Tuy nhiên, với Vết xước (kịch bản: Trần Mỹ Trang; đạo diễn: Quốc Thịnh - Trần Đàm Công Ninh; cố vấn nghệ thuật: NSND Trần Ngọc Giàu), lần đầu tiên đề tài bạo lực học đường được thể hiện dưới hình thức mới: nhạc kịch. Vở do Hội Sân khấu TPHCM phối hợp tổ chức, Nhà hát Kịch TPHCM thực hiện.

Tác phẩm đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả khi diễn ra mắt vào đầu tháng 10 vừa qua. Vở cũng cho thấy sự chuyển mình của sân khấu TPHCM khi không ngại ngần hướng đến những đề tài được công chúng khán giả quan tâm.

Một cảnh trong vở nhạc kịch Vết xước của Nhà hát Kịch TPHCM. Ảnh: THANH HIỆP

Sức nặng của Vết xước nằm ở những tình huống gần đời sống học đường hôm nay. Một chiếc điện thoại được giơ lên quay cảnh bạn bị đánh; đoạn phim sau đó lan truyền trên mạng; đứa trẻ trong clip vừa phải đối diện với hành vi của mình, vừa chịu sức ép từ sự công kích của những người không quen biết từ trên mạng đến ngoài đời. Câu chuyện vì thế không dừng ở câu hỏi ai đánh ai, mà mở rộng sang trách nhiệm của người quay clip, người chia sẻ, nhà trường và cộng đồng.

Một cuộc đối thoại giữa những người lớn trong vở đã chạm đúng thế khó ấy: “Nếu chúng ta đóng cửa xử lý nội bộ, lấp liếm sự thật, học trò sẽ nghĩ rằng chuyện bạn đánh bạn chẳng có gì nghiêm trọng”. Công bằng, trong cách đặt vấn đề của vở, đòi hỏi phải bảo vệ người bị tổn thương và giúp người gây ra tổn thương nhận trách nhiệm; không thể chọn một phía rồi bỏ quên phía còn lại.

Là một vở nhạc kịch, trước hết phần âm nhạc phải hay, phải giàu cảm xúc, và Vết xước đã làm được điều đó, những thông điệp âm nhạc giàu tính nhân văn: “Trường học hạnh phúc không phải là ngôi trường không có lỗi sai, mà là nơi khi có lỗi sai, chúng ta dám đối diện, dám sửa đổi bằng tình yêu thương và trách nhiệm”; “Hãy xem trường học như ngôi nhà thứ hai. Bàn tay thầy cô, bạn bè kéo em đứng dậy. Vết xước sẽ lành khi xem trường là nhà, là nơi ta thuộc về”. Có thể nói, vai trò Giám đốc âm nhạc của NSƯT - nhạc sĩ Thanh Liêm cùng phần biểu diễn của ca sĩ Thanh Duy đã góp phần giúp vở nhạc kịch đạt được thành công.

Về dàn dựng, sân khấu bố cục giản dị nhưng chứa đựng bên trong nhiều tầng suy nghĩ. Những chiếc ghế được đạo diễn vận dụng thay cho cảnh trí như chính mạch chuyển động từ đời sống giáo dục không chấp nhận chạy theo thành tích, thờ ơ trước những tiềm ẩn từ mạng xã hội có thể đe dọa đến đạo đức học đường.

Việc lựa chọn nhạc kịch để kể câu chuyện này là hướng đi đáng ghi nhận. Âm nhạc tạo thêm không gian biểu đạt cho những xung đột tâm lý, giúp câu chuyện học đường đi đến khán giả bằng một hình thức giàu cảm xúc. Thành công của một vở nhạc kịch vẫn nằm ở sự hòa quyện giữa diễn xuất, ca hát, chuyển động và diễn tiến kịch; bài hát cần đẩy câu chuyện và cảm xúc đi tiếp, thay vì đứng riêng như những tiết mục minh họa.

Vở nhạc kịch Vết xước sẽ được biểu diễn vào mỗi cuối tuần tại Nhà hát Kịch TPHCM (rạp Công Nhân, số 30 Trần Hưng Đạo, phường Bến Thành).