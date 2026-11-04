Nhạc sĩ Huy Tuấn: 'Đưa Đà Lạt thành điểm hẹn của nhạc jazz'

Ảnh demo sân khấu quảng trường Lâm Viên nơi diễn ra chương trình khai mạc tối 6/11. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đưa Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 - Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 đến với Đà Lạt, nhạc sĩ Huy Tuấn, Tổng đạo diễn chương trình kỳ vọng đây sẽ là bước đệm vững chắc để biến Đà Lạt thành điểm đến thường niên của những người yêu nghệ thuật. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ đầy tâm huyết của ông về cơ duyên đưa dòng nhạc jazz đến với vùng đất cao nguyên này cũng như tầm nhìn phát triển công nghiệp văn hóa nơi đây.

Phóng viên: Thưa nhạc sĩ Huy Tuấn, vì sao nhạc sĩ lại chọn Đà Lạt là nơi để tổ chức Vietnam Jazz Heritage Festival 2026?

Nhạc sĩ Huy Tuấn, Tổng đạo diễn chương trình Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 - Vietnam Jazz Heritage Festival 2026

Nhạc sĩ Huy Tuấn: Thực ra tôi cũng giống như phần lớn người dân Việt Nam, rất yêu những cảnh quan tại Đà Lạt, yêu kiến trúc, yêu cả những di sản tại đây.

Đà Lạt luôn là một trong những thành phố du lịch lớn nhất cả nước. Không gian ở đây thực sự rất phù hợp cho thể loại âm nhạc jazz - một thể loại mang tính mở rất lớn và tính ngẫu hứng vô cùng phổ biến. Khi đã có một không gian mang tính ngẫu hứng như vậy, chúng ta cần sự đối thoại ngay tại vùng đất tổ chức và Đà Lạt gần như là lựa chọn duy nhất của tôi khi lên ý tưởng cho Vietnam Jazz Heritage Festival 2026.

Tôi tin rằng, khó có nơi nào khác tạo được câu chuyện đối thoại giữa một di sản âm nhạc thế giới cùng với nhiều di sản sẵn có tại Đà Lạt như vậy. Hơn nữa, chúng ta còn có không gian và thời tiết vô cùng thuận lợi, nhất là vào tháng 11, một trong những tháng đẹp nhất của Đà Lạt. Thời tiết ấy, không gian ấy và nhạc jazz sinh ra là để dành cho nhau.

Ảnh demo sân khấu trước rạp hát Hòa Bình - nơi diễn ra chương trình vào tối 7/11. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Phóng viên: Nhạc jazz không phải là thể loại dễ nghe với tất cả mọi người, thường đòi hỏi khán giả phải có chuyên môn mới cảm nhận hết được. Theo ông, làm thế nào để đại chúng có thể tiếp cận chương trình một cách tự nhiên nhất?

Nhạc sĩ Huy Tuấn: Đó thực ra là một thành kiến khá phổ biến ở phần lớn khán giả chưa có dịp tiếp xúc thực sự hoặc nghe nhạc jazz trực tiếp.

Festival này chính là cơ hội để họ mở rộng biên độ nghe của mình. Nhiều người nghĩ mình chỉ thích một vài thể loại quen thuộc nhưng khi có cơ hội tiếp xúc trực tiếp, được chứng kiến những nghệ sĩ kỳ tài, hàng đầu thế giới với ngón đàn điêu luyện, tôi tin ai cũng sẽ bị thuyết phục. Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 tạo ra cơ hội hiếm có để đưa khán giả đến gần hơn với nhạc jazz, xóa đi khoảng cách mà lâu nay chúng ta vẫn tưởng là rất xa vời.

Khuôn viên Haus Dalat - nơi diễn ra chương trình vào tối 7 - 8/11. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Phóng viên: Nhạc sĩ chia sẻ thêm về định hướng biến Đà Lạt thành Thành phố sáng tạo âm nhạc?

