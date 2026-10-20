Nhạc sĩ Giáng Son: "Đà Lạt cho tôi cảm hứng sáng tạo một bài ca hiện đại, nồng nàn và da diết"

PV: Chào nhạc sĩ Giáng Son! Đà Lạt từ lâu đã là nguồn cảm hứng thơ mộng của biết bao tâm hồn nghệ sĩ. Với riêng chị, mỗi lần đặt chân đến đây, không gian và khí hậu nơi này mang lại những cảm xúc đặc biệt như thế nào?

Nhạc sĩ Giáng Son: Tôi đã nhiều lần đến với Đà Lạt và lần nào trở lại cũng trọn vẹn một tình yêu sâu sắc dành cho nơi này. Cảm giác bước đi giữa không gian tràn ngập sắc hoa và bầu không khí trong lành thật tuyệt vời. Những ngày ở Đà Lạt, tôi luôn tranh thủ hít thở thật căng lồng ngực để tận hưởng sự sảng khoái. Đặc biệt, thời tiết chuyển đổi 4 mùa ngay trong một ngày là nét đặc trưng khiến tôi yêu nhất ở mảnh đất này.

PV: Lần nhận lời đồng hành cùng Festival Hoa Đà Lạt 2026 này của chị xuất phát từ duyên cớ hay cảm xúc đặc biệt nào?

Nhạc sĩ Giáng Son: Sự đồng hành lần này đến từ một cái duyên. Tôi nhận được lời mời từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng thông qua nhạc sĩ Lê Minh Sơn, cùng tham gia với nhạc sĩ Đức Trịnh (Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam) và nhạc sĩ Quang Vinh (Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội).

Nếu như trước đây tôi đến Đà Lạt chỉ để ngắm cảnh, thăm bạn bè thì lần này đặc biệt hơn khi tôi mang trên mình "nhiệm vụ" là phải viết được một ca khúc thật hay về Đà Lạt.

"Lần này đặc biệt hơn khi tôi mang trên mình "nhiệm vụ" là phải viết được một ca khúc thật hay về Đà Lạt", nhạc sĩ Giáng Son chia sẻ

PV: Âm nhạc của Giáng Son vốn nổi tiếng bởi sự tinh tế, trữ tình nhưng không kém phần hiện đại qua sự pha trộn của Blues, Jazz, Pop... Khi mang màu sắc ấy đến với một thành phố ngàn hoa rực rỡ, chị sẽ lựa chọn chất liệu âm nhạc nào để thể hiện trọn vẹn tinh thần nơi đây?

Nhạc sĩ Giáng Son: Đà Lạt là đô thị hết sức lãng mạn từ thời tiết, cảnh sắc cho đến con người nhẹ nhàng, tinh tế; đi đâu cũng thấy hoa nở ngập tràn. Hầu hết các ca khúc về Đà Lạt trước đây đều mang giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạn, thậm chí có phần man mác buồn.

Tuy nhiên, Đà Lạt hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một đô thị du lịch năng động và một "Thành phố Âm nhạc". Do đó, có thể tôi sẽ chọn hướng viết một ca khúc hiện đại để dễ dàng lan tỏa đến công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ.

Nhạc sĩ Giáng Son: "Tôi sẽ chọn hướng viết một ca khúc hiện đại để dễ dàng lan tỏa đến công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ"

PV: Hoa và Âm nhạc đều là biểu tượng của cái đẹp và sự thăng hoa. Theo chị, làm thế nào để âm nhạc tôn vinh được vẻ đẹp vừa rực rỡ, vừa tĩnh lặng thơ mộng của hoa cỏ Đà Lạt?

Nhạc sĩ Giáng Son: Âm nhạc có sức mạnh to lớn nhờ khả năng lan tỏa rất nhanh đến trái tim người nghe. Để tôn vinh trọn vẹn nét đẹp vừa rực rỡ lại vừa tĩnh lặng, thơ mộng của Đà Lạt, tôi nghĩ Pop Ballad sẽ là chất liệu phù hợp nhất. Chất trữ tình, lãng đãng nhưng da diết, ngọt ngào của dòng nhạc này sẽ dễ đi sâu vào lòng người nhất.

