Nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn lần thứ hai đảm nhiệm vai trò Giám đốc âm nhạc concert quốc gia

Nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn cùng các nghệ sĩ trong chương trình "Chuyện kể từ hòa bình". (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Chương trình diễn ra ngày 1/11 tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, hướng tới lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển đất nước.

Concert quốc gia "Tự hào là người Việt Nam 2026" được xây dựng qua ba chương: "Chung một nguồn cội-Chung một cơ đồ", "Chung một đất nước-Chung một niềm tin" và "Chung một khát vọng-Chung một tương lai".

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng: Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm... Tổng đạo diễn chương trình là Nguyễn Trung Dũng. Qua từng chương, mạch cảm xúc được dẫn dắt từ niềm tự hào về cội nguồn, niềm tin vào hiện tại đến khát vọng dựng xây đất nước.

Bên cạnh việc làm mới những ca khúc quen thuộc, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn còn sáng tác ca khúc "Thái Nguyên chào ngày nắng mới" dành riêng cho mảnh đất và con người Thái Nguyên. Ca khúc gửi gắm tinh thần đoàn kết, gắn bó, nối liền vòng tay Thái Nguyên với cả nước, cùng niềm tin và khát vọng phát triển.

Qua phần thể hiện của ca sĩ Nhật Huyền và Bảo Trâm Idol, tác phẩm mang đến lời chào thân tình, niềm tự hào và những lời chúc tốt đẹp gửi tới người dân Thái Nguyên.

Trung tá, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Chia sẻ về chủ đề chương trình, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn cho biết anh hướng tới sự kết nối giữa con người với con người, giữa các thế hệ và giữa những giá trị truyền thống với đời sống hôm nay. "Tôi mong âm nhạc vừa khơi dậy niềm tự hào về lịch sử, đồng thời giúp mỗi người cảm nhận mình là một phần của cộng đồng, cùng chia sẻ trách nhiệm và khát vọng hướng tới tương lai", anh bày tỏ.

Sau "Âm vang Tổ quốc", đây là lần thứ hai nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn đảm nhiệm vai trò Giám đốc âm nhạc tại một concert quốc gia. Với chương trình lần này, bài toán đặt ra là làm thế nào để nhiều phong cách âm nhạc và nhiều thế hệ nghệ sĩ cùng hòa vào một mạch cảm xúc xuyên suốt.

Chương trình kết hợp âm nhạc giao hưởng, những ca khúc đi cùng năm tháng, âm hưởng đương đại và rock, tạo nên sự đa dạng trong ngôn ngữ biểu diễn. Theo nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn, làm mới những giá trị truyền thống đòi hỏi sự sáng tạo nhưng vẫn phải giữ được bản sắc. Điều quan trọng là tìm ra cách thể hiện phù hợp để những giai điệu quen thuộc tiếp tục chạm đến công chúng, nhất là khán giả trẻ.

Với chủ đề "Nối vòng tay lớn", tinh thần ấy được đặt trong câu chuyện về sự đồng lòng và khát vọng Việt Nam. Sự góp mặt của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ tạo nên những sắc màu biểu diễn khác nhau, đồng thời đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ để mỗi tiết mục có dấu ấn riêng mà vẫn gắn kết với thông điệp chung.

"Tôi mong mỗi nghệ sĩ được thể hiện cá tính của mình nhưng khi cùng đứng trên sân khấu, tất cả sẽ gặp nhau ở một tinh thần chung", nhạc sĩ chia sẻ. Theo anh, giá trị của đêm nhạc còn nằm ở những cảm xúc đọng lại sau khi chương trình khép lại. Nhạc sĩ kỳ vọng khán giả sẽ mang theo niềm tự hào về quê hương, sự trân trọng những giá trị được các thế hệ vun đắp và niềm tin vào tương lai đất nước.

Từ góc độ âm nhạc, thách thức của một concert quy mô lớn là kết nối những phong cách biểu diễn khác nhau thành một chỉnh thể thống nhất. Mỗi nghệ sĩ có cá tính riêng, mỗi ca khúc mang sắc thái riêng, song tất cả cần cùng hướng đến câu chuyện về cội nguồn, niềm tin và khát vọng Việt Nam.

"Hy vọng bên cạnh có sức hấp dẫn riêng của mỗi tiết mục thì tất cả sẽ góp tinh thần chung, kể nên một câu chuyện lớn hơn về con người Việt Nam, tinh thần đồng lòng và khát vọng cùng đi tới tương lai", nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn nói.

Trung tá, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, đảm nhiệm các công việc sáng tác, phối khí và sản xuất âm nhạc. Anh theo đuổi dòng nhạc về quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và người lính. Nhạc sĩ từng giành giải A Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam năm 2022; giải Nhạc sĩ triển vọng tại cuộc thi "Hát lên Việt Nam" năm 2022.

Sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại cũng mở ra cơ hội để âm nhạc kết nối các thế hệ. Những ca khúc đi cùng năm tháng, qua cách thể hiện mới, có thể tiếp tục đến gần khán giả trẻ mà vẫn giữ được giá trị cốt lõi. Nhạc sĩ nhấn mạnh, điều quan trọng không phải làm cho âm nhạc trở nên mới lạ bằng mọi giá mà là để những giá trị bền vững tiếp tục sống trong cảm nhận của hôm nay.

Khi những giai điệu tạo được sự đồng điệu giữa các thế hệ và những con người khác nhau, tinh thần "Nối vòng tay lớn" sẽ vượt ra ngoài khuôn khổ sân khấu, trở thành sự gắn bó trong tình yêu quê hương, đất nước và trách nhiệm chung đối với tương lai.