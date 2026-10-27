Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến qua đời ở tuổi 77

Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến qua đời do tuổi cao, sức yếu

Theo thông tin từ Hội Âm nhạc TP.HCM, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến qua đời do tuổi cao, sức yếu. Ông từng giữ chức Trưởng ban Văn nghệ Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM, Trưởng phòng Văn hóa văn nghệ Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM và được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Sinh năm 1950 tại Quảng Ngãi, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến từng là sinh viên Đại học Văn khoa Sài Gòn, tham gia Hội Sinh viên sáng tác thuộc Tổng hội Sinh viên Sài Gòn năm 1970.

Ông cũng là Đoàn trưởng Đoàn Văn nghệ sinh viên – học sinh Sài Gòn, tham gia phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe”, cùng thời với các nhạc sĩ Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn, Trương Quốc Khánh, Nguyễn Văn Sanh…

Trong sự nghiệp sáng tác, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến hướng ngòi bút đến tuổi trẻ, phong trào sinh viên và thế hệ thiếu nhi. Các ca khúc như Tuổi trẻ 20; Hành khúc Sinh viên; Tuổi trẻ miền Đông; Thành phố Bác Hồ, thành phố của em… ghi dấu mối quan tâm của ông đối với đời sống thanh niên và thành phố.

Ông còn được đồng nghiệp, bạn bè nhớ đến bởi giọng hát hay cùng tính cách vui vẻ, thân tình.

Sự ra đi của nhạc sĩ Trần Xuân Tiến để lại niềm tiếc thương đối với gia đình, đồng nghiệp và những người từng gắn bó với ông trong hoạt động âm nhạc, văn nghệ tại TP.HCM.

Linh cữu nhạc sĩ được quàn tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, chi nhánh phía Nam, TP.HCM. Lễ viếng diễn ra từ ngày 29.10; lễ truy điệu và động quan được tổ chức sáng 31.10, sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa, TP.HCM.