Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt hai ca khúc tri ân thầy cô

"Lời tri ân" mang âm hưởng trang trọng, sâu lắng, thể hiện góc nhìn của người trưởng thành khi nhìn lại những năm tháng được thầy cô dìu dắt.

Tác phẩm do tốp ca nữ Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam thể hiện, trong đó nghệ sĩ Bùi Trang đảm nhận phần lĩnh xướng. Giọng hát của Bùi Trang dẫn dắt mạch cảm xúc, kết hợp với phần hòa giọng của tốp ca nữ, tạo nên không gian âm nhạc trang trọng, giàu cảm xúc.

Nghệ sĩ Bùi Trang và tốp ca nữ Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam thực hiện tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung.

Không chỉ hướng đến những người thầy, người cô trên bục giảng, ca khúc còn mở rộng sự tri ân tới cha mẹ – những người thầy đầu tiên trong cuộc đời mỗi người. Hình ảnh người thầy miệt mài bên trang giáo án, chấm bài qua năm tháng được khắc họa qua những câu hát giàu cảm xúc như: hàng đêm chong đèn; chấm cả thời gian; chấm mái đầu điểm bạc;... Trong khi đó, "Ơn thầy cô mến thương" mang giai điệu rộn ràng, trong sáng, đưa người nghe trở về với thế giới hồn nhiên của tuổi học trò.

Chia sẻ về nguồn cảm hứng sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cho biết nghề giáo gắn với những ký ức thiêng liêng trong cuộc đời anh. Anh sinh trưởng trong gia đình có truyền thống giáo dục, với cha từng là giáo viên Vật lý, mẹ là giáo viên Toán. Người bạn đời của anh hiện cũng là giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Theo nhạc sĩ, những trải nghiệm từ gia đình đã góp phần nuôi dưỡng tình cảm và cảm hứng để anh viết về nghề giáo, tình thầy trò. Bên cạnh công việc nghiên cứu kinh tế và hoạt động doanh nghiệp, âm nhạc là nơi anh gửi gắm những tâm tư về tình yêu, gia đình, quê hương, đất nước và Hà Nội.

Nghệ sĩ Bùi Trang thấy hình ảnh của mình và bao lứa học trò qua tác phẩm "Lời tri ân".

Nguyễn Thành Trung từng ra mắt bốn album gồm "Tình yêu đầu tiên" (2014), "Nỗi nhớ" (2016), "Xa em" (2022), "Ký ức Hà Nội" (2024) và trường ca "Đất nước hôm nay" )2026). Nếu trường ca là tác phẩm về hành trình dựng xây Tổ quốc, hai sáng tác mới lần này hướng đến những ký ức gần gũi về lớp học, trang giáo án và công ơn dạy dỗ.

Chia sẻ về quá trình thể hiện "Lời tri ân", nghệ sĩ Bùi Trang tâm sự rằng khi cất lên những giai điệu đầu tiên, chị như thấy lại hình ảnh của chính mình và bao thế hệ học trò bước qua mái trường mến yêu.

Từng câu chữ trong bài hát không chỉ là lời cảm ơn gửi đến các thầy cô giáo trực tiếp truyền đạt tri thức, mà còn là sự tri ân sâu sắc gửi đến những người thân trong gia đình - những người đã dạy ta bài học đầu đời về tình yêu thương và lẽ sống.

Sự hòa quyện giữa kỹ thuật thanh nhạc chuẩn mực của nghệ sĩ thính phòng cùng âm hưởng trữ tình, sâu lắng đã giúp phần lĩnh xướng của Bùi Trang chạm đến cảm xúc sâu thẳm của người nghe, đặc biệt là những ai đã rời xa ghế nhà trường.