Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung xúc động khi được góp sức vào hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về

Sáng 14/10 tới đây, lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) sẽ được diễn ra trang trọng. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, hòa bình của Tổ quốc.

Đồng hành cùng hoạt động ý nghĩa này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung góp một phần bằng ca khúc Dưới Cờ Tổ Quốc Anh Về sẽ lần đầu được biểu diễn trong chương trình nghệ thuật đặc biệt Đêm Tri Ân vào tối 13/10 tại Công viên Lê Thị Riêng. Đằng sau những giai điệu ấy không chỉ là cảm xúc của một người nghệ sĩ, mà còn là sự trăn trở, lòng biết ơn trước những hy sinh, mất mát mà các thế hệ đi trước đã trải qua.

Nguyễn Văn Chung là một trong số những nghệ sĩ sẽ đồng hành cùng lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) diễn ra vào ngày 14/10.

Nói với SAOstar trước thềm buổi lễ đặc biệt sắp tới, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ anh biết đến Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thông qua định hướng của Ban Tuyên giáo và những chuyến đi thực tế. Trong hành trình ấy, nam nhạc sĩ có cơ hội trực tiếp lắng nghe những câu chuyện từ những người đang thực hiện công việc tìm kiếm, quy tập và phân loại hài cốt liệt sĩ.

Chính những trải nghiệm này đã trở thành chất liệu cảm xúc, thôi thúc anh viết nên ca khúc Dưới Cờ Tổ Quốc Anh Về như một lời tri ân gửi đến những người đã hy sinh vì đất nước.

"Tôi biết đến dự án 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ qua định hướng của Ban Tuyên giáo và những chuyến đi, được nghe trực tiếp các câu chuyện từ những người làm công việc quy tập, tìm kiếm và phân loại hài cốt liệt sĩ. Từ những cảm xúc và trải nghiệm thực tế đó, tôi đã viết ra ca khúc Dưới Cờ Tổ Quốc Anh Về như một cách để tri ân, đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho hành trình đầy ý nghĩa này", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

Nam nhạc sĩ bày tỏ niềm vinh dự khi được góp sức vào hoạt động đặc biệt. Với anh, đây không đơn thuần là một dự án âm nhạc mà còn là trách nhiệm của người nghệ sĩ trước những câu chuyện lịch sử cần được gìn giữ và lan tỏa.

"Tôi vinh dự lắm khi có thể tham gia đóng góp vào hành trình này. Và đối với một người nhạc sĩ, tôi cảm thấy đây là chủ đề mình nên viết, cần viết để lan tỏa tinh thần, câu chuyện ấy đến cộng đồng", anh nói.

Đáng chú ý, khi nhắc đến thông điệp lớn nhất của ca khúc Dưới Cờ Tổ Quốc Anh Về, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không đề cập đến những điều quá lớn lao. Điều anh mong muốn chính là khơi gợi lòng biết ơn trong mỗi người, đặc biệt là những thế hệ đang được sống trong hòa bình.

Điều nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mong muốn chính là khơi gợi lòng biết ơn trong mỗi người, đặc biệt là những thế hệ đang được sống trong hòa bình.

"Thông điệp lớn nhất mà tôi muốn gửi gắm vào ca khúc đó là gợi nên sự biết ơn từ nhân dân - những người trực tiếp hưởng thụ nền độc lập, hòa bình hôm nay. Tôi mong tất cả chúng ta hãy thể hiện sự biết ơn, tri ân những anh hùng, liệt sĩ dù là một hành động nhỏ nhất với vai trò và khả năng của mỗi người", nam nhạc sĩ bộc bạch.

Với Nguyễn Văn Chung, lòng biết ơn không nhất thiết phải được thể hiện bằng những hành động lớn lao. Đôi khi, đó đơn giản là việc mỗi người biết trân trọng cuộc sống hiện tại, không quên những hy sinh của thế hệ đi trước và góp phần gìn giữ những giá trị tốt đẹp mà cha ông đã đánh đổi bằng máu xương.

Đặc biệt, điều khiến nam nhạc sĩ xúc động và trăn trở nhất khi viết về đề tài này còn là những mất mát mà chiến tranh để lại cho các gia đình liệt sĩ. Bởi đằng sau niềm vui độc lập, hòa bình của hàng triệu người dân hôm nay, vẫn còn đó những người mẹ mất con, những người vợ mất chồng, những gia đình đã trải qua biết bao năm tháng chờ đợi người thân trở về. Có những cuộc chia ly mà thời gian không thể xóa nhòa, những nỗi đau vẫn hiện hữu dù chiến tranh đã lùi xa.

