Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt 'Sông Hồng nỗi nhớ' nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô

Poster giới thiệu ca khúc “Sông Hồng nỗi nhớ” của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Tác phẩm do nghệ sĩ Opera Bùi Thị Trang (Trang Bùi) thể hiện, nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí và Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Tùng đảm nhiệm vai trò biên tập âm nhạc.

“Sông Hồng nỗi nhớ” là tác phẩm âm nhạc thứ 10 viết về Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung. Nhạc sĩ chia sẻ, ca khúc là nốt trầm tri ân gửi đến mảnh đất Thủ đô, nơi đã nuôi dưỡng biết bao tầng ký ức và cảm xúc sáng tác của anh, nối tiếp hành trình nghệ thuật sau những ca khúc quen thuộc như: “Hà Nội cũ” (Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Tùng trình bày), “Cà phê phố” (Nghệ sĩ Nhân dân Mai Hoa), “Trà đá vỉa hè” (Hồng Duyên), “Xích lô đón dâu” (Hoàng Hồng Ngọc), “Hoa thanh xuân” (Nguyễn Gia Tuệ Lâm), “Thu trả cho đời” (Tiến Mạnh)...

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung chia sẻ: “Hà Nội trong tôi luôn gắn liền với những khoảng không gian đậm đà ký ức, và sông Hồng chính là chứng nhân trôi qua bao năm tháng của đời người. Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, tôi muốn gửi gắm một nốt trầm tri ân qua ca khúc “Sông Hồng nỗi nhớ”, tác phẩm thứ 10 tôi viết về mảnh đất này.”

Với nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, sông Hồng không chỉ là bối cảnh địa lý hay một dòng chảy thiên nhiên đơn thuần. Nó là hiện thân của thời gian, của ký ức và của chính tình yêu. Khi viết ca khúc này, nhạc sĩ không đi thẳng từ tình yêu lứa đôi đến sự chia xa, mà để nỗi nhớ tự tìm đường trở về với những hình ảnh thương yêu, như bóng dáng người mẹ, tay chèo người cha, bãi nắng tuổi thơ và chốn neo đậu tinh thần qua bao biến thiên.

“Tôi rất trân trọng sự đồng điệu của nghệ sĩ Opera Trang Bùi, nhạc sĩ phối khí Dương Đức Thụy và Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Tùng biên tập âm nhạc. Kỹ thuật thanh nhạc tinh tế cùng bản phối đầy không gian đã giúp bài hát không chỉ dừng lại ở lời kể, mà thực sự cất tiếng nói cho những ẩn ức sâu lắng nhất trong lòng người nghe”, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cho hay.

Lần đầu hát ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, nghệ sĩ Opera Bùi Thị Trang (Trang Bùi), hiện là soloist Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam cho biết, tuy ca từ của nhạc sĩ có những nét trúc trắc độc đáo, nhưng nhờ nền tảng thanh nhạc cổ điển bài bản, nghệ sĩ cảm nhận trọn vẹn sự tinh tế và giàu hình tượng trong từng lời ca. Việc đưa kỹ thuật thanh nhạc vào một tác phẩm trữ tình giúp Trang Bùi mang đến cho khán giả một góc nhìn vừa sang trọng, vừa gần gũi về cái đẹp chân thực của âm nhạc.

Đảm nhận biên tập âm nhạc cho “Sông Hồng nỗi nhớ”, Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Tùng nhận xét, ca khúc sở hữu cấu trúc ca từ giàu tính thi pháp. Sự kết hợp giữa tư duy sáng tác của Nguyễn Thành Trung và giọng hát opera Trang Bùi giúp tác phẩm đạt được sự cân bằng giữa kỹ thuật thanh nhạc đỉnh cao và sự mộc mạc, chạm đến trái tim người nghe.

“Sông Hồng nỗi nhớ” không chỉ đơn thuần là một ca khúc trữ tình mới ra mắt, mà còn đánh dấu cột mốc ý nghĩa trong sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung khi là tác phẩm thứ 10 viết về Hà Nội.

Ra mắt đúng dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, “Sông Hồng nỗi nhớ” của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung như một sự tri ân, góp thêm một tiếng nói nghệ thuật đẹp đẽ vào không gian văn hóa Hà Nội.