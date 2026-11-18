Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: NHẬT NAM)

Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về lĩnh vực âm nhạc có trình độ đại học, sau đại học và trình độ thấp hơn về các ngành được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép; nghiên cứu khoa học, sáng tác, biểu diễn âm nhạc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa âm nhạc thế giới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và góp phần phát triển nền âm nhạc Việt Nam.

Trải qua 70 năm hình thành và phát triển (1956-2026), với truyền thống lâu đời và đội ngũ giảng viên trình độ cao, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh luôn là nơi sản sinh cho nền nghệ thuật Việt Nam những tài năng âm nhạc và là điểm đến của các nhà sư phạm, nhạc sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng thế giới.

Trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: NHẬT NAM)

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh là một môi trường nghệ thuật đặc biệt, nơi tri thức được truyền dạy bằng cả lý trí, đôi tay và trái tim.

Từ âm nhạc truyền thống, thanh nhạc, piano, các nhạc cụ phương Tây đến sáng tác, chỉ huy, âm nhạc học; từ những giá trị kinh điển đến jazz, pop, rock và công nghệ âm nhạc-các lĩnh vực đào tạo ấy làm nên diện mạo đa dạng, giàu sức sống của nhà trường.

Với hệ thống đào tạo từ trung cấp, đại học đến sau đại học, Nhạc viện vừa phát hiện, nuôi dưỡng năng khiếu, vừa đào tạo chuyên sâu, nghiên cứu và bồi dưỡng đội ngũ làm nghề ở trình độ cao.

“Đặc biệt, trong dòng chảy phát triển đó, âm nhạc dân tộc luôn giữ một vị trí trân trọng. Những giai điệu của đàn tranh, đàn bầu, đàn nguyệt, sáo trúc và nhiều nhạc cụ truyền thống không chỉ được gìn giữ trong giáo trình, mà còn được làm mới trong nghiên cứu, sáng tác và biểu diễn”, Giám đốc Nhạc viện Đỗ Quốc Hưng nhấn mạnh.

Trao Cờ truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho Nhạc viện thành phố. (Ảnh: NHẬT NAM)

Ông cho biết thêm, cùng lúc, âm nhạc giao hưởng, thính phòng, hợp xướng và các hình thức nghệ thuật đương đại được vun đắp bằng tinh thần học thuật nghiêm túc. Sự gặp gỡ giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc Việt Nam và tinh hoa thế giới, chính là một trong những giá trị riêng làm nên bản lĩnh và vị thế của Nhạc viện.

Tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Tạ Quang Đông biểu dương và chúc mừng những thành tích nhạc viện đã đạt được. Việc được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba hôm nay là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp của tập thể nhà trường trong giai đoạn 2021-2025; đồng thời là động lực để nhạc viện tiếp tục phát huy truyền thống, vươn lên trong giai đoạn phát triển mới.

Trao Bằng khen của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho tập thể, cá nhân Nhạc viện. (Ảnh: NHẬT NAM)

Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, Nhạc viện thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, hội nhập, phù hợp với đặc thù nghệ thuật Việt Nam; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ và xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ, tâm huyết, trách nhiệm.

Nhạc viện cần tăng cường gắn kết đào tạo, nghiên cứu, sáng tác và biểu diễn, tạo điều kiện để giảng viên, học sinh, sinh viên tham gia môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp; nâng cao hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn đào tạo.

Biểu diễn chương 4, bản giao hưởng số 9 của nhà soạn nhạc vĩ đại Ludwig van Beethoven tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: NHẬT NAM)

“Đặc biệt, Nhạc viện cần coi trọng bảo tồn và phát huy âm nhạc truyền thống dân tộc, đẩy mạnh sưu tầm, nghiên cứu, tư liệu hóa và truyền dạy các loại hình âm nhạc đặc sắc; đồng thời khuyến khích sáng tạo, đổi mới phương thức thể hiện để di sản tiếp tục lan tỏa trong đời sống đương đại”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong muốn các thầy giáo, cô giáo, nghệ sĩ, giảng viên và cán bộ nhà trường tiếp tục giữ vững tâm huyết, trách nhiệm, truyền cảm hứng và tình yêu nghệ thuật cho các thế hệ học trò. Các em học sinh, sinh viên cần không ngừng học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng khát vọng sáng tạo, trân trọng âm nhạc dân tộc, chủ động tiếp cận tinh hoa nghệ thuật thế giới để khẳng định tài năng, bản lĩnh của nghệ sĩ Việt Nam.

Tại buổi lễ, Nhạc viện Thành phố vinh dự đón nhận Cờ truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Bằng khen của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho các tập thể, cá nhân; đón nhận Cờ truyền thống của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho Công đoàn cơ sở Nhạc viện; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục cho Tiến sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức còn tri ân nguyên lãnh đạo Nhạc viện Thành phố qua các thời kỳ; trao tặng học bổng Quỹ Đào Minh Quang cho các tài năng âm nhạc trẻ của nhà trường.