Nhạc sĩ Huy Tuấn: Tôi, HAUS Foundation (thành viên Công ty Cổ phần The One Destination) cùng UBND tỉnh Lâm Đồng đều có chung một mong muốn: Vietnam Jazz Heritage Festival sẽ trở thành thương hiệu thường niên của Đà Lạt. Giống như việc sau này khi mọi người rủ nhau đi nghe nhạc jazz, câu trả lời sẽ là lên Đà Lạt.

Đây sẽ là một thương hiệu văn hóa mới cho du lịch Đà Lạt, góp phần tăng trưởng kinh tế, du lịch, đồng thời, phát huy các chỉ đạo của Chính phủ về việc phát triển công nghiệp văn hóa. Để làm được điều đó, chúng ta bắt buộc phải có những sản phẩm đặc thù và mang tính thương hiệu riêng của vùng đất ấy, sản phẩm văn hóa đặc trưng giúp khán giả có sự lựa chọn rõ ràng khi tìm kiếm những trải nghiệm âm nhạc chất lượng.

Biểu diễn âm nhạc tại hồ Xuân Hương, phường Xuân Hương - Đà Lạt

Phóng viên: Ngoài không gian và khí hậu, theo ông, Đà Lạt cần thêm điều kiện gì để phát triển vị thế của một Thành phố sáng tạo âm nhạc?

Nhạc sĩ Huy Tuấn: Chúng ta cần phải có nhiều sự kiện âm nhạc hơn nữa, đặc biệt là các sự kiện mang tầm quốc tế để nâng cao uy tín và hình ảnh trong mắt du khách trong và ngoài nước. Tất cả các sản phẩm văn hóa mới do chính quyền địa phương kiến tạo đều vô cùng quan trọng đối với vùng đất này.

Về vấn đề hạ tầng, một thách thức lớn của cả nước, Đà Lạt lại có lợi thế rất lớn nhờ đặc thù địa lý, những khu vực thơ mộng và đặc biệt là đã có sẵn quảng trường phục vụ các lễ hội đông người. Điều này rất hiếm có ở Việt Nam hiện nay, bởi cơ sở hạ tầng cho các thiết chế văn hóa hay lễ hội đông người tại nhiều tỉnh, thành khác vẫn còn nhiều bất cập. Thật may mắn khi Lâm Đồng lại sở hữu được lợi thế tuyệt vời này.

Lâm Đồng họp báo cung cấp thông tin về Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 - Vietnam Jazz Heritage Festival 2026

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn nhạc sĩ về những chia sẻ vừa rồi!

Với lợi thế thiên nhiên ban tặng, hạ tầng sẵn có cùng định hướng chiến lược bài bản từ chính quyền địa phương và tâm huyết của những nghệ sĩ tên tuổi như nhạc sĩ Huy Tuấn, Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 hứa hẹn sẽ trở thành một dấu ấn văn hóa đặc sắc.

Không chỉ mở ra không gian thưởng thức nghệ thuật đẳng cấp cho công chúng, sự kiện này còn góp phần thúc đẩy du lịch và đưa thương hiệu âm nhạc của Đà Lạt vươn xa hơn trên bản đồ văn hóa quốc gia cũng như quốc tế.

Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 - Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 6 - 8/11, là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật thuộc chuỗi chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Sự kiện do UBND tỉnh chỉ đạo với sự đồng hành của HAUS Foundation (thành viên Công ty Cổ phần The One Destination). Lễ hội được tổ chức từ ngày 6 - 8/11 tại quảng trường Lâm Viên; khu vực phía trước rạp 3/4, khu Hòa Bình và khuôn viên dự án HAUS Da Lat.

Lễ hội được tổ chức miễn phí, quy tụ nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế, trong đó có Lisa Ono (Nhật Bản), Nik West, Raul Mi’Don (Hoa Kỳ), các nghệ sĩ, ban nhạc đến từ Hàn Quốc cùng những tên tuổi Việt Nam như Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Trần Mạnh Tuấn, Đức Trí và Hoài Sa...