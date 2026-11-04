Nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn: Biểu đạt tinh thần của 'Nối vòng tay lớn' bằng âm nhạc

Nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn tại chương trình. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Đằng sau một chương trình nghệ thuật đặc biệt có quy mô sân khấu lớn, quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu và hàng loạt tiết mục được dàn dựng công phu là hành trình sáng tạo không dễ nhìn thấy từ phía khán giả. Đó là quá trình lựa chọn ca khúc, xây dựng ý tưởng âm nhạc, tìm kiếm cách thể hiện mới cho những tác phẩm quen thuộc, đồng thời kết nối nhiều cá tính nghệ thuật trong một chỉnh thể thống nhất. Với vai trò Giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn chính là người đứng sau hành trình ấy, góp phần kiến tạo diện mạo âm nhạc cho chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tự hào là người Việt Nam” với chủ đề “Nối vòng tay lớn”, diễn ra tại sân vận động Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Nếu trên sân khấu, khán giả được thưởng thức những màn trình diễn hoành tráng, giàu cảm xúc thì phía sau mỗi tiết mục là quá trình chuẩn bị, tính toán và sáng tạo kỹ lưỡng. Với Tạ Duy Tuấn, công việc của Giám đốc âm nhạc không đơn thuần là lựa chọn những ca khúc hay xây dựng các bản phối ấn tượng. Điều quan trọng hơn là tìm được sợi dây kết nối giữa các tác phẩm, giữa nghệ sĩ và thông điệp chung của chương trình.

Nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn, Giám đốc âm nhạc của chương trình.

Từ chủ đề “Nối vòng tay lớn”, bài toán đặt ra cho ê-kíp âm nhạc là làm thế nào để mỗi tiết mục có cá tính riêng nhưng vẫn cùng hướng tới một tinh thần xuyên suốt: Tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng kết nối cộng đồng. Vì vậy, việc lựa chọn ca khúc, sắp xếp trình tự biểu diễn, xây dựng màu sắc hòa âm và tính toán những điểm nhấn cảm xúc đều cần được đặt trong tổng thể chương trình.

Chương trình tại sân vận động Thái Nguyên nhìn từ trên cao. (Ảnh: HOÀNG HƯNG)

Đặc biệt, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ và phong cách âm nhạc khác nhau như Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Nhật Huyền, Bảo Trâm Idol…, mỗi tiết mục không chỉ cần phù hợp với tinh thần chung mà còn phải khai thác được thế mạnh riêng của người biểu diễn. Đây cũng là một trong những công việc đòi hỏi sự tinh tế của Giám đốc âm nhạc: Tìm ra màu sắc phù hợp để mỗi nghệ sĩ có thể phát huy cá tính, đồng thời hòa vào câu chuyện nghệ thuật chung.

Sự xuất hiện của Hòa Minzy là một trong những điểm nhấn đáng chú ý khi nhìn vào bức tranh nghệ sĩ của chương trình. Với màu sắc biểu diễn giàu cảm xúc, khả năng truyền tải những ca khúc mang âm hưởng quê hương, đất nước, nữ ca sĩ góp phần tạo nên sự gần gũi, lan tỏa trong không gian âm nhạc quy mô lớn.

Bên cạnh đó, Tùng Dương mang đến một màu sắc biểu diễn giàu nội lực, có chiều sâu và khả năng tạo cao trào. Mỗi nghệ sĩ là một màu sắc riêng nhưng khi được đặt trong cùng một không gian âm nhạc, những cá tính ấy tạo nên sự đa dạng và sức hấp dẫn cho chương trình.

Khán giả Thái Nguyên tại chương trình. (Ảnh: HOÀNG HƯNG)

Không chỉ lựa chọn nghệ sĩ, việc lựa chọn và phát triển chất liệu âm nhạc cũng là một phần quan trọng trong quá trình kiến tạo chương trình. Tạ Duy Tuấn hướng tới sự kết hợp giữa tinh thần dân tộc và ngôn ngữ âm nhạc đương đại, giữa dàn nhạc giao hưởng (symphony) và nhạc cụ dân tộc. Những chất liệu quen thuộc được đặt trong không gian phối khí mới, vừa giữ được chiều sâu văn hóa, vừa mở rộng khả năng biểu đạt, tạo nên cảm giác mới mẻ cho người nghe.

Dấu ấn sáng tạo ấy thể hiện qua ba sáng tác của nhạc sĩ trong chương trình, mỗi tác phẩm đảm nhiệm một sắc thái cảm xúc riêng.

