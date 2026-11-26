Ngày 26/11, Hoàng Thùy Linh chính thức phát hành album phòng thu thứ 5 trong sự nghiệp mang tên THÙY. Đây là dự án nối tiếp hành trình âm nhạc từng được nữ ca sĩ khắc họa qua hai album HOÀNG và LINK, đồng thời đánh dấu một chương mới trong quá trình định hình bản sắc nghệ thuật của cô.

Ngày 26/11, Hoàng Thùy Linh chính thức phát hành album phòng thu thứ 5 trong sự nghiệp mang tên THÙY.

Cùng ngày, Hoàng Thùy Linh tổ chức buổi giới thiệu album đến truyền thông, bạn bè và đồng nghiệp. Sự kiện có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thân thiết đến chúc mừng, ủng hộ nữ ca sĩ trong lần trở lại này. Đặc biệt, những chia sẻ của nhạc sĩ Huy Tuấn sau khi lắng nghe trọn vẹn album đã thu hút sự chú ý.

Tại buổi gặp gỡ, nhạc sĩ Huy Tuấn dành nhiều lời khen cho Hoàng Thùy Linh. Anh tiết lộ bản thân thường xuyên nhắn tin động viên, bày tỏ sự đánh giá cao dành cho nữ ca sĩ nhưng luôn nhận lại những phản hồi vô cùng khiêm tốn.

"Anh thường xuyên nhắn tin cho em, lúc nào anh cũng khen em rất nhiều trong đấy. Nhưng những gì em trả lời anh thì cực kỳ khiêm tốn. Nhưng hôm nay em không được khiêm tốn, tại vì hôm nay em xứng đáng với tất cả lời khen của mọi người. Anh tin rằng mọi người đều thích album của em", nhạc sĩ chia sẻ.

Nhận xét của Huy Tuấn không chỉ thể hiện sự trân trọng dành cho nỗ lực sáng tạo của Hoàng Thùy Linh mà còn cho thấy sự kỳ vọng của đồng nghiệp đối với dự án âm nhạc mới. Sau những dấu ấn từ HOÀNG và LINK, THÙY được xem là bước tiếp theo trong hành trình khám phá và thể hiện bản thân của nữ ca sĩ.

Cũng trong buổi giao lưu, Huy Tuấn khiến nhiều người thích thú khi đặt một câu hỏi thú vị về những dự án tiếp theo của Hoàng Thùy Linh. Nam nhạc sĩ nhắc lại ba cái tên HOÀNG, THÙY và LINK, đồng thời tò mò liệu nữ ca sĩ đã nghĩ đến những tên gọi nào khác cho các album trong tương lai hay chưa.

Trước câu hỏi này, Hoàng Thùy Linh cho biết cô cần thêm thời gian suy nghĩ. Nữ ca sĩ thừa nhận mỗi lần bắt tay thực hiện một dự án mới, bản thân đều dành rất nhiều tâm huyết và cân nhắc kỹ lưỡng. Vì vậy, thay vì vội vàng đưa ra câu trả lời, cô muốn tập trung vào việc đưa THÙY đến gần hơn với khán giả yêu nhạc.

Hoàng Thùy Linh thừa nhận mỗi lần bắt tay thực hiện một dự án mới, bản thân đều dành rất nhiều tâm huyết và cân nhắc kỹ lưỡng.

Đáng chú ý, Hoàng Thùy Linh cũng chia sẻ ý nghĩa đặc biệt đằng sau tên gọi album mới. Theo nữ ca sĩ, chữ THÙY mang đến cho cô cảm giác cân bằng, giúp bản thân tìm được sự hài hòa giữa hai thế giới âm nhạc từng được thể hiện qua HOÀNG và LINK. Cô cho biết: "Em rất biết ơn chữ THÙY này, vì chữ THÙY này khiến cho em cảm thấy rất cân bằng và em đã cân bằng được giữa LINK, giữa HOÀNG".

Nếu HOÀNG và LINK là những dấu mốc ghi lại các giai đoạn sáng tạo trước đó, THÙY dường như mang đến một góc nhìn khác của Hoàng Thùy Linh sau khi đã trải qua nhiều biến chuyển trong cuộc sống. Nữ ca sĩ cho rằng những trải nghiệm ấy khiến giá trị quan, nhân sinh quan và cách nhìn nhận mọi thứ trong cô có những thay đổi nhất định. Điều đó cũng được phản ánh vào âm nhạc mà cô muốn gửi đến công chúng.

Với Hoàng Thùy Linh, việc thực hiện một album không đơn thuần là tập hợp những ca khúc mới mà còn là hành trình nhìn lại bản thân, chiêm nghiệm những gì đã trải qua và tìm kiếm cách kể chuyện phù hợp với tâm thế hiện tại. Chính vì thế, cô chưa muốn vội vàng nghĩ đến album tiếp theo mà cần thêm thời gian để hiểu mình cũng như thấu hiểu khán giả hơn.

Với Hoàng Thùy Linh, việc thực hiện một album không đơn thuần là tập hợp những ca khúc mới

Chia sẻ của nữ ca sĩ phần nào cho thấy THÙY không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mới, mà còn mang ý nghĩa như một dấu mốc cá nhân. Sau những hành trình được định danh bằng HOÀNG và LINK, Hoàng Thùy Linh lựa chọn trở về với một trạng thái cân bằng hơn, nơi những trải nghiệm cũ được nhìn nhận bằng góc nhìn rộng mở và trưởng thành.

Câu hỏi về album tiếp theo của Huy Tuấn vì thế vẫn chưa có lời giải. Tuy nhiên, câu trả lời của Hoàng Thùy Linh cũng hé lộ quan điểm sáng tạo của nữ ca sĩ: mỗi dự án cần có thời gian để hình thành, được nuôi dưỡng từ những trải nghiệm thực tế và chỉ thực sự hoàn thiện khi cô tìm thấy điều mình muốn kể với khán giả.

Sau những hành trình được định danh bằng HOÀNG và LINK, Hoàng Thùy Linh lựa chọn trở về với một trạng thái cân bằng hơn