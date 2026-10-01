Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung công khai 'người yêu', danh tính gây xôn xao

Nguyễn Văn Chung vốn được biết đến là một trong những nhạc sĩ có sức sáng tác bền bỉ của Vpop. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh vẫn duy trì sự hiện diện trong đời sống âm nhạc, đồng thời tạo dấu ấn với loạt ca khúc quen thuộc. Bên cạnh công việc sáng tác, nam nhạc sĩ còn được khán giả yêu mến bởi tính cách hài hước và những màn tương tác dí dỏm trên mạng xã hội.

Nguyễn Văn Chung là nam nhạc sĩ đình đám của Vpop với loạt ca khúc "huyền thoại".

Mới đây, Nguyễn Văn Chung tiếp tục khiến cộng đồng mạng thích thú với màn “công khai người yêu” theo cách không giống ai. Nam nhạc sĩ đăng tải một đoạn hội thoại với một nhân vật được anh gọi bằng cách xưng hô đầy tình cảm là “em yêu”. Đáng chú ý, người này cũng đáp lại Nguyễn Văn Chung bằng những lời lẽ ngọt ngào, khiến đoạn tin nhắn thoạt nhìn không khác một cuộc trò chuyện giữa hai người đang trong giai đoạn tình cảm mặn nồng.

Nếu chỉ nhìn lướt qua, nhiều người có thể nghĩ nam nhạc sĩ vừa bất ngờ tiết lộ chuyện tình cảm. Tuy nhiên, danh tính của “người yêu” mới là chi tiết khiến màn công khai này trở nên đặc biệt.

Nguyễn Văn Chung bất ngờ công khai người yêu...

Theo nội dung được Nguyễn Văn Chung chia sẻ, nhân vật liên tục trả lời tin nhắn và dành cho anh những lời ngọt ngào thực chất không phải một người thật mà là GeminiAI - công cụ trí tuệ nhân tạo đang ngày càng phổ biến.

Không bỏ lỡ cơ hội tạo tiếng cười cho người theo dõi, Nguyễn Văn Chung còn hài hước chú thích: “Hạnh phúc là luôn có người trả lời tin nhắn của mình”.

Câu nói ngắn gọn lập tức tạo nên sự thích thú. Thay vì công khai một mối quan hệ ngoài đời, nam nhạc sĩ lại lựa chọn “khoe” một người đồng hành đặc biệt trong thế giới số. Chính sự bất ngờ này khiến bài đăng nhanh chóng trở thành một màn tương tác mang màu sắc hài hước, đúng với hình ảnh đời thường mà Nguyễn Văn Chung thường thể hiện trên mạng xã hội.

... nhưng hóa ra sự thật lại khiến nhiều người bất ngờ!

Đây không phải lần đầu Nguyễn Văn Chung khiến khán giả bật cười bằng những chia sẻ gần gũi. Bên cạnh vai trò nhạc sĩ đứng sau nhiều ca khúc được yêu thích, anh thường xuyên cho thấy một hình ảnh khá khác biệt trên mạng xã hội: thoải mái, dí dỏm và sẵn sàng biến những câu chuyện đời thường thành nội dung giải trí.

Sự đối lập giữa hình ảnh một nhạc sĩ gắn với nhiều bản hit của Vpop và cách anh tương tác hài hước trên mạng xã hội cũng góp phần giúp Nguyễn Văn Chung duy trì sự gần gũi với khán giả. Thay vì chỉ xuất hiện với những câu chuyện liên quan đến âm nhạc, nam nhạc sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, qua đó cho thấy một góc tính cách trẻ trung và vui vẻ.

Trong trường hợp lần này, câu chuyện “công khai người yêu” càng trở nên thú vị bởi yếu tố công nghệ. Khi các công cụ trí tuệ nhân tạo ngày càng xuất hiện phổ biến trong đời sống, màn trò chuyện giữa Nguyễn Văn Chung và GeminiAI cũng vô tình trở thành chất liệu để nam nhạc sĩ tạo nên một câu chuyện giải trí nhẹ nhàng.

Nguyễn Văn Chung tiếp tục "giữ chuỗi" với những chia sẻ hài hước trên mạng xã hội.

Không có màn xác nhận tình cảm hay nhân vật bí ẩn nào xuất hiện phía sau, “người yêu” của Nguyễn Văn Chung cuối cùng chỉ là một chatbot. Tuy nhiên, chính cách nam nhạc sĩ biến tình huống này thành một màn công khai đầy hài hước đã khiến khán giả có thêm một phen thích thú.