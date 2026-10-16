Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền: Kỹ năng thời viết báo Hoa Học Trò vẫn 'xài' cho viết nhạc

Hứa Kim Tuyền bén duyên, trở thành CTV của báo Hoa Học Trò khi đang học lớp 11, trong một lần chở bạn đến tòa soạn báo nằm trên đường Lê Văn Sỹ (TP.HCM). Cùng bạn tham gia thi tuyển CTV nhưng bạn thì rớt, anh lại đậu. Hứa Kim Tuyền đều đặn viết bài cho Hoa Học Trò trong suốt 6 năm, đến lúc tốt nghiệp Đại học, anh mới gác bút viết báo, chuyên tâm cầm bút viết nhạc.

Ban đầu, theo hướng dẫn của BTV chuyên mục Đời sống, Hứa Kim Tuyền tham gia viết bài thuộc các thể loại như tin, bản tin, phản ánh đời sống teen, phỏng vấn các gương mặt teen nổi bật… Trong suốt nửa năm, anh không có một bài viết nào được đăng nhưng vẫn không bỏ cuộc.

Anh đọc những bài được đăng, so sánh với bài của mình, học cách đổi mới đề tài, rèn giũa cách viết. Những bài viết đầu tiên của “Fino Kim” - bút danh Hứa Kim Tuyền dùng thời viết báo - bắt đầu xuất hiện trên Hoa Học Trò.

Giờ đây, khi nhớ lại, Hứa Kim Tuyền thành thật rằng anh không thực sự thích hay hứng thú với những bài viết ở mục Đời sống. Nhưng khi ấy, Hứa Kim Tuyền vẫn rất nỗ lực vì nghĩ rằng đây là một việc mới nên dĩ nhiên anh sẽ thấy không dễ làm, và bản thân anh cũng muốn được va chạm để có thêm trải nghiệm. Hứa Kim Tuyền chưa bao giờ thấy một năm bỏ ra ở mảng Đời sống là lãng phí.

Giờ đây khi đã trở thành một nhạc sĩ, mỗi khi đứng trước một dự án có vẻ khó hoặc cảm thấy có thể chưa hợp lắm, Hứa Kim Tuyền vẫn không ngần ngại để “thử yêu”. Bởi tinh thần dám thử thách chính mình từ thuở chân ướt chân ráo bước vào nghề báo trong anh vẫn còn vẹn nguyên ở trong tim.

Hứa Kim Tuyền tiết lộ, quãng thời gian đó đã dạy anh sự kiên nhẫn, chứng kiến bản thân có thể chăm chỉ gấp đôi khi thấy kỹ năng của mình chưa đủ mạnh, và quan trọng nhất là học cách yêu thứ mình không thực sự thích lắm.

Bởi anh quan niệm, để làm được một việc gì đó thì đầu tiên ta phải yêu nó đã, nếu ban đầu chưa thấy yêu thì hãy học cách để yêu. Dù rằng tình yêu phải nỗ lực để có được ấy sẽ không thể trọn vẹn như tình yêu tự nhiên - như tình yêu anh dành cho viết mảng Giải trí và sau này là viết nhạc, nhưng chí ít nó cũng cho anh sức lực và lý do để tiếp tục.

Có thể có không ít người sẽ cảm thấy viết báo và viết nhạc chẳng có liên quan gì đến nhau, những kỹ năng có được từ viết báo sẽ chẳng dùng được mấy khi viết nhạc, nhưng Hứa Kim Tuyền không nghĩ vậy. Từ kinh nghiệm cá nhân, anh thấy rằng hai mảng khác biệt này cũng có điểm chung.

Ngoài ra, anh phát hiện, kỹ năng viết gọn gàng, không lan man rèn được từ những ngày làm báo đã giúp anh sáng tác nhạc hiệu quả hơn. Anh biết cách phân chia cấu trúc của bài hát, hiểu được đoạn nào của bài thì nên là điểm nhấn, cảm được khi hoàn thiện bài hát theo cách nào thì nó sẽ kể được trọn vẹn một câu chuyện mà anh mong muốn.

Khi còn là cây bút viết mảng Giải trí của Hoa Học Trò, Hứa Kim Tuyền đã phỏng vấn nhiều nghệ sĩ. Thú vị là sau này, khi đã trở thành nhạc sĩ, nhiều nghệ sĩ không còn nhớ anh từng là người đã phỏng vấn họ. Nên khi nói về việc làm phóng viên mảng Giải trí có “lời” gì cho sự nghiệp nhạc sĩ, Hứa Kim Tuyền cho rằng anh không “lời” các mối quan hệ để từ đó viết nhạc; nhưng có được những góc nhìn về cách làm nghề của mỗi nghệ sĩ anh từng phỏng vấn, từ đó có được những bài học cho riêng mình.

Không muốn chỉ là một nhạc sĩ viết một hoặc vài ca khúc là xong “nhiệm vụ”, Hứa Kim Tuyền đặt mục tiêu mới là muốn trở thành một Music Director - Giám đốc âm nhạc.

Anh muốn mình là người có thể mang đến “combo” cho những ai hợp tác với mình. Không chỉ sáng tác bài hát mà anh còn tham gia vào quá trình xây dựng hình ảnh cho nghệ sĩ, suy nghĩ concept cho dự án, thiết kế hiệu ứng sân khấu; cũng như tư vấn về hướng quảng bá, truyền thông sau khi bài hát được “thả xích”...

Nói về một kỹ năng từ thời làm báo đã lâu không dùng tới nhưng vẫn tin nó còn “sắc bén”, Hứa Kim Tuyền chia sẻ, đó là kỹ năng phỏng vấn. Anh tin mình có khả năng gợi để người ta kể ra những câu chuyện hay.