Vốn được biết đến rộng rãi với vai trò nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc đứng sau nhiều bản hit đình đám như "Xin hãy thứ tha", "Xin đừng lặng im", "Cánh hồng phai"…Dương Khắc Linh tiếp tục thử sức ở một lĩnh vực mới: điện ảnh.

Hình ảnh poster đầu tiên của "Phi vụ bông tuyết vàng" do nhạc sĩ Dương Khắc Linh đạo diễn

Trước đó, nam nhạc sĩ từng tham gia đạo diễn một số MV ca nhạc cho Thu Minh, Đăng Khôi và bà xã Sara Lưu. Tuy nhiên, việc đảm nhận vai trò đạo diễn một bộ phim điện ảnh vẫn là bước chuyển mình đáng chú ý trong hành trình nghệ thuật của anh. Không quá rầm rộ hay phô trương, Dương Khắc Linh lựa chọn cách tiếp cận dự án mới bằng sự nhiệt huyết và niềm đam mê dành cho nghệ thuật. Nam đạo diễn cũng thừa nhận bản thân khá hồi hộp, đồng thời hy vọng "Phi vụ bông tuyết vàng" sẽ nhận được sự yêu mến của khán giả khi chính thức ra mắt.

Theo chia sẻ từ nhà sản xuất Trần Trung Tiến, "Phi vụ bông tuyết vàng" được giới thiệu là bộ phim Giáng sinh kết hợp hành động và tình cảm đầu tiên của Việt Nam. Không đơn thuần khai thác không khí lễ hội lung linh, bộ phim còn đặt các nhân vật vào một tình huống nguy hiểm, nơi lòng tham, những bí mật gia đình và cuộc chiến giành lại báu vật có thể đẩy mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Câu chuyện bắt đầu khi một doanh nhân quyền lực trong ngành kim hoàn cùng gia đình tham dự phiên đấu giá trên một du thuyền sang trọng. Mục tiêu của họ là giành lại Bông tuyết vàng – món bảo vật thất lạc gắn liền với gia đình. Thế nhưng, khi phiên đấu giá đang diễn ra, một nhóm cướp bất ngờ xuất hiện, tấn công và chiếm quyền kiểm soát du thuyền, đồng thời khóa chặt mọi lối thoát.

Từ một đêm Giáng sinh xa hoa, nơi mọi thứ tưởng như được sắp đặt hoàn hảo, những người có mặt trên du thuyền bỗng bị đẩy vào tình thế hiểm nguy. Khi không còn đường lui, liệu ai sẽ là người nắm quyền kiểm soát cuộc chơi? Bông tuyết vàng thực sự thuộc về ai, và đằng sau phi vụ táo bạo này còn ẩn chứa bí mật nào chưa được hé lộ?

Vợ chồng Dương Khắc Linh và các con. Gia đình Dương Khắc Linh và Sara Lưu mới chào đón thêm một cặp song sinh hai bé gái mới đây

Với hình ảnh poster đầu tiên giàu tính gợi mở cùng sự xuất hiện bất ngờ của Dương Khắc Linh trong vai trò đạo diễn, "Phi vụ bông tuyết vàng" đang dần hé lộ một màu sắc khác biệt cho mùa phim cuối năm. Liệu dự án có mang đến một câu chuyện Giáng sinh vừa lãng mạn, vừa nghẹt thở với những cú ngoặt khó đoán? Câu trả lời sẽ được hé lộ khi bộ phim chính thức khởi chiếu toàn quốc vào ngày 11/12/2026.