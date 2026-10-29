Nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn và bài toán âm nhạc cho concert “Nối vòng tay lớn”

Chương trình hướng tới lan tỏa niềm tự hào dân tộc, sự trân trọng các giá trị truyền thống và khát vọng xây dựng tương lai đất nước.

Concert được xây dựng qua ba chương: Chung một nguồn cội - Chung một cơ đồ, Chung một đất nước - Chung một niềm tin và Chung một khát vọng - Chung một tương lai, do tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng dàn dựng, quy tụ nhiều nghệ sĩ như Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm...

Mạch nội dung đưa khán giả từ niềm tự hào về cội nguồn đến niềm tin vào hiện tại và khát vọng hướng tới tương lai.

Đảm nhiệm vai trò Giám đốc âm nhạc lần thứ hai tại một concert quốc gia, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn tiếp tục đối diện với thách thức dung hòa nhiều phong cách âm nhạc và cá tính nghệ sĩ.

Chương trình kết hợp giao hưởng, những ca khúc đi cùng năm tháng, âm hưởng đương đại và rock, tạo nên không gian biểu diễn vừa giàu chiều sâu, vừa tràn đầy năng lượng.

Theo nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn, làm mới những giá trị truyền thống không đồng nghĩa với đánh mất bản sắc. Điều quan trọng là tìm được ngôn ngữ thể hiện phù hợp để những giai điệu quen thuộc tiếp tục chạm đến công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.

“Điều quan trọng không phải làm cho âm nhạc trở nên mới lạ bằng mọi giá mà là để những giá trị bền vững tiếp tục sống trong cảm nhận của hôm nay”, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn chia sẻ.

Tinh thần ấy được thể hiện qua cách xây dựng chương trình, trong đó mỗi nghệ sĩ có cơ hội phát huy cá tính nhưng vẫn hướng đến thông điệp chung. “Tôi mong mỗi nghệ sĩ được thể hiện cá tính của mình nhưng khi cùng đứng trên sân khấu, tất cả sẽ gặp nhau ở một tinh thần chung”, nhạc sĩ bày tỏ.

Một điểm nhấn của concert là ca khúc Thái Nguyên chào ngày nắng mới do nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn sáng tác dành riêng cho mảnh đất và con người Thái Nguyên.

Với thông điệp về sự gắn bó giữa Thái Nguyên và Việt Nam, tác phẩm gửi gắm niềm tin, khát vọng cùng phát triển, vươn cao và bay xa.

Ca khúc sẽ được thể hiện qua giọng ca Nhật Huyền và Bảo Trâm Idol, gửi đến người dân địa phương những tình cảm chân thành cùng lời chào đón một ngày mới tươi sáng.

Nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn và bài toán âm nhạc cho concert “Nối vòng tay lớn”

Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn mong âm nhạc không chỉ khơi dậy niềm tự hào về lịch sử mà còn giúp mỗi người ý thức rõ hơn về vai trò của mình trong cộng đồng, cùng chia sẻ trách nhiệm và khát vọng hướng tới tương lai.

Với nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn, giá trị của đêm nhạc không chỉ nằm ở quy mô sân khấu hay những khoảnh khắc thăng hoa, mà còn ở cảm xúc đọng lại sau khi chương trình kết thúc.

Đó là niềm tự hào về quê hương, sự trân trọng những giá trị được các thế hệ vun đắp và niềm tin vào tương lai đất nước.