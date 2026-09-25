Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ 'đá sân' sang nghề mới

Lần đầu tham gia lồng tiếng phim

Chia sẻ mới đây trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiết lộ, anh vừa nhận thêm một công việc khá đặc biệt, đó là lồng tiếng cho một bộ phim điện ảnh. Đây không phải lần đầu nam nhạc sĩ nhận lời tham gia lồng tiếng nhưng là lần đầu anh đảm nhận một nhân vật có vai trò quan trọng, xuất hiện xuyên suốt tác phẩm với lượng thoại lớn.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tham gia lồng tiếng cho phim điện ảnh mới.

Theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, nhân vật anh đảm nhận là một người bố có hai con. Đây là người đàn ông giàu tình cảm, luôn dành rất nhiều tình yêu thương và sự quan tâm cho các con. Đặc biệt, một trong hai người con của nhân vật mắc bệnh.

Để mong con được vui vẻ, ông bố này không ngại làm đủ mọi trò có phần "điên khùng", ngớ ngẩn. Chính sự hết lòng vì con tạo nên màu sắc vừa hài hước, vừa đáng yêu cho nhân vật.

So với những lần từng được mời lồng tiếng trước đây, công việc lần này mang đến cho nam nhạc sĩ một trải nghiệm hoàn toàn khác.

"Trước đây tôi cũng từng nhận được một vài lời mời lồng tiếng phim điện ảnh nhưng chủ yếu là vai cameo, thoại chỉ vài câu. Còn lần này, tôi lồng tiếng cho một nhân vật thứ chính, có rất nhiều thoại và xuất hiện xuyên suốt từ đầu đến cuối phim. Nhân vật cũng có nét cá tính riêng", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

43 tuổi vẫn học hỏi không ngừng

Việc nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có thể tự tin thử sức với công việc lồng tiếng không phải là điều tình cờ. Trước đó, trong thời gian dịch Covid-19, nam nhạc sĩ từng tranh thủ tham gia một lớp học lồng tiếng.

Anh từng xem quyết định này là một trong những lựa chọn đúng đắn của mình bởi sau khóa học, bản thân có nhiều thay đổi rõ rệt.

Nam nhạc sĩ luôn học hỏi, nâng cấp bản thân mỗi ngày.

Theo Nguyễn Văn Chung, việc học lồng tiếng không chỉ giúp anh có thêm kiến thức về một lĩnh vực nghệ thuật mới mà còn khiến anh tự tin hơn khi giao tiếp. Anh nhận thấy mình trở nên hoạt ngôn, cách nói chuyện trôi chảy và truyền cảm hơn.

Không dừng lại ở những kiến thức đã học, thời gian gần đây, nam nhạc sĩ tiếp tục tham gia một khóa học về "hóa trang nhân vật" bằng giọng nói.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết, giọng nói thông thường của mỗi người chỉ phù hợp với một kiểu nhân vật nhất định. Khi bước vào công việc lồng tiếng, người diễn viên phải biết biến đổi giọng nói để phù hợp với tuổi tác, tính cách và hoàn cảnh của nhân vật.

"Chẳng hạn, khi vào vai người già thì mình phải lên tông giọng, còn vào vai người trẻ thì có thể hạ tông giọng. Khi vào một vai cục cằn, nóng tính, mình cũng phải có chất giọng phù hợp. Với một nhân vật yếu đuối thì giọng nói sẽ mềm mỏng hơn", anh chia sẻ.

Với Nguyễn Văn Chung, đây là một kỹ năng mới nhưng cũng là thử thách thú vị. Bởi nếu như sáng tác âm nhạc cho phép anh kể chuyện bằng giai điệu và ca từ thì lồng tiếng đòi hỏi anh phải kể câu chuyện thông qua giọng nói, nhịp điệu, hơi thở và cảm xúc của nhân vật.

Một điều khiến nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cảm thấy gần gũi với nhân vật lần này là sự tương đồng về mặt tình cảm.

Nam nhạc sĩ cho biết, ngoài đời anh cũng là một người đàn ông giàu tình cảm và luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho con. Vì thế, khi hóa thân bằng giọng nói vào một ông bố hết lòng yêu thương con, anh phần nào tìm thấy sự đồng điệu.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có hành trình đáng nhớ tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

Tuy nhiên, sự tương đồng về cảm xúc không đồng nghĩa với việc công việc trở nên dễ dàng hơn. Trái lại, đây là một vai có nhiều thoại và xuất hiện xuyên suốt bộ phim nên Nguyễn Văn Chung ý thức rõ mình phải đầu tư nghiêm túc.

Anh cho biết, bản thân rất vui khi nhận được lời mời và xem đây là cơ hội để bản thân trực tiếp trải nghiệm, học hỏi thêm kinh nghiệm từ người thầy của mình.

Năm bận rộn của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Công việc lồng tiếng tiếp tục nối dài một năm nhiều trải nghiệm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Trước đó, nam nhạc sĩ từng chia sẻ, 2026 là một trong những khoảng thời gian bận rộn nhất trong cuộc đời khi anh liên tục tham gia nhiều dự án, hoạt động nghệ thuật và cộng đồng ở cả hai miền Nam, Bắc.

Đáng chú ý, anh lần đầu thử sức với vai diễn điện ảnh trong "Ốc mượn hồn", đồng thời tham gia chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" và một số hoạt động hướng tới cộng đồng.

Ở lĩnh vực âm nhạc, Nguyễn Văn Chung tiếp tục thực hiện nhiều sáng tác cho các dự án phim. Sau những ca khúc gắn với "Những ô cửa sáng đèn", "Ốc mượn hồn", mới đây nam nhạc sĩ còn thực hiện ca khúc "Khát Vọng Vinh Quang" do Tùng Dương thể hiện.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong đêm nhạc của mình.

Mới đây, anh cũng tổ chức đêm nhạc "Nguyễn Văn Chung – Anh say rồi" tại TP.HCM, đánh dấu thêm một hoạt động đáng chú ý trong hành trình âm nhạc năm 2026.

Bên cạnh những dự án đã được công bố, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho hay, anh đang hoàn thành một ca khúc dành cho chiến dịch "500 ngày đêm tìm hài cốt liệt sĩ". Nam nhạc sĩ cũng đang thực hiện một số ca khúc về văn hóa và dự kiến sẽ giới thiệu tới công chúng trong thời gian tới.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nổi tiếng với nhiều ca khúc nhạc trẻ như "Vầng trăng khóc", "Con đường mưa", "Chiếc khăn gió ấm", "Mùa đông không lạnh". Sau đó, anh ghi dấu ấn với các sáng tác về gia đình, thiếu nhi, tiêu biểu "Nhật ký của mẹ", "Cha và con gái", cùng hàng trăm ca khúc dành cho trẻ em. Và thời gian gần đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại viral với các ca khúc nhạc về quê hương đất nước như: Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai.