Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung góp mặt trong Live-concert 25 năm ca hát của Tùng Dương

Như vậy, sau Phùng Khánh Linh, GREY D và Hòa Minzy, Nguyễn Văn Chung là khách mời tiếp theo được công bố. Hai nghệ sĩ sẽ hội ngộ trong chương “Cội nguồn - Di sản”, với những sáng tác về tình yêu quê hương, đất nước.

Live-concert “Bay về phía mặt trời” là chương trình đánh dấu cột mốc 25 năm hoạt động nghệ thuật của Tùng Dương. Sự kiện sẽ diễn ra tối 19/12/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, dự kiến phục vụ 40.000 khán giả.

Theo thông tin từ ê-kíp, vé các khu vực của Live-concert sẽ chính thức mở bán vào 12 giờ ngày 28/10/2026.

Chia sẻ về sự kết hợp này, Tùng Dương cho biết tình bạn giữa anh và Nguyễn Văn Chung bắt đầu từ dịp Đại lễ A80, khi ca sĩ biểu diễn ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” trong concert quốc gia “Tổ quốc trong tim” tại Sân vận động Mỹ Đình.

Mới đây, Tùng Dương cũng thể hiện ca khúc “Khát vọng vinh quang” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tại trận chung kết ASEAN Cup 2026, cũng trên sân vận động này.

​​​​​​​Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là khách mời tiếp theo góp mặt trong Live-concert “Bay về phía mặt trời” của ca sĩ Tùng Dương.

“Có một điều rất thú vị là trong dịp đại lễ A80, tôi đã tìm được một người bạn mới, đó chính là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Từ cơ duyên gặp gỡ, đồng hành cùng nhau trong những dự án âm nhạc mang tinh thần dân tộc, chúng tôi dần trở thành những người bạn thân thiết, rất hiểu nhau và đặc biệt ăn ý trong công việc”, Tùng Dương chia sẻ.

Theo nam ca sĩ, ban đầu anh dự định giữ kín sự xuất hiện của Nguyễn Văn Chung để tạo bất ngờ cho khán giả. Tuy nhiên, anh quyết định công bố sớm hơn để chia sẻ niềm vui khi được đồng hành cùng người bạn thân thiết trong một dấu mốc âm nhạc đáng nhớ.

Tùng Dương cho biết sự góp mặt của Nguyễn Văn Chung không chỉ là màn kết hợp giữa ca sĩ và nhạc sĩ mà còn là cuộc gặp gỡ giữa hai nghệ sĩ có cá tính riêng, cùng tình yêu dành cho âm nhạc Việt Nam và Tổ quốc.

Trong chương “Cội nguồn - Di sản”, Tùng Dương dự kiến thể hiện một loạt sáng tác của Nguyễn Văn Chung. Tuy nhiên, vai trò cụ thể của nhạc sĩ trong chương trình vẫn được nam ca sĩ và ê-kíp sản xuất giữ kín.

“Hy vọng rằng hai ‘chú Ỉn’ này sẽ mang đến cho khán giả những khoảnh khắc thật đặc biệt, vừa sâu lắng, xúc động, vừa có chút hài hước, tinh nghịch đúng như tình bạn của chúng tôi ngoài đời, còn Chung sẽ xuất hiện ở vai trò gì cụ thể thì tôi sẽ bí mật để dành sự bất ngờ với khán giả”, Tùng Dương chia sẻ.

Về phía Nguyễn Văn Chung, nhạc sĩ cho biết anh sẵn lòng ủng hộ người bạn thân và mong muốn chứng kiến Tùng Dương tỏa sáng trong Live-concert đánh dấu chặng đường quan trọng của nam ca sĩ. Theo Nguyễn Văn Chung, việc được góp mặt trong dấu mốc này của bạn mình là điều đáng quý, còn vai trò cụ thể không phải điều anh đặt nặng.

“Biết đâu Chung sẽ xuất hiện ở cả 4 vai trò: sáng tác, hát, nhảy và chơi đàn!”, Nguyễn Văn Chung hài hước chia sẻ.

Tùng Dương và Nguyễn Văn Chung cùng sinh năm 1983. Nếu Tùng Dương được biết đến với cá tính nghệ thuật mạnh mẽ, không ngừng tìm tòi những cách thể hiện mới, Nguyễn Văn Chung được đông đảo công chúng biết đến qua các sáng tác có giai điệu gần gũi, giàu tính tự sự.

Hai nghệ sĩ thường xuyên trêu đùa nhau trên mạng xã hội, nhưng theo chia sẻ của Tùng Dương, phía sau những màn đối đáp dí dỏm là sự chân thành, tôn trọng và tin tưởng dành cho nhau.

Live-concert “Bay về phía mặt trời” được đầu tư với sân khấu dài 90 m, cùng gần 100 nghệ sĩ múa ballet và đương đại tham gia biểu diễn. Bên cạnh các tiết mục riêng, chương trình có sự góp mặt của những nghệ sĩ khách mời thuộc nhiều thế hệ, với các màn kết hợp đa dạng về phong cách và màu sắc âm nhạc.