Nhạc sĩ Minh Tâm – em trai cố NSND Thanh Tòng bị tai nạn gãy chân cần sự giúp đỡ

Chiều 26-3, trên đường đi tập tuồng về, nhạc sĩ Minh Tâm, em trai của cố NSND Thanh Tòng bị tai nạn giao thông dẫn đến gãy chân phải.

Nhạc sĩ Minh Tâm bị tai nạn giao thông trên đường Trần Hưng Đạo quận 1, TP HCM

NSƯT Kim Tiểu Long cho biết: "Trên dường đi tập tuồng về đến đường Trần Hưng Đạo quận 1, nhạc sĩ Minh Tâm đã bị một xe gắn máy lao nhanh đụng vào xe của ông, khiến ông té gãy chân. Người nhà đã kịp thời đưa ông vào Bệnh viện Nhân dân 115 để điều trị. Hiện nay, ông đang chờ giải phẫu vì gãy xương chân phải".

nhạc sĩ Minh Tâm (ảnh Thanh Hiệp)

Nghệ sĩ Minh Tâm là em thứ tám của cố NSND Thanh Tòng, người nối nghiệp nghệ sĩ Đức Phú – người cậu chuyên sáng tác nhạc tuồng cổ của gia tộc Minh Tơ. Trong khi các anh chị em trong gia đình đều say mê theo nghề diễn viên, thì nhạc sĩ Minh Tâm lại say mê học nhạc và được người cậu chỉ dạy tận tình. "Sau nhạc sĩ Đức Phú, nhạc sĩ Minh Tâm chính là hậu bối, chuyên sáng tác những bài bản dành cho sân khấu cải lương tuồng cổ. Thừa hưởng từ ông cha trong gia tộc, Minh Tâm có nhiều sáng tạo, để lại dấu ấn đậm nét qua nhiều tác phẩm sân khấu mà phần âm nhạc do chính anh lĩnh xướng như: "Câu thơ yên ngựa", "Tô Hiến Thành xử án", "Ngọn lửa Thăng Long thành", "Bức ngôn đồ Đại Việt"…" – NSND Đinh Bằng Phi nhắc lại.

Các bác sĩ sơ cứu nhạc sĩ Minh Tâm tại BV Nhân dân 115

Vở cải lương gần nhất nhạc sĩ Minh Tâm phụ trách phần âm nhạc chính là vở "Ngôi nhà không có đàn ông", do NSND Bạch Tuyết đạo diễn.

Gia cảnh nghèo khó, nhiều năm qua nhạc sĩ Minh Tâm còn bị bệnh thấp khớp, một bàn tay phải đã không thể cử động bình thường vì cứ bị đau nhức khiến mỗi lần sáng tác hoặc biểu diễn ông phải dùng thuốc giảm đau.

Các nghệ sĩ hải ngoại gồm: NSƯT Ngọc Đáng, NS Phượng Liên, Linh Tâm, Cẩm Thu, Philip Nam, Tuấn Châu…biết tin đã quyên góp tiền giúp đỡ nhạc sĩ Minh Tâm.

NSƯT Kim Tiểu Long, Thoại Mỹ cũng đang vận động mọi người giúp đỡ người nhạc sĩ tài hoa nghèo khó này.

Nhạc sĩ Minh Tâm đang nằm chờ giải phẩu tại BV Nhân dân 115

Thanh Hiệp (ảnh Kim Tiểu Long)