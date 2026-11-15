Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh mừng 70 năm thành lập với bản giao hưởng số 9 của Beethoven

Quang cảnh buổi tập bản giao hưởng số 9 của Beethoven vào ngày 13/11. (Ảnh: LINH BẢO)

Đến thời điểm hiện tại, mọi công việc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 thành lập Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh gần như đã hoàn tất. Một trong những hoạt động nổi bật chào mừng sự kiện chính là nhà trường sẽ dàn dựng, biểu diễn chương 4, bản giao hưởng số 9 của nhà soạn nhạc thiên tài người Đức Ludwig van Beethoven.

Theo Tiến sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, đây là một bản giao hưởng rất hoành tráng và mang nhiều tên khác nhau khi dịch ra tiếng Việt. Tuy nhiên, “Khúc khải hoàn” là tên gọi khá chuẩn phù hợp với những giai điệu bất hủ vang lên trang trọng, hùng tráng của tác phẩm.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của khoảng 100 nghệ sĩ. Chỉ huy chương trình là Nghệ sĩ Ưu tú, nhạc trưởng Trần Vương Thạch, nguyên Giám đốc Nhà hát Giao hưởng, Nhạc, Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh. Ông chia sẻ, đây là cột mốc đáng nhớ của những nghệ sĩ gắn bó với mái trường Nhạc viện thành phố.

“Điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến lúc này chính là sự biết ơn. Sự biết ơn đối với mái trường, biết ơn đối với một môi trường mà mình đã được học, được lớn lên và thành đạt. Chính vì thế, chúng tôi đang nỗ lực tập luyện để mang đến một chương trình đáng nhớ nhất trong ngày kỷ niệm sắp tới”, Nghệ sĩ Ưu tú Trần Vương Thạch cho biết.

Các nghệ sĩ tích cực tập luyện. (Ảnh: LINH BẢO)

Tham gia biểu diễn bản giao hưởng số 9 sắp tới có Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc, người đã gắn bó với Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh tròn 20 năm từ khi chị bước chân vào học trung cấp, rồi lên đại học, cao học và bây giờ là giảng viên ở khoa Thanh nhạc.

Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc cho biết, chị cũng như tất cả mọi người đang rất háo hức tập luyện, đồng thời chuẩn bị một tâm thế tốt nhất để hướng đến kỷ niệm 70 năm thành lập nhà trường.

Cũng mang tâm trạng chung đó, ca sĩ Đào Mác cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được mang những âm thanh tuyệt vời từ bản giao hưởng số 9 của Beethoven đến với đông đảo đại biểu, khách mời sắp tới.

“Đây là bản giao hưởng vô cùng nổi tiếng mang đến những thông điệp về tình bạn, về những gì đẹp đẽ nhất của nhân loại. Vì vậy, được biểu diễn cùng với các nghệ sĩ trong bản giao hưởng này tại một sự kiện đặc biệt là niềm hạnh phúc lớn đối với tôi”, ca sĩ Đào Mác bày tỏ cảm xúc.

Ca sĩ Đào Mác trong buổi tập ngày 13/11. (Ảnh: LINH BẢO)

Theo Tiến sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, kỷ niệm 70 năm thành lập, nhà trường đã tổ chức thành công nhiều hoạt động như: Liên hoan Guitar quốc tế, chương trình biểu diễn của các khoa, đặc biệt gần đây là Liên hoan Âm nhạc dân tộc quốc tế đã để lại nhiều ấn tượng sâu đậm.

“Hai sự kiện mang dấu ấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập trường đó là chương trình lễ kỷ niệm ngày 18/11 với chương 4, bản giao hưởng số 9 của Beethoven, và đêm Gala nghệ thuật vào ngày 20/11. Chúng tôi đã mời nhạc trưởng Lê Phi Phi từ bên Mỹ trở về, anh sẽ chỉ huy trực tiếp trong đêm Gala vô cùng quan trọng này”, Giám đốc Nhạc viện thành phố Đỗ Quốc Hưng cho biết.

Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực âm nhạc cho khu vực phía nam và cả nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nền âm nhạc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Chương trình có sự tham gia của 100 nghệ sĩ. (Ảnh: LINH BẢO)

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác, khẳng định vai trò là cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp hàng đầu khu vực phía nam.

Các thành tích đạt được được thể hiện rõ nét trên các mặt công tác trọng tâm bao gồm: Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nghệ thuật âm nhạc cho đất nước; công tác tổ chức biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị và đối ngoại; công tác nghiên cứu khoa học và các hoạt động xã hội hóa và phục vụ cộng đồng.