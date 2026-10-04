Nhạc kịch đương đại 'Ảo quan' - đại diện Việt Nam đầu tiên tham dự 2 liên hoan nghệ thuật tại Hàn Quốc

Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam có đại diện tham dự cùng lúc hai sân chơi thực hành nghệ thuật quốc tế lớn, đặt viên gạch tiên phong để đưa nhạc kịch đương đại trong nước ra thế giới. Nhạc kịch đương đại "Ảo quan" là tác phẩm sân khấu do Nhà hát kịch Sân khấu Nhỏ sản xuất và tổ chức biểu diễn, Hội Sân khấu TPHCM chỉ đạo nghệ thuật và được chắp bút - đạo diễn bởi nghệ sĩ Chinh Ba.

Nhạc kịch "Ảo quan" chính thức tham dự biểu diễn tại 2 liên hoan nghệ thuật quốc tế uy tín tại Hàn Quốc

Sau khi ra mắt 6 suất diễn tại TP.HCM vào tháng 11/2025, tác phẩm đã đạt được các đánh giá tích cực từ khán giả, giới chuyên môn, truyền thông trong nước, cùng nhiều giải thưởng danh giá. Trong đó có thể kể đến Huy chương Bạc dành cho tác phẩm, Huy chương Vàng diễn viên dành cho NSND Mỹ Uyên, Huy chương Bạc diễn viên cho diễn viên Trần Tuấn Kiệt, Trần Đại Chính, Quan Phúc Toàn tại Liên hoan Sân khấu Thử nghiệm Quốc tế 2025 do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức; Giải B Tác phẩm Sân khấu do Hội Sân khấu TPHCM trao tặng.

Tháng 6/2026, Chủ tịch Hiệp hội Sân khấu Busan, ông Lee Jung-Nam đã gửi thư mời chính thức Hội Sân khấu TPHCM và Nhà hát kịch Sân khấu Nhỏ đưa tác phẩm "Ảo quan" đến Hàn Quốc tham dự.

Diễn viên Tuấn Kiệt trong nhạc kịch "Ảo quan"

Trong thư mời, chủ tịch – đạo diễn Lee Jung-Nam dành lời khen ngợi cho chất lượng nghệ thuật và thông điệp nhân văn mà “Ảo quan” mang đến. Ông viết “Sau khi thưởng thức tác phẩm tiêu biểu "Ảo quan" của quý đoàn, chúng tôi nhận thấy đây là một vở diễn có giá trị nghệ thuật cao cùng ngôn ngữ sân khấu độc đáo, có khả năng mang đến nhiều cảm xúc và sự đồng cảm sâu sắc cho khán giả Hàn Quốc”.

Nhạc kịch đương đại “Ảo quan” sẽ vinh dự tham gia trình diễn cho công chúng tại Liên hoan nghệ thuật trình diễn chữa lành lần thứ 23 quốc tế Daegu vào 14/10/2026 tại thành phố Daegu, Hàn Quốc, và một lời mời trân trọng về 2 suất trình diễn tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Baekyang, Busan vào ngày 16 và 17/10/2026, trong khuôn khổ Liên hoan Nghệ thuật Busan lần thứ 64. Đây là sự kiện quy tụ nhiều đơn vị nghệ thuật của nhiều quốc gia, với mong muốn sử dụng sân khấu như một phương tiện chữa lành, đối thoại, kết nối cộng đồng trong sự sẻ chia và hy vọng.

Đây cũng là sự kiện được trông đợi từ cả hai phía quốc gia về việc giới thiệu một tác phẩm đại diện cho sự sáng tạo, tính đương đại của đời sống thành thị Việt Nam, nhưng vẫn nằm trong dòng chảy đời sống và thị hiếu thưởng thức nghệ thuật của Hàn Quốc và thế giới.

Lần tham gia của “Ảo quan” tại 2 Liên hoan nghệ thuật quốc tế này là “quả ngọt” tiếp theo trong ký kết hợp tác giữa Hội Sân khấu TP.HCM và Hiệp Hội Sân khấu Busan. Từ chuyến thăm chính thức đầu tiên của Hiệp hội Sân khấu Busan vào tháng 11/2024, nhiều chương trình giao lưu biểu diễn và workshop diễn xuất đã liên tục được mở ra, tạo cầu nối văn hóa ý nghĩa giữa TPHCM và Busan (Hàn Quốc). Trong đó kể thể đến chuyến lưu diễn của ekip kịch "Đồng chí" tại Liên hoan Sân khấu Quốc tế Busan vào tháng 4/2025 và sự tham gia biểu diễn của NSND Mỹ Uyên với vai diễn vợ Tướng Quân Jang Han Sang trong nhạc kịch lịch sử “Tướng Quân Jang Han Sang” vào 9/2025.

Vở diễn mang về Huy chương Vàng diễn viên dành cho NSND Mỹ Uyên

Với tinh thần “nghệ thuật không biên giới”, tiếp nối hiệu ứng của phiên bản biểu diễn “Đồng chí” trước đó, phiên bản nhạc kịch đương đại “Ảo quan” vào tháng 10 này sẽ mang đến làn gió mới bằng sự kết hợp với 3 diễn viên trẻ tài năng kịch nghệ Hàn Quốc: diễn viên Lee Tae Kyu, Nam Tae In và nữ diễn viên Lee So-Hyun. Hiệp hội Sân khấu Busan kỳ vọng rằng “đây sẽ là cơ hội ý nghĩa để thúc đẩy giao lưu nghệ thuật biểu diễn giữa Hàn Quốc và Việt Nam, đồng thời tăng cường nền tảng hợp tác văn hóa giữa hai quốc gia.