Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung sẵn sàng 'hát, nhảy' trong đêm nhạc của Tùng Dương

Sự góp mặt của Nguyễn Văn Chung trong concert Tùng Dương không chỉ đơn thuần là màn kết hợp giữa ca sỹ và nhạc sỹ mà còn là cuộc gặp gỡ giữa hai nghệ sĩ có cá tính riêng, cùng chung tình yêu dành cho Tổ quốc và âm nhạc. (Ảnh: BTC)

Với tên gọi “Bay về phía Mặt Trời,” live concert đánh dấu cột mốc 25 năm hoạt động nghệ thuật của divo Tùng Dương sẽ diễn ra vào tối 19/12/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Đêm diễn được đầu tư công phu với sân khấu dài 90m, cùng gần 100 nghệ sỹ múa ballet và đương đại tham gia biểu diễn. Bên cạnh những tiết mục riêng, chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sỹ khách mời thuộc nhiều thế hệ, hứa hẹn tạo nên những màn kết hợp đa dạng về phong cách và màu sắc âm nhạc.

Sau Phùng Khánh Linh, Grey D và Hòa Minzy, “Anh tài” Nguyễn Văn Chung là khách mời tiếp theo sẽ góp mặt trong live concert của Tùng Dương.

Tình bạn của hai nghệ sỹ bắt nguồn từ bài hát “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” khi Tùng Dương hát trong concert quốc gia “Tổ quốc trong tim” năm 2025.

Từ những màn “cà khịa” vui vẻ trên mạng xã hội đến sự đồng hành trong âm nhạc, tình bạn giữa Tùng Dương và Nguyễn Văn Chung sẽ có thêm một dấu mốc đáng chú ý.

Đêm nhạc của Tùng Dương sẽ có sự xuất hiện của loạt ca sỹ trẻ: Grey D, Hòa Minzy, Phùng Khánh Linh.

“Từ cơ duyên gặp gỡ, đồng hành cùng nhau trong những dự án âm nhạc mang tinh thần dân tộc, chúng tôi dần trở thành những người bạn thân thiết, rất hiểu nhau và đặc biệt ăn ý trong công việc,” ca sỹ Tùng Dương chia sẻ.

Trong mạch âm nhạc của “Bay về phía Mặt Trời,” nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung sẽ gắn với chương “Cội nguồn-Di sản” - phần nội dung dành cho những ca khúc về quê hương, đất nước và các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống Việt Nam.

Tùng Dương tiết lộ sẽ thể hiện một loạt sáng tác của Nguyễn Văn Chung. Sự hiện diện của chính tác giả ca khúc được kỳ vọng giúp sẽ khán giả cảm nhận rõ hơn những câu chuyện, cảm xúc và tình yêu quê hương, đất nước được gửi gắm trong mỗi sáng tác, cũng như sự đồng điệu giữa hai nghệ sỹ trên cùng một sân khấu.

Về phía Nguyễn Văn Chung, nhạc sỹ hào hứng cho biết luôn sẵn lòng ủng hộ người bạn thân và mong được chứng kiến Tùng Dương tỏa sáng trong live concert đánh dấu một chặng đường quan trọng của mình.

Với anh, được góp mặt trong một dấu mốc quan trọng của bạn là điều đáng quý, còn việc đảm nhận vai trò nào không phải điều anh đặt nặng. Nguyễn Văn Chung tuyên bố, Tùng Dương mong muốn anh tham gia ở vị trí nào, anh cũng vui vẻ nhận lời và hết lòng hỗ trợ.

“Biết đâu Chung sẽ xuất hiện ở cả 4 vai trò: Sáng tác, hát, nhảy và chơi đàn,” nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung hóm hỉnh chia sẻ./.