”; đại diện Thái Lan chia sẻ về “Âm nhạc truyền thống Thái Lan: Truyền thống, truyền đạt và chuyển hóa”.

Trước đó, ngày 20.10, đại diện Việt Nam giới thiệu chuyên đề “Tiếp cận dân ca Việt Nam: Từ văn bản âm nhạc đến thực hành văn hóa”.

Đại biểu và khán giả thưởng thức chương trình

Các hoạt động nhằm tạo điều kiện để nghệ sĩ, giảng viên và người học trao đổi kiến thức về nhạc cụ, tiết tấu, phương pháp biểu diễn cũng như cách tiếp nối di sản trong đời sống âm nhạc hiện nay. Qua đó, Liên hoan mở rộng cơ hội tiếp cận những truyền thống âm nhạc khác nhau, đồng thời thúc đẩy giao lưu chuyên môn giữa các cơ sở đào tạo và nghệ sĩ trong khu vực.

Liên hoan Âm nhạc dân tộc quốc tế TP.HCM 2026 là hoạt động có ý nghĩa đối với công tác bảo tồn, phát huy di sản âm nhạc dân tộc, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam và các quốc gia châu Á. Chương trình đồng thời hướng đến chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Nhạc viện TP.HCM (1956–2026).

Ban Giám đốc Nhạc viện TP.HCM trao Giấy chứng nhận và tặng hoa đến các nghệ sĩ Thái Lan và Philippines biểu diễn đêm khai mạc