Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt hai ca khúc mới nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Poster giới thiệu ca khúc "Lời tri ân". (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Hai tác phẩm mang hai sắc thái nghệ thuật khác biệt, khắc họa trọn vẹn hình ảnh người thầy qua lăng kính của sự trải nghiệm trưởng thành và cả thế giới trong sáng của tuổi học trò.

Xây dựng trên hai mạch cảm xúc độc lập, bộ đôi ca khúc mở ra những không gian tiếp nhận đa chiều cho công chúng yêu nhạc.

“Lời tri ân” mang âm hưởng trang trọng, sâu lắng của người đã trưởng thành nhìn lại chặng đường đã qua. Tác phẩm do tốp ca nữ Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam thể hiện, với phần lĩnh xướng đầy cảm xúc của nghệ sĩ Bùi Trang.

Ca khúc không chỉ gửi lời tri ân đến thầy cô giáo trên bục giảng mà còn mở rộng biên độ cảm xúc đến đấng sinh thành - “những người thầy đầu tiên”, “cô giáo đầu đời” đã dìu dắt mỗi bước chân con người từ thuở tấm bé.

Poster giới thiệu ca khúc "Ơn thầy cô mến thương".

Với “Ơn thầy cô mến thương”, tác phẩm đưa người nghe trở về thế giới hồn nhiên, tươi vui của lứa tuổi học trò qua sự thể hiện trong sáng của tốp ca học sinh Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Thực nghiệm Khoa học Giáo dục.

Đằng sau những nốt nhạc dung dị mà thấm đẫm tình nghĩa ấy là một không gian ký ức sâu đậm về truyền thống gia đình. Chia sẻ về nguồn cảm hứng sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung bộc bạch rằng, đối với anh, nghề giáo luôn gắn liền với những hoài niệm nguyên thủy và thiêng liêng nhất trong cuộc đời. Anh sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống giáo dục lâu năm, nơi người cha kính yêu từng là giáo viên môn Vật lý, còn mẹ tận tụy gắn bó với bảng đen phấn trắng qua môn Toán học. Không những thế, người bạn đời đồng hành cùng anh trong cuộc sống cũng là một nhà giáo miệt mài trên bục giảng của Trường đại học Kiến trúc Hà Nội.

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung là tác giả của nhiều ca khúc quen thuộc về tình yêu, gia đình, quê hương, đất nước và Hà Nội qua các album để lại dấu ấn trong lòng người yêu nhạc như “Tình yêu đầu tiên”, “Nỗi nhớ”, “Xa em”, “Ký ức Hà Nội” hay trường ca bề thế “Đất nước hôm nay” ra mắt đầu năm 2026.

Đảm nhận phần lĩnh xướng quan trọng trong ca khúc “Lời tri ân”, nghệ sĩ Bùi Trang (Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam) đã thổi hồn vào tác phẩm bằng sự từng trải, trang trọng và niềm xúc động chân thành.

Chia sẻ về cơ duyên và cảm xúc khi thể hiện tác phẩm, nghệ sĩ Bùi Trang tâm sự rằng khi cất lên những giai điệu đầu tiên, chị như thấy lại hình ảnh của chính mình và bao thế hệ học trò bước qua mái trường mến yêu. Sự hòa quyện giữa kỹ thuật thanh nhạc chuẩn mực của nghệ sĩ thính phòng cùng âm hưởng trữ tình, sâu lắng đã giúp phần lĩnh xướng của Bùi Trang chạm đến cảm xúc sâu thẳm của người nghe, đặc biệt là những ai đã rời xa ghế nhà trường.

Nhân dịp 20/11/2026, hai ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung không chỉ là món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng các thầy cô giáo, mà còn nhắc nhở mỗi chúng ta về cội nguồn tri thức, về những người đã âm thầm thắp lửa để làm nên đất nước ngày mai.