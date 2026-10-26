Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sẽ có màn kết hợp bất ngờ cùng ca sĩ Tùng Dương tại Mỹ Đình

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sẽ có màn kết hợp bất ngờ cùng ca sĩ Tùng Dương tại live-concert “Bay về phía mặt trời”. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Tình bạn giữa Tùng Dương và Nguyễn Văn Chung bắt đầu từ cơ duyên cùng đồng hành trong các dự án âm nhạc mang tinh thần dân tộc. Dịp Đại lễ A80, Tùng Dương đã biểu diễn ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình’’ của Nguyễn Văn Chung trong concert quốc gia “Tổ quốc trong tim” ở sân vận động Mỹ Đình. Mới đây, tại địa điểm này, nam ca sĩ tiếp tục thể hiện ca khúc “Khát vọng vinh quang” của Nguyễn Văn Chung ngay trước trận chung kết ASEAN Cup 2026.

Vì thế, trong show diễn lớn nhất trong sự nghiệp của anh cũng diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình, nam ca sĩ cho biết không thể thiếu Nguyễn Văn Chung - người bạn thân thiết, đặc biệt ăn ý trong công việc.

Tùng Dương cho biết, ban đầu, anh dự định giữ kín sự xuất hiện của Nguyễn Văn Chung để tạo bất ngờ cho khán giả. Tuy nhiên, anh quyết định công bố thông tin này sớm hơn vì muốn chia sẻ niềm vui khi được đồng hành cùng người bạn thân trong cột mốc quan trọng của sự nghiệp. Với Tùng Dương, đây không đơn thuần là màn kết hợp giữa ca sĩ và nhạc sĩ, mà còn là cuộc gặp gỡ của hai cá tính nghệ thuật cùng dành tình yêu cho âm nhạc Việt Nam và quê hương, đất nước, hứa hẹn mang đến những thú vị bất ngờ cho 40.000 khán giả tham dự chương trình.

Có một điểm chung thú vị là cả hai cùng sinh năm 1983. Nếu Tùng Dương được biết đến với cá tính nghệ thuật mạnh mẽ, không ngừng sáng tạo và luôn tìm tòi những cách thể hiện mới, thì Nguyễn Văn Chung lại ghi dấu ấn qua những sáng tác có giai điệu gần gũi, giàu tính tự sự và khả năng kết nối với nhiều thế hệ khán giả. Cả hai thường xuyên có những tương tác dí dỏm trên mạng xã hội. Với sự góp mặt của Nguyễn Văn Chung, nam ca sĩ mong muốn cuộc hội ngộ tại “Bay về phía mặt trời” sẽ mang đến cho khán giả những khoảnh khắc đặc biệt, vừa sâu lắng, xúc động, vừa có chút hài hước, tinh nghịch, đúng như tình bạn ngoài đời của họ.

Tại live-concert “Bay về phía mặt trời”, Nguyễn Văn Chung đồng hành cùng Tùng Dương trong chương “Cội nguồn-Di sản”. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Theo đó, trong mạch âm nhạc của live-concert “Bay về phía mặt trời”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sẽ đồng hành cùng Tùng Dương trong chương “Cội nguồn-Di sản” - phần nội dung dành cho những ca khúc về quê hương, đất nước và các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống Việt Nam.

Tùng Dương tiết lộ, tại chương này, anh dự kiến thể hiện một loạt sáng tác của nam nhạc sĩ. Sự hiện diện của chính tác giả ca khúc được kỳ vọng sẽ giúp khán giả cảm nhận rõ hơn những câu chuyện, cảm xúc và tình yêu quê hương, đất nước được gửi gắm trong mỗi sáng tác, cũng như sự đồng điệu giữa hai nghệ sĩ trên cùng một sân khấu. Tuy nhiên, việc nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sẽ xuất hiện như nào và với vai trò cụ thể nào trong chương trình vẫn là điều được ê-kíp giữ kín.

Về phía Nguyễn Văn Chung, nam nhạc sĩ cho biết anh luôn sẵn lòng ủng hộ người bạn thân và mong được chứng kiến Tùng Dương tỏa sáng trong live-concert đánh dấu hành trình hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ.

“Biết đâu Chung sẽ xuất hiện ở cả 4 vai trò: sáng tác, hát, nhảy và chơi đàn!” - Nguyễn Văn Chung hóm hỉnh chia sẻ, càng khiến khán giả tò mò về những bất ngờ có thể xuất hiện trên sân khấu Mỹ Đình. Với Nguyễn Văn Chung, đây cũng là cơ hội để anh thử sức trong một không gian biểu diễn có quy mô lớn và cách dàn dựng khác biệt.

Live-concert “Bay về phía mặt trời” được đầu tư với sân khấu dài 90m, gần 100 nghệ sĩ múa ballet và đương đại tham gia biểu diễn. Theo ê-kíp, vé tham dự chương trình sẽ chính thức được mở bán từ 12 giờ ngày 28/10/2026.