Nhắc nhở người đàn ông bình luận thiếu chuẩn mực về công tác bầu cử trưởng thôn

Sáng 30-10, Công an xã Đại Lộc đã mời ông L. đến trụ sở làm việc. Tại đây, ông L. đã nhận thức được hành vi của mình và tự giác xóa nội dung bình luận.

Qua làm việc, Công an xã đã nhắc nhở, đồng thời yêu cầu ông L. nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng; không tiếp tục đăng tải, bình luận những nội dung chưa được kiểm chứng, có nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và gây dư luận không tốt trong Nhân dân.

Công an xã Đại Lộc làm việc với ông L. về nội dung bình luận thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội.

Qua vụ việc, Công an xã Đại Lộc khuyến cáo, bầu cử trưởng thôn là hoạt động quan trọng trong đời sống chính trị ở cơ sở, cần được thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy định. Mỗi người dân cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tôn trọng và có thái độ xây dựng; trường hợp có ý kiến, kiến nghị cần thực hiện thông qua các kênh phù hợp, đúng quy định của pháp luật.

Không gian mạng không phải là nơi để tùy tiện phát ngôn, suy diễn hoặc lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng. Mỗi lượt bình luận, chia sẻ đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng về nội dung cũng như những hệ lụy có thể phát sinh.

Vì vậy, Công an xã Đại Lộc đề nghị, người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sử dụng mạng xã hội văn minh, có trách nhiệm; đồng thời sẽ tiếp tục chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, nhắc nhở và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.