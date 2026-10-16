Nhạc kịch Việt Nam hái quả ngọt trên đất Hàn

Ekip nhạc kịch Ảo quan chụp ảnh cùng giải thưởng. Ảnh: Đào Lâm

Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ đã mang đến một suất diễn trọn vẹn cảm xúc, để rồi khi ánh đèn vừa tắt, cả khán phòng đứng dậy, những tràng pháo tay kéo dài tưởng như không muốn dừng lại.

Và rồi, quả ngọt đã đến. Ngay sau đêm diễn, Ban tổ chức Liên hoan đã trao tặng Giải thưởng Tác phẩm Đặc biệt cho Ảo Quan - một vinh dự không hề nhỏ đối với bất kỳ đoàn kịch nào, đặc biệt khi đây lại là lần đầu tiên một tác phẩm Việt Nam bước chân vào sân khấu danh giá này. Lời ghi nhận từ Liên hoan vang lên đầy trân trọng:"Tác phẩm Ảo Quan được công nhận về tính xuất sắc với tư cách là tác phẩm khách mời quốc tế tại Liên hoan nghệ thuật trình diễn chữa lành lần thứ 23 quốc tế Daegu".

Điều khiến giới chuyên môn Hàn Quốc đặc biệt ấn tượng chính là cách đội ngũ sáng tạo đã chăm chút từng chi tiết nhỏ nhất trong kịch bản, cùng sự ăn ý đáng kinh ngạc giữa nghệ sĩ hai quốc gia trên cùng một sân khấu. Không chỉ truyền tải trọn vẹn thông điệp nhân văn về sức khỏe tinh thần, Ảo Quan còn khéo léo vẽ nên hình ảnh một Việt Nam hiện đại, văn minh, đầy sức sống trong mắt bạn bè quốc tế.

Khi Trái Tim Khán Giả Cùng Rung Lên Một Nhịp

Hiệp hội Nghệ thuật biểu diễn Deagu vinh danh ekip Ảo Quan. Ảnh: Đào Lâm

Có lẽ, không có thước đo nào chính xác hơn cảm xúc thật của người xem. Một khán giả Hàn Quốc còn đang ngồi trên ghế nhà trường đã nán lại để gửi lời cảm ơn đến cả ekip, chia sẻ rằng lần đầu tiên trong đời được xem một vở kịch sân khấu, và cảm giác"thật và mạnh hơn phim ảnh rất nhiều". Điều khiến khán giả nhí này bất ngờ hơn cả là câu chuyện trong Ảo Quan lại gần gũi đến thế, như thể đang kể về chính cuộc sống của mình ngay tại Hàn Quốc.

Và giữa hàng trăm khán giả bản địa, có những người Việt đang sinh sống, làm việc tại Daegu và Seoul đã lặng lẽ ngồi đó, rồi không giấu được những giọt nước mắt xúc động. Được nghe tiếng Việt vang lên trên một sân khấu nước ngoài, được gặp gỡ những nghệ sĩ quê nhà giữa phương xa - với họ, đó là một khoảnh khắc chẳng thể nào quên.

Thành quả của một hành trình gắn kết

Chứng nhận Giải Tác phẩm đặc biệt của nhạc kịch Ảo Quan. Ảnh: Đào Lâm

Ông Lee Jung-nam, Chủ tịch Hiệp hội Sân khấu Busan, đã không giấu được sự xúc động và niềm tự hào khi nói về giải thưởng này. Nhưng với ông, điều quý giá hơn cả tấm huy chương chính là tinh thần đồng lòng của hai đội ngũ Việt - Hàn, đã sát cánh, lao động không ngơi nghỉ để biến một ý tưởng thành hiện thực trên sân khấu nước bạn.

Theo ông, thành công của Ảo Quan không phải là một điểm khởi đầu đơn lẻ, mà là sự nối dài đầy ý nghĩa của mối hợp tác bền chặt giữa Hội Sân khấu TP.HCM và Hiệp hội Sân khấu Busan - từ chuyến lưu diễn Đồng Chí, đến vai diễn đáng nhớ của NSND Mỹ Uyên trong nhạc kịch lịch sử Tướng Quân Jang Han San năm 2025, và giờ đây là Ảo Quan.

Hành trình vẫn tiếp diễn

Ngay khi dư âm của đêm diễn Daegu còn chưa lắng, ekip Ảo Quan đã có mặt tại Busan trong ngày 15/10, bắt tay dàn dựng sân khấu và kỹ thuật cho hai suất diễn tiếp theo vào tối 16/10 và chiều 17/10 - trong khuôn khổ Liên hoan Nghệ thuật Busan lần thứ 64.

Một hành trình mới lại bắt đầu, và câu chuyện về sân khấu Việt Nam trên đất Hàn vẫn còn tiếp tục được viết tiếp, bằng chính những trái tim nhiệt huyết của những người làm nghệ thuật chân chính.