“Thái Nguyên chào ngày nắng mới” qua phần thể hiện của Nhật Huyền và Bảo Trâm Idol mang đến không khí tươi sáng, giàu năng lượng. Tác phẩm góp phần khắc họa hình ảnh một vùng đất đang chuyển mình, với niềm tin và khát vọng phát triển. Sự kết hợp giữa hai giọng ca cũng tạo nên màu sắc biểu diễn đa dạng, giúp thông điệp của ca khúc được truyền tải sinh động hơn.

Với “Let’s Sing Việt Nam”, phần trình diễn của Nhật Huyền mang tinh thần trẻ trung, hiện đại và cởi mở. Khác với sắc thái hào hùng của những tác phẩm mang âm hưởng sử thi, ca khúc hướng đến sự kết nối bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại, qua đó lan tỏa tình yêu Việt Nam theo cách gần gũi với công chúng hôm nay.

Trong khi đó, “Âm vang Tổ quốc” do Tùng Dương thể hiện lại mang màu sắc hào sảng, giàu nội lực và chiều sâu cảm xúc. Đây là một trong những điểm nhấn âm nhạc thể hiện rõ tinh thần chủ đề “Nối vòng tay lớn”, gợi nhắc về cội nguồn, lịch sử và bản sắc dân tộc. Qua giọng hát giàu sức biểu cảm của Tùng Dương, tác phẩm mở ra không gian âm nhạc trang trọng, góp phần khơi dậy niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc.

Ba sáng tác với ba hướng tiếp cận khác nhau cho thấy sự đa dạng trong tư duy âm nhạc của Tạ Duy Tuấn. Thay vì lặp lại một màu sắc quen thuộc, mỗi tác phẩm được xây dựng với một ngôn ngữ biểu đạt riêng, phù hợp với tinh thần nội dung và không gian biểu diễn.

Một phần công việc khác ít được khán giả nhìn thấy chính là quá trình xây dựng các bản khí nhạc, hòa âm và phối khí. Đây là khối lượng lao động chuyên môn lớn, đòi hỏi sự đầu tư từ việc lựa chọn màu sắc nhạc cụ, xử lý giai điệu, phát triển chủ đề đến tổ chức các lớp âm thanh và cao trào. Đặc biệt, việc kết hợp dàn nhạc giao hưởng với nhạc cụ dân tộc không chỉ nhằm tạo nên sự hoành tráng về âm thanh mà còn góp phần đưa bản sắc Việt Nam vào ngôn ngữ biểu diễn hiện đại.

Với một chương trình có nhiều tiết mục và nghệ sĩ tham gia, thách thức không nằm ở việc làm cho tất cả các phần trình diễn đều thật lớn về âm thanh. Quan trọng hơn là tạo được nhịp điệu cảm xúc hợp lý: có những khoảnh khắc lắng đọng để khán giả cảm nhận chiều sâu, có những tiết mục tươi sáng để tạo sự lan tỏa, và cũng có những cao trào đủ mạnh để đưa cảm xúc lên đỉnh điểm. Sự chuyển tiếp giữa các tiết mục vì thế trở thành một phần quan trọng trong tư duy dàn dựng âm nhạc.

Nhìn từ phía hậu trường, có thể thấy vai trò của Giám đốc âm nhạc không chỉ nằm ở những sáng tác mang tên mình mà còn hiện diện trong từng lựa chọn, từng bản phối và cách tổ chức tổng thể. Tạ Duy Tuấn cùng ê-kíp đã góp phần kết nối những ca khúc, những giọng hát và những phong cách biểu diễn khác nhau thành một dòng chảy nghệ thuật thống nhất.

Chương trình để lại dấu ấn lớn trong lòng khán giả.

“Nối vòng tay lớn” vì thế không chỉ là câu chuyện của những màn trình diễn trên sân khấu, mà còn là câu chuyện về lao động sáng tạo phía sau ánh đèn. Từ việc lựa chọn tác phẩm, xây dựng bản phối đến kết nối các nghệ sĩ như Hòa Minzy, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Võ Hạ Trâm, Nhật Huyền và nhiều giọng ca khác, mỗi công đoạn đều góp phần tạo nên diện mạo riêng cho chương trình.

Và có lẽ, giá trị đáng nhớ của người làm Giám đốc âm nhạc không chỉ nằm ở việc tạo ra những thanh âm hoành tráng mà còn ở khả năng khiến nhiều giọng hát, nhiều cá tính nghệ thuật cùng cất lên trong một tinh thần chung. Đó cũng chính là cách nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn góp phần chuyển tải thông điệp “Nối vòng tay lớn” bằng ngôn ngữ của âm nhạc.

Chương trình “Tự hào là người Việt Nam 2026 - Nối vòng tay lớn” là sự kiện hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên gắn với Festival Trà quốc tế. Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo nội dung; Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên phối hợp các bên liên quan tổ chức, diễn ra tại sân vận động Thái Nguyên vào 20 giờ ngày 1/11, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.