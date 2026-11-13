Nhạc kịch thiếu nhi kết hợp nghệ thuật trình chiếu ánh sáng được thế giới ca ngợi chính thức đến Hà Nội và Hải Phòng

Cụ thể, nhạc kịch sẽ được biểu diễn vào lúc 19h30 ngày 20/11/2026 (Thứ Sáu) tại Nhà hát Star Galaxy (TP.Hà Nội) và lúc 19h30 ngày 22/11/2026 (Chủ Nhật) tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Tiệp (TP.Hải Phòng).

Nhạc kịch “POLIPOP” do Brush Theatre (Hàn Quốc) sản xuất là tác phẩm tiếp nối của nhạc kịch “Doodle Pop” – phần đầu tiên trong loạt chương trình đã được công nhận trên toàn thế giới về cả giá trị nghệ thuật lẫn sức hút thương mại. Nhạc kịch “Doodle Pop” trước đó từng được tổ chức lưu diễn tại 14 quốc gia, bao gồm các nước châu Mỹ và châu Âu, đồng thời ghi nhận 6 suất diễn liên tiếp cháy vé tại Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế Hong Kong. Đặc biệt, năm 2018 nhạc kịch được báo The Guardian (Anh) bình chọn là “Best Show” tại Edinburgh và năm 2019 được vinh danh với danh hiệu “Editor’s Choice” tại Liên hoan Edinburgh Fringe (Anh).

Trở lại với phần thứ hai của loạt chương trình, “POLIPOP” kể về chuyến phiêu lưu kỳ diệu trong thế giới tưởng tượng của hai anh em tinh nghịch Poli và Pola. Nhạc kịch gây ấn tượng với những hình ảnh đa sắc màu được tạo nên từ công nghệ trình chiếu mapping (media facade) hiện dại, kết hợp cùng các màn trình diễn nhạc sống đầy sống động, nghệ thuật diễn xuất hình thể giàu tính biểu cảm của các diễn viên và nghệ thuật chiếu bóng. Với hình thức biểu diễn phi ngôn ngữ, tác phẩm giúp các thành viên trong gia đình có thể cùng giao lưu, cảm nhận và thưởng thức mà không gặp bất kỳ rào cản ngôn ngữ nào.

Hình ảnh biểu diễn của nhạc kịch “POLIPOP (Doodle Pop Ver 2)”.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, bà Park Chan A ,chia sẻ: “Tôi rất vui mừng khi nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, chúng tôi có cơ hội giới thiệu đến khán giả Việt Nam một tác phẩm nghệ thuật biểu diễn chất lượng cao của Hàn Quốc, đã được công nhận trên sân khấu quốc tế. Hy vọng thông qua 2 buổi biểu diễn của chương trình nhạc kịch “POLIPOP – Cuộc phiêu lưu trong mơ của Poli và Pola” tại Việt Nam lần này sẽ là cơ hội để gia đình và trẻ em – những thế hệ tương lai của Việt Nam và Hàn Quốc tăng cường sự gắn kết, thấu hiểu lẫn nhau thông qua văn hóa, đồng thời góp phần thúc đẩy hơn nữa hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa hai nước.”

Khán giả có thể đăng ký xem biểu diễn miễn phí thông qua trang Facebook chính thức của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam (https://www.facebook.com/vietnamkcc).