Nguyễn Văn Chung tâm sự, thông qua âm nhạc, anh mong có thể chia sẻ phần nào nỗi đau của các gia đình liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng và những người đã phải chịu cảnh mất mát người thân.

"Tôi muốn nhắc đến những hình ảnh đó để nhắc nhở mỗi người trong chúng ta rằng, bên cạnh niềm vui độc lập, hòa bình như hôm nay thì vẫn còn đó những gia đình vẫn ôm nỗi đau mất đi người thân, người con, người chồng đã ngã xuống vì nền độc lập, hòa bình dân tộc", anh nghẹn ngào chia sẻ.

Nguyễn Văn Chung mong có thể chia sẻ phần nào nỗi đau của các gia đình liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng và những người đã phải chịu cảnh mất mát người thân bằng âm nhạc.

Những lời tâm sự của Nguyễn Văn Chung cũng gợi nhắc về ý nghĩa đặc biệt của hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đó không chỉ là việc đưa những người đã ngã xuống trở về với đất mẹ, mà còn là hành trình của lòng biết ơn, sự tri ân và nỗ lực xoa dịu phần nào những mất mát mà các gia đình đã mang theo suốt nhiều năm.

Là người đứng sau nhiều ca khúc được đông đảo khán giả yêu mến, Nguyễn Văn Chung hiểu rằng âm nhạc có khả năng chạm đến những góc sâu nhất trong cảm xúc con người. Thế nhưng, với những sáng tác về quê hương, đất nước và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, anh còn đặt vào đó một trách nhiệm lớn hơn.

"Với vai trò là một nhạc sĩ, tôi muốn gửi những giai điệu, ca từ, cảm xúc vào lời ca tiếng hát để từ đó lan tỏa những thông điệp ý nghĩa về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ để chúng ta có được nền hòa bình, độc lập như hôm nay", Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

Đối với nam nhạc sĩ, mỗi tác phẩm không chỉ dừng lại ở việc được khán giả đón nhận mà còn cần mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng. Đặc biệt, khi viết về lịch sử và những hy sinh của thế hệ đi trước, anh mong âm nhạc có thể trở thành cầu nối để người trẻ hiểu hơn về giá trị của hòa bình, từ đó biết trân trọng và sống có trách nhiệm hơn với hiện tại.

Nguyễn Văn Chung cho rằng, trách nhiệm của một người làm nghệ thuật không chỉ nằm ở việc sáng tạo nên những giai điệu đẹp, mà còn ở khả năng dùng chính những sáng tác ấy để truyền tải cảm xúc, những câu chuyện nhân văn và các giá trị tốt đẹp đến xã hội. Đó cũng là kim chỉ nam mà anh mong muốn tiếp tục theo đuổi trong hành trình sáng tác của mình.

Nguyễn Văn Chung cho rằng trách nhiệm của một người làm nghệ thuật chính là dùng những sản phẩm ấy truyền tải cảm xúc, đưa những câu chuyện nhân văn và các giá trị tốt đẹp đến xã hội.

Trước thềm lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ vào sáng 14/10, ca khúc Dưới Cờ Tổ Quốc Anh Về vì thế mang một ý nghĩa đặc biệt. Những giai điệu được viết nên từ trải nghiệm thực tế và lòng biết ơn của Nguyễn Văn Chung sẽ góp thêm một tiếng nói tri ân trong hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về.

Và có lẽ, điều đọng lại sâu sắc nhất từ những chia sẻ của nam nhạc sĩ chính là lời nhắc nhở rằng hòa bình hôm nay không phải điều tự nhiên mà có. Đằng sau cuộc sống bình yên của hàng triệu người là những hy sinh không thể đong đếm, là những người đã mãi mãi nằm xuống và cả những gia đình vẫn mang theo nỗi đau chưa thể nguôi ngoai. Để rồi, giữa cuộc sống hôm nay, một lời ca, một giai điệu hay một hành động tri ân dù nhỏ bé cũng có thể trở thành cách để mỗi người bày tỏ lòng biết ơn với những thế hệ đã hy sinh vì Tổ quốc.