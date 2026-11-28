Theo People, Sở Cảnh sát Toronto cho biết nhạc sĩ Michael Eckert tử vong tại bệnh viện vào rạng sáng 25/11, sau khi bị một nghi phạm đột nhập vào căn nhà nằm gần giao lộ St. Clair Avenue West và Poplar Plains Road rồi nổ súng.

Mặc dù được lực lượng y tế cấp cứu và đưa đến bệnh viện, nam nhạc sĩ không qua khỏi. Ba người khác có mặt trong ngôi nhà không bị thương.

Cảnh sát đang truy tìm chiếc sedan 4 cửa do nghi phạm điều khiển, có thể là một chiếc Honda màu tối.

Nhạc sĩ Michael Eckert.

Trao đổi với CBC, ông Alan Bartlett, điều tra viên thuộc Sở Cảnh sát Toronto, cho biết vụ việc gây lo lắng sâu sắc không chỉ đối với cư dân trong khu vực mà còn với người dân trên toàn thành phố.

Sự ra đi đột ngột của Michael Eckert khiến nhiều đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ bàng hoàng.

Galen Pelley, bạn của Eckert, cho biết nam nhạc sĩ luôn sống chân thành, giàu tình cảm, dù trên sân khấu hay ngoài đời thường.

“Tất cả chúng tôi vẫn đang bàng hoàng. Chúng tôi không thể tin chuyện này lại xảy ra với một người được mọi người yêu quý và luôn quan tâm đến những người xung quanh”, Pelley chia sẻ.

Michael Eckert là nghệ sĩ có khả năng chơi nhiều loại nhạc cụ, từng biểu diễn cùng Doug Paisley và các ban nhạc Blue Rodeo, The Honeyrunners.

Trong thông báo đăng tải trên Instagram, ban nhạc Blue Rodeo bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của nam nhạc sĩ, đồng thời ca ngợi tài năng, sự tốt bụng và tinh thần sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp của anh.

“Anh là một nghệ sĩ tài năng, có kỹ năng chơi nhạc điêu luyện và không ngại thử nghiệm những điều mới mẻ. Mất đi một thành viên trong cộng đồng luôn là điều đau buồn, nhưng một mất mát vô nghĩa và bi thảm như thế này lại càng khiến chúng tôi đau đớn”, ban nhạc chia sẻ.

Blue Rodeo cũng gửi lời chia buồn đến gia đình, đồng nghiệp và những người yêu mến Michael Eckert.

Cảnh sát Toronto đang tiếp tục truy tìm nghi phạm.