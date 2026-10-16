Nhạc sĩ Huy Tuấn tuyên bố về Hoàng Thùy Linh

Tối 15/10, Hoàng Thùy Linh chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV Thầy Dùi. Đây là sản phẩm đánh dấu sự tái xuất của nữ ca sĩ sau khoảng 4 năm kể từ khi phát hành album LINK. Ngay sau khi ra mắt, ca khúc nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của khán giả cũng như đồng nghiệp trong giới giải trí.

Hoàng Thùy Linh chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV Thầy Dùi.

Một trong những điểm đáng chú ý là những phản hồi tích cực từ các nghệ sĩ Việt dành cho sản phẩm mới của Hoàng Thùy Linh. Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Huy Tuấn chia sẻ MV Thầy Dùi cùng nhận xét: "Hoàng Thùy Linh ra mắt MV là náo loạn thị trường giải trí. Vẫn một mình một cấp độ, riêng một mình một chỗ. Thẩm mỹ là thứ duy nhất không thể bắt chước được. Chúc mừng ekip!".

Đáng chú ý, nhạc sĩ nhấn mạnh dấu ấn thẩm mỹ riêng của Hoàng Thùy Linh, yếu tố góp phần tạo nên sự khác biệt cho các sản phẩm âm nhạc của nữ ca sĩ. Trong bối cảnh thị trường Vpop liên tục xuất hiện những xu hướng mới, việc duy trì bản sắc cá nhân được xem là một trong những thách thức đối với nghệ sĩ. Với Hoàng Thùy Linh, màu sắc âm nhạc và cách xây dựng hình ảnh mang đậm yếu tố văn hóa Việt Nam đã trở thành dấu hiệu nhận diện xuyên suốt nhiều năm qua.

Nhạc sĩ Huy Tuấn dành lời khen cho Hoàng Thùy Linh cùng sản phẩm âm nhạc mới.

Ca sĩ Lệ Quyên cũng dành sự quan tâm cho màn trở lại của đàn em. Trên trang cá nhân, cô nhận xét: "Chất thì khỏi bàn. Thông điệp thì rõ ràng", sau đó hài hước nhắc đến hàng loạt thành ngữ, tục ngữ xuất hiện trong ca khúc như "Thọc gậy bánh xe", "Đâm bị thóc, chọc bị gạo", "Gắp lửa bỏ tay người", "Ném đá giấu tay" và "Qua cầu rút ván".

Lệ Quyên còn bày tỏ sự ủng hộ bằng lời nhắn nhủ gần gũi, cho biết sẽ miệt mài "cày view" và chúc sản phẩm đạt thành tích nổi bật. Chia sẻ của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi cách thể hiện dí dỏm, đồng thời cho thấy sự quan tâm của đồng nghiệp dành cho dự án mới của Hoàng Thùy Linh.

Lệ Quyên cũng tấm tắc trước tác phẩm mới từ Hoàng Thùy Linh.

Thầy Dùi đánh dấu màn tái hợp giữa Hoàng Thùy Linh và nhạc sĩ Khắc Hưng, bộ đôi từng hợp tác trong các sản phẩm như Gieo quẻ và Hạ phỏm. Ở lần kết hợp này, cả hai tiếp tục khai thác chất liệu văn hóa dân gian, đặc biệt là thành ngữ, tục ngữ và lối nói vè quen thuộc trong đời sống người Việt.

Thay vì chỉ sử dụng những câu nói dân gian như yếu tố trang trí, ca khúc đưa chúng vào cấu trúc âm nhạc đương đại, tạo nên sự kết hợp giữa ngôn ngữ gần gũi và tiết tấu hiện đại. Những câu thành ngữ vốn được sử dụng để đúc kết kinh nghiệm sống, phản ánh cách ứng xử hoặc phê phán thói quen không tốt của con người trở thành chất liệu để xây dựng thông điệp âm nhạc.

Phần phối khí lấy cảm hứng từ tiết tấu trống trong nghệ thuật hát chầu văn, kết hợp các bài vè với âm sắc của trống hiện đại. Cách tiếp cận này tiếp tục thể hiện định hướng sáng tạo quen thuộc của Hoàng Thùy Linh: tìm kiếm sự giao thoa giữa các giá trị truyền thống và ngôn ngữ âm nhạc đại chúng.

Thầy Dùi đánh dấu màn tái hợp giữa Hoàng Thùy Linh và nhạc sĩ Khắc Hưng.

Trước Thầy Dùi, nữ ca sĩ từng tạo dấu ấn với Bánh trôi nước, Để Mị nói cho mà nghe, Tứ phủ và Gieo quẻ. Những sản phẩm này cho thấy quá trình từng bước định hình phong cách riêng, trong đó chất liệu văn hóa Việt Nam được đặt trong những cấu trúc âm nhạc, hình ảnh và trình diễn mang tinh thần đương đại.

Album LINK phát hành năm 2022 cũng là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình sáng tạo của Hoàng Thùy Linh. Sau khoảng thời gian tương đối im ắng với các sản phẩm âm nhạc mới, sự xuất hiện của Thầy Dùi vì thế càng khiến khán giả tò mò về hướng đi tiếp theo của nữ ca sĩ.

Sau nhiều năm xây dựng bản sắc riêng, Hoàng Thùy Linh đang đứng trước kỳ vọng tiếp tục làm mới công thức âm nhạc đã tạo nên tên tuổi. Thầy Dùi không chỉ đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ mà còn cho thấy cô vẫn kiên trì với hướng khai thác chất liệu văn hóa dân gian trong âm nhạc đương đại.

Những lời động viên từ đồng nghiệp là tín hiệu tích cực đối với màn tái xuất này. Tuy nhiên, sự đón nhận của công chúng và sức sống của ca khúc trong thời gian tới mới là yếu tố quan trọng để đánh giá thành công của sản phẩm. Với lựa chọn tiếp tục phát huy thế mạnh riêng, Hoàng Thùy Linh một lần nữa khơi gợi sự quan tâm về hành trình đưa chất liệu văn hóa Việt đến gần hơn với khán giả đại chúng.