"Để tôn vinh trọn vẹn nét đẹp vừa rực rỡ lại vừa tĩnh lặng, thơ mộng của Đà Lạt, tôi nghĩ Pop Ballad sẽ là chất liệu phù hợp nhất"

PV: Các chương trình nghệ thuật tại Festival Hoa Đà Lạt thường tổ chức ở không gian ngoài trời. Việc dàn dựng và biểu diễn giữa thiên nhiên lãng mạn như vậy mang lại cho ekip những thuận lợi và thách thức gì, thưa chị?

Nhạc sĩ Giáng Son: Việc biểu diễn ngoài trời đòi hỏi Ban Tổ chức phải có sự đầu tư rất lớn về hạ tầng, đặc biệt là hệ thống âm thanh và ánh sáng. Về phía các nghệ sĩ như ban nhạc hay ca sĩ, họ phải thật bản lĩnh và giàu kinh nghiệm để xử lý linh hoạt những sự cố bất ngờ ngoài kịch bản. Sự chuyên nghiệp ở mức cao nhất chính là yếu tố then chốt tạo nên thành công cho chương trình.

"Sự chuyên nghiệp ở mức cao nhất chính là yếu tố then chốt tạo nên thành công cho chương trình"

PV: Chị đánh giá như thế nào về sự kết hợp giữa nghệ thuật âm nhạc hiện đại và không gian văn hóa đặc trưng của các dân tộc Tây Nguyên tại kỳ Festival lần này?

Nhạc sĩ Giáng Son: Sự giao thoa và kết hợp này chắc chắn sẽ làm cho du khách và khán giả đến tham dự cảm thấy thú vị, hấp dẫn hơn rất nhiều.

"Tôi tin rằng bất kỳ ai đến với Đà Lạt cũng luôn đong đầy tình yêu dành cho mảnh đất tuyệt đẹp, khí hậu trong lành và con người thân thiện nơi đây"

PV: Chị hi vọng khán giả và du khách khi đến với Festival Hoa Đà Lạt sẽ đọng lại những ký ức hay cảm xúc gì khi trở về?

Nhạc sĩ Giáng Son: Về cảm xúc, tôi tin rằng bất kỳ ai đến với Đà Lạt cũng luôn đong đầy tình yêu dành cho mảnh đất tuyệt đẹp, khí hậu trong lành và con người thân thiện nơi đây. Còn về ký ức âm nhạc, tôi mong đó sẽ là những giai điệu thật nồng nàn, da diết và đầy thương nhớ.

"Tôi đã nhiều lần đến với Đà Lạt và lần nào trở lại cũng trọn vẹn một tình yêu sâu sắc dành cho nơi này"

PV: Khán giả cả nước đều rất yêu mến ca khúc "Hà Nội 12 mùa hoa" của chị. Khi tham gia Hội trại sáng tác với chủ đề "Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc", chị có ấp ủ ý tưởng sẽ viết một tác phẩm tôn vinh các loài hoa đặc trưng như Dã quỳ, Mai Anh đào, Cẩm tú cầu... không?

Nhạc sĩ Giáng Son: Có thể nói tôi đang suy nghĩ rất nhiều về điều đó. Đà Lạt sở hữu quá nhiều loài hoa đẹp và mang nét đặc trưng riêng. Tuy nhiên, sự sáng tạo của người nghệ sĩ là không muốn lặp lại chính mình. Vì vậy, tôi vẫn có thể sẽ đưa các loài hoa của Đà Lạt vào bài hát, nhưng theo một cách thể hiện hoàn toàn mới chứ không giống với cấu trúc của "Hà Nội 12 mùa hoa".

"Tôi vẫn có thể sẽ đưa các loài hoa của Đà Lạt vào bài hát, nhưng theo một cách thể hiện hoàn toàn mới"

PV: Cảm ơn nhạc sĩ Giáng Son về những chia sẻ rất chân thành. Chúc chị sẽ có thêm nhiều cảm hứng để sáng tác nên những tác phẩm tuyệt vời về Đà Lạt!