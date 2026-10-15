Nhạc sĩ Hồng Kiên, Giám đốc âm nhạc 'Tiếng hát Hà Nội 2026': Tạo không gian để các giọng hát thăng hoa

Phát huy tối đa năng lực âm nhạc của thí sinh

– Xin nhạc sĩ chia sẻ định hướng, ý tưởng âm nhạc dành riêng cho mùa giải “Tiếng hát Hà Nội 2026”?

Nhạc sĩ Hồng Kiên, Giám đốc âm nhạc "Tiếng hát Hà Nội 2026". Ảnh: Văn Tuyến

- “Tiếng hát Hà Nội 2026” có điểm mới là mở rộng các thể loại âm nhạc, tạo điều kiện để thí sinh thể hiện khả năng và cá tính nghệ thuật. Chúng tôi trân trọng, khuyến khích các bạn trẻ chơi nhạc cụ nếu có khả năng, đồng thời tạo cơ hội để các bạn tự sáng tác, tự hát. Đây là hướng đi giúp thí sinh thể hiện năng lực âm nhạc của mình qua nhiều hình thức khác nhau.

- Nhạc sĩ muốn khán giả nhận ra điều gì trong phần âm nhạc của “Tiếng hát Hà Nội 2026”, mà họ khó có thể tìm thấy ở một cuộc thi ca hát khác?

- Tôi mong muốn khán giả cảm nhận được sự đa dạng trong âm nhạc, đồng thời nhận ra khả năng và dấu ấn riêng của từng thí sinh. Cuộc thi khuyến khích các bạn thử sức với những thể loại khác nhau, tự sáng tác và biểu diễn bằng năng lực của mình.

Tuy nhiên, theo quan điểm riêng của tôi, nếu một ca sĩ hát hay, nhưng trang phục chưa nổi bật, còn một ca sĩ hát bình thường nhưng trang phục đẹp hơn, chắc chắn tôi vẫn chọn người hát hay. Đó là ý kiến của tôi. Với tôi, giọng hát vẫn là yếu tố quan trọng.

Cuộc thi sẽ hỗ trợ tối đa để các giọng hát thăng hoa. Ảnh: Văn Tuyến

– “Tiếng hát Hà Nội” có phần thi các ca khúc về Hà Nội. Nhạc sĩ dự kiến như thế nào về phần âm nhạc để làm nổi bật phần thi này?

- Ban tổ chức và ê-kíp phụ trách âm nhạc chắc chắn sẽ tập trung cao độ vào việc phối khí các tác phẩm về Hà Nội. Đề tài này có lượng tác phẩm đồ sộ và rất nhiều ca khúc hay, thuộc các thể loại âm nhạc khác nhau, vì vậy phần phối khí cần được thực hiện chỉn chu nhất có thể.

Tôi cùng Ban tổ chức và ê-kíp sẽ hỗ trợ thí sinh hết sức để các bạn có thể thăng hoa ở phần thi ca khúc về Hà Nội cũng như trong tất cả các phần thi khác.

Khuyến khích sáng tạo, giữ gìn giá trị âm nhạc

– Với phong cách Sáng tạo, biểu diễn đa năng, thí sinh có cơ hội kết hợp nhiều thể loại và hình thức trình diễn. Từ góc độ Giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ làm thế nào để những thử nghiệm về phối khí, hòa âm, tiết tấu hay công nghệ sân khấu thực sự tôn lên giọng hát, cá tính nghệ thuật của thí sinh, thay vì để phần dàn dựng lấn át giá trị cốt lõi của âm nhạc?

Nhạc sĩ Hồng Kiên, Giám đốc âm nhạc "Tiếng hát Hà Nội". Ảnh: Văn Tuyến

- Phong cách Sáng tạo, biểu diễn đa năng là điểm mới của “Tiếng hát Hà Nội” năm nay. Về âm nhạc, phối khí và dàn dựng, bên cạnh việc lựa chọn những dòng nhạc phù hợp để thí sinh đi tiếp vào vòng sau, chúng tôi còn hỗ trợ các bạn thể hiện cảm xúc mãnh liệt với tác phẩm, truyền tải sâu sắc và rõ nét câu chuyện của bài hát.

Chẳng hạn, trong trình diễn, thí sinh có thể tận dụng những nốt cao, lợi thế về kỹ pháp lên tông để tạo hiệu ứng tốt cho khán giả. Tuy nhiên, ưu tiên trước hết vẫn là giúp các bạn phát huy khả năng, thể hiện hiệu quả những điểm mới của cuộc thi. Tôi rất hồi hộp và mong chờ những đột phá của thí sinh trong mùa giải năm nay.

Một điểm đáng chú ý nữa là cuộc thi mở rộng thể loại âm nhạc, khuyến khích người trẻ tự sáng tác và chơi nhạc cụ. Khi có thêm những thí sinh lựa chọn hình thức tự sáng tác, tự biểu diễn, trách nhiệm của Giám đốc âm nhạc trong việc đánh giá tác phẩm càng trở nên quan trọng.

Có thể sẽ xuất hiện những tác phẩm được sáng tác với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), cũng có những tác phẩm không sử dụng công nghệ này. Trách nhiệm của Giám đốc âm nhạc là thẩm định, sàng lọc các tác phẩm, qua đó bảo đảm chất lượng và gìn giữ giá trị của “Tiếng hát Hà Nội”.

Chúng tôi luôn trân trọng, khuyến khích và hỗ trợ các bạn trẻ chơi nhạc cụ, sáng tác nếu có khả năng. Việc tự sáng tác và thể hiện ca khúc cũng là một trong những điểm mới, giúp thí sinh có thêm cơ hội bộc lộ năng lực và cá tính âm nhạc của mình.

- Trân trọng cảm ơn nhạc sĩ Hồng Kiên!

Thời gian nhận hồ sơ và video dự thi "Tiếng hát Hà Nội 2026": Từ ngày 12-10-2026 đến hết ngày 12-11-2026. Thí sinh có thể lựa chọn một trong ba hình thức đăng ký: Qua email: tienghatHN2026@hn.net.vn

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện: Gửi hồ sơ về Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội - số 5 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, Hà Nội; ngoài phong bì ghi “Hồ sơ đăng ký dự thi Tiếng hát Hà Nội 2026”.

Trực tuyến: Đăng ký tại http://hanoionline.vn/tienghathanoi2